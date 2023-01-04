glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на сегодня 4 января: Львам – знакомства, Весам- конфликты, Водолеям – неожиданные сюрпризы

4 января 2023, 12:00
Астрологический прогноз на сегодня 4 января наполнен разными событиями для каждого знака Зодиака. К ним можно подготовиться узнав, что нам пророчат звезды.
Гороскоп
Гороскоп на сегодня 4 января / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

4 января 2023 года удивит все знаки Зодиака. Кого-то – неожиданными конфликтами на работе, других – долгожданными гостями и подарками судьбы. В этот день абсолютно всем важно сохранять относительное спокойствие.

Гороскоп на сегодня – Овен

Среда 4 января для Овнов – творческий день. Сегодня хорошо получать новые знания и изучать языки. В этот насыщенный делами день можно принять предложение на новый рабочий проект или новую работу.

Гороскоп на сегодня – Телец

У Тельцов сегодня день милосердия. 4 января Тельцы будут оказывать близким помощь и давать дельные советы. Такие дни очень энергозатратные, поэтому важно уметь отказывать и говорить "нет". Также этот день хорош для начинаний.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Наконец настало время, когда Близнецам удастся решить давний и сложный вопрос. Сегодня очень важно постараться оправдать надежды своего руководителя для дальнейшего успеха в карьере. Для того, чтобы день прошел хорошо необходимо правильно рассчитать свои силы.

Гороскоп на сегодня – Рак

Сегодня все самые привлекательные качества представителей этого знака будут способствовать приятному общению с новыми людьми. В семье также будут приятные изменения: пожелания и требования Раков будут услышаны.

Гороскоп на сегодня – Лев

День неожиданностей для Львов будет наполнен новыми знакомствами, которые принесут пользу и новые возможности. Сегодня представителям этого знака необходимо себя порадовать новой покупкой. Покупки, совершенные сегодня, будут долго радовать Львов.

Гороскоп на сегодня – Дева

Сегодня Девам лучше завершить все незаконченные дела. Это может быть давняя ссора, требующая перемирия, или начатое дело, которое так и не дождалось своего завершения. Конец дня лучше завершить отдыхом и приятным общением.

Гороскоп на сегодня – Весы

У Весов день будет наполнен диаметрально противоположными эмоциями. В работе всё будет хорошо, однако мелких конфликтов, всё же, не избежать. Представители этого знака сегодня ощутят сложности в общении с женщинами, но не стоит на этом зацикливаться.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

День, когда Скорпионы вспомнят как это – всё решать самостоятельно. Главное – рассчитывать только на себя и не надеяться на помощь окружающих. Сегодняшний день благоприятен для работ по дому и обсуждения планов на будущее с близкими.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Энергия, которой сейчас сильно наполнены Стрельцы, притянет к представителям этого знака новые предложения. Сегодня очень важно быть внимательными, однако не стоит бояться неожиданностей и неожиданных поворотов судьбы. Всё – к лучшему.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Козерогам сегодня страшно от горы новых дел, но не стоит бояться. Важно правильно рассчитать силы и приняться за дело. Информация, которую сегодня получат Козероги, будет очень важной в принятии следующих решений. Конец дня обещает быть весёлым.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Невероятно легкий и приятный день для Водолея. Легкое отношение к задачам и такое же их решение. Глубокое общение с друзьями и неожиданные гости. Весь день будет наполнен сюрпризами, от которых Водолеи будут без ума.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Среда для Рыб – день самоотдачи. В этот день люди, рожденные под этим знаком будут проявлять свои таланты и радовать любимых людей. Любое общение, а особенно с детьми, подарит много положительных эмоций и сил. Вечером очень важно отдохнуть.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:
гороскоп гороскоп на сегодня гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:51

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

12:47

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

12:43

Новые батареи ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T для ВСУ: Кулеба рассказал о переговорахВидео

12:15

Угроза удара с трех направлений: эксперт раскрыл сценарий нового наступления РФВидео

12:00

Гороскоп на сегодня 4 января: Львам – знакомства, Весам- конфликты, Водолеям – неожиданные сюрпризыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:00

В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - ОгрызкоВидео

11:57

Ударили по войскам РФ и поставили флаг: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Большом ПотемкинскомВидео

11:53

РФ вероятно нанесет ракетный удар по Украине на Рождество 2023 - ОК "Юг"Видео

11:49

Рогозин отправил Макрону осколок со своего хребта и обвинил НАТО в "военных преступлениях"Видео

Реклама
11:48

Опорник оккупантов стерли в порошок: под Бахмутом ВСУ взорвали позиции РФВидео

11:10

РФ не обстреливает Украину Кинжалами: в разведке объяснили, почему оккупанты берегут гиперзвуковые ракеты

11:04

Россия ждет новую партию дронов-камикадзе из Ирана: в ГУР рассказали деталиВидео

10:57

"Дешевый сырьевой придаток": после победы ВСУ Китай захватит ресурсы РФ - экспертВидео

10:25

Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФВидео

10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – АрестовичВидео

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

09:08

У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территорииВидео

09:00

Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

Реклама
08:58

Путин планирует мобилизовать на войну 2 млн россиян: в армии РФ создают заградотрядыВидео

08:38

У местных дрожали окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

08:28

ВСУ взорвали базы и склады РФ на Запорожье: уничтожены и ранены 260 оккупантовВидео

08:24

США и Израиль обсудили, как заблокировать поставки дронов из Ирана в РоссиюВидео

08:01

Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румыниимнение

07:57

Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

07:36

Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – АрестовичВидео

07:23

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИВидео

07:10

Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

06:50

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

05:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

04:10

"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в УкраинеВидео

03:30

"До трибунала он точно не доживет": эксперт рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

03:20

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

02:43

"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

02:10

"Катастрофы не будет": экономист спрогнозировал, чего ждать от курса гривни в 2023 годуВидео

01:30

Ударят лютые морозы до - 20°: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

00:51

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:23

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

03 января, вторник
23:55

В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

Реклама
23:20

"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоуВидео

23:09

"Хозяева РФ бросят все, что у них осталось": Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

23:00

Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продуктВидео

22:23

Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

22:04

"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

22:01

"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал и оказался предателем страныВидео

21:58

Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на УкраинуВидео

21:31

Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

21:26

В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять