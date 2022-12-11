Гороскоп на сегодня 11 декабря 2022: Львам – сюрпризы, Овнам – нервы, а Рыбам – давление

Астрологический прогноз на сегодня расскажет, чем лучше заняться в выходной день и отдых тут ни при чем.

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2022 / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Воскресенье совсем не обещает быть спокойным выходным, когда можно полежать в постели или на диване, посмотреть любимый фильм и помечтать о грядущих праздниках. Большинству знаков Зодиака придется нервничать и готовиться к испытаниям.

Гороскоп на сегодня – Овен

Представителям этого знака в воскресенье придется нервничать из-за невыполненных кем-то обещаний. При этом виноватыми будут Овны. Гороскоп на сегодня 11 декабря советует не переживать, действовать осознанно и спокойно. Вам удастся найти выход из ситуации и затушить назревающий конфликт.

Гороскоп на сегодня – Телец

Представителям этого знака снова светит чревоугодие. Тельцы не смогут отказаться от вкусненького, в результате получат трудности с пищеварением. Гороскоп на сегодня Тельцам советует сдерживать свои порывы и не усугублять ситуацию со здоровьем, чтобы не доставлять родным лишнего повода для беспокойства.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Представителей этих знаков воскресенье заставит погрузиться с головой в решение домашних проблем. Гороскоп на сегодня 11 декабря Близнецам советует взяться за дело серьезно и отремонтировать все, что давно нужно было исправить. За такое решение родные только отблагодарят вкусным ужином.

Гороскоп на сегодня – Рак

Выходной у этих представителей зодиакального круга будет нелегким. Им придется понервничать из-за болезни ребенка или родственника. Гороскоп на сегодня Ракам рекомендует отложить все дела и заняться здоровьем члена семьи.

Гороскоп на сегодня – Лев

В воскресенье представителей этого знака ждут сюрпризы и неожиданности. Такие повороты событий привнесут в жизнь оригинальности и новизны. Однако не стоит погружаться в это состояние с головой. Гороскоп на сегодня Львам советует выделить время на отдых от суеты и общения.

Гороскоп на сегодня – Дева

Воскресенье – благоприятный день для прогулки с родными. Стоит это время уделить семье и выйти на прогулку. Гороскоп на сегодня 11 декабря 2022 советует отложить все дела, гаджеты и выйти в парк или выехать за город.

Гороскоп на сегодня – Весы

Воскресенье будет днем, когда представителей этого знака искупают во внимании и любви. Родные создадут для вас все условия для комфортного отдыха и позаботятся обо всем. Гороскоп на сегодня Весам рекомендует вернуть родным их порывы и сделать приятный сюрприз. В результате в семье будет царить гармония и любовь.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Накопившаяся усталость даст о себе знать раздражением и нервозностью. Не стоит выплескивать это все на близких. Вместо этого гороскоп на сегодня советует найти более приятное занятие – например заняться своим здоровьем, пройтись по любимому парку или сходить в торговый центр. Ко всему происходящему нужно относиться спокойно и рационально.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Представителям этого знака звезды советуют не ждать помощи со стороны, а рассчитывать только на себя. Гороскоп на сегодня Стрельцам советует не переживать по этому поводу, так как у них достаточно сил, чтобы справиться с проблемами. Также стоит быть готовыми выстоять под напором этих проблем. Они скоротечны и вскоре все наладится.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Представителям этого знака стоит выбрать наиболее важное дело в воскресенье и заняться только им. Иначе силы и энергия будут потрачены зря, а результат не будет достигнут. Гороскоп на сегодня Козерогам советует действовать несмотря на преграды. Вы преодолеете их и выполните важные задания.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Сегодня представителей этого знака одолеет слабость. Причиной тому может стать ослабленный иммунитет. Гороскоп на сегодня Водолеям советует поддержать свое здоровье и настроение. Нужно сходить в бассейн, прогуляться на свежем воздухе. Лучше выбрать прогулку, чем менять все планы из-за болезни.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Представителей этого знака в воскресенье ожидают перемены. Гороскоп на сегодня Рыбам советует подготовиться к изменениям. Также представителей этого знака ждет давление со стороны родственников. Они хотят увидеть от вас реакцию на то или иное событие. Тут нужно будет проявить характер и не изменить своим принципам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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