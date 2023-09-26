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Гороскоп на октябрь 2023 для Овнов: что принесет второй месяц осени

Анна Ярославская
26 сентября 2023, 04:35
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Овен.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Овен ​ - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Овнов. Во второй месяц осени ожидаются два затмения. Две недели между ними называются коридором затмений, когда энергия более интенсивная и непредсказуемая, поэтому не рекомендуется принимать жизненно важные решения.

"Те решения, которые мы принимаем во время затмения, очень сложно потом отменить, поменять, изменить. Поэтому думайте. Спрашивают обычно, а хорошо ли выходить замуж, жениться в затмение? Если вы уверены на 100%, что это до конца жизни, если вы хотите быть с этим человеком, тогда да. Затмение - это то, что скрепляет очень надолго, ну, как минимум лет на 18, потому что цикл затмения - 18,5 лет", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

6 октября Овнов ждут знакомства, общение, информация, важный звонок, письмо, которое подскажет, чего ждать в затмение. Также станет актуальной тема переговоров, сделок, контрактов.

10 октября Плутон, который отвечает за большие деньги, внимание, карьеру (повышение), будет разворачиваться в прямое движение.

Вам придется неожиданно заплатить за что-то, прояснится ситуация в отношениях, появятся проблемы, которые нужно будет решать.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Некоторые Овны, наоборот, получат деньги за какой-то проект на работе или хорошую новость, будет праздник на работе. Если у вас что-то притормозилось с мая, то теперь начнется движение. В первую очередь, это касается повышения статуса.

13 октября кто-то будет хотеть с вами связаться. Состоятся переговоры. Возможны конфликты в отношениях. Также Овны будут принимать совместные решения в бюджете, вы получите новости о доходах мужа или жены, придут чужие деньги. Придется заниматься налогами, погашением кредита.

Затмение 14 октября проиграется в сфере отношений (брак, развод, романтическое знакомство или, наоборот, расставание). Сильнее других его почувствуют Овны, которые родились с 8 по 14 апреля.

23 октября Меркурий входит в сектор финансов. В целом, эта сфера жизни будет очень важной в октябре. Проиграются вопросы, связанные с доходами, имуществом, деньгами, бизнесом и ценностями.

28 октября - лунное затмение во втором доме заработков и доходов. Затмение всегда проясняет, показывает реальную ситуацию такой, какая она есть на самом деле.

"Будет тема и доходов, и расходов, и ценностей. Вас, как профессионала и как личности, плюс тема самооценки поднимется. Насколько вы высоко себя цените, чего вы заслуживаете, сколько вы себе позволяете в жизни, во всех сферах, в сфере денег, в сфере отношений. Насколько вы себя любите или не любите", - сказала специалист.

Смотрите видео - Гороскоп Овен на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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