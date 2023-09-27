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Гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов: что принесет коридор затмений с 14 по 28 октября

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 05:34
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Телец.
Анжеда Перл, гороскоп
Гороскоп Телец - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Тельцов. Во второй месяц осени будут два затмения - 14 и 28 октября, период между ними называется коридором затмений. В эти две недели энергия интенсивная и непредсказуемая.

"И если вы будете принимать какие то решения с 14 по 28-е число, то знайте, что их будет очень сложно изменить, особенно если они какие-то очень такие жизненно важные, потому что затмения как будто ставят печать, что все это надолго, как минимум лет на 18-19, это цикл. Так что думайте очень хорошо, прежде чем принять какое то решение. Ну, или подождите", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

6 октября Меркурий, планета коммуникаций и знакомств, войдет шестой дом гороскопа. Он отвечает за режим, здоровье, быт и работу, рутину. Вы получите звоночек, информацию или послание, связанное с тем, чего вам ожидать от затмения 14 октября. Что-то новое войдет в вашу жизнь или появится новая привычка, говорит гороскоп.

10 октября Плутон разворачивается в прямое движение в девятом доме горосокопа, это сектор смысла жизни. Плутон - мощная планета, она символизирует власть и влияние, кого-то от кого вы зависите. Также это сфера образования, судов и т.д. Сдвинутся с места дела, которые касаются получения виз, загранпаспортов, документов на пмж или на эмиграцию.

Венера 10 октября переходит в пятый дом гороскопа. С 1 по 10 число эта планета будет находиться в четвертом доме гороскопа. С 10 октября включатся темы любви, романтических отношений, веры в сказку. Также это дом отдыха, отпуска. Вас ждут хорошие новости о детях, о беременности, свадьбе, детей. Венера даст вдохновение для творчества.

С 13 октября Марс входит в седьмой дом гороскопа, который отвечает за сектор отношений. Именно сфера отношений будет ключевой в центре внимания в октябре. Вас ждет много встреч и общения с другими людьми.

14 октября - солнечное затмение в шестом доме гороскопа. Это затмение начнет коридор затмений. Этот дом у вас управляется Венерой и отвечает за сектор работы, бизнеса, долга. Возможно у вас будет новая работа, новая профессия, появится кто-то новый в коллективе. Может смениться режим, появятся новые правила для себя, дома. Также это может быть вынужденно: питание, лечение, диета и т. д. Возможна смена врача.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 октября Меркурий входит в седьмой дом гороскопа, где и Марс. Тема отношений, других людей. Меркурий символизирует бумаги, документы, договоры, контракты и т.д. Вы можете подать заявление в ЗАГС (брак/развод).

28 октября — лунное затмение в вашем знаке. Он управляется Венерой. Она будет очень сильная в октябре. Это самое важное затмение для вас в октябре. Сильнее других почувствуют те Тельцы, которые родились с 22 по 28 апреля. Оно повлияет на самооценку, чувства, карьеру, в целом, на вашу личность. Вы можете сменить фамилию, образ, стиль, имидж, планы.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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