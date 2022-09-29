Гороскоп на октябрь 2022 для Дев: чего ждать в работе, карьере, любви

Гороскоп на октябрь 2022 для Дев - что принесет второй месяц осени / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на октябрь 2022 года для Дев. Во второй месяц осени ожидается очень турбулентный период - состоится солнечное затмение 25 октября и начнется коридор затмений до 8 ноября. Очень важно не принимать важных решений, так как поднимется звездная пыль и спутает все карты, вы не будете ясно видеть ситуацию и можете ошибиться. Специалист советует этот период переждать и не предпринимать ничего важного.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября Меркурий разворачивается в прямое движение. Уже можно будет вести переговоры, делать важные покупки. Сильнее других разворот Меркурия почувствуют Девы, которые родились 14-21 сентября. Вы можете поменять мнение о ком-то, высказывать свою позицию, изменить имидж. Можно будет планировать и начинать что-то новое уже с 5 октября. Это хорошее время для переговоров, поездок, сделок. Кроме того, прояснится ситуация в отношениях.

8 октября Плутон разворачивается в прямое движение пятом доме гороскопа. Эта планета отвечает за трансформацию и перемены. Если что-то затормозилось с апреля-мая, то сейчас дела начнут продвигаться. Сильнее других разворот Плутона почувствуют те Девы, у которых день рождения 18-20 сентября. Гороскоп говорит о том, что прояснится ситуация в романтических отношениях, вы воссоединитесь с человеком, с которым были в разлуке. Могут сдвинуться с мертвой точки дела ваших детей. Девы будут принимать решения, связанные с бизнесом. Некоторые представители знака встретят человека, который поменяет вашу жизнь.

Полнолуние 9 октября высветит вопросы, связанные с кредитами, наследством, налогами, алиментами, государственной помощью. Возникнут проблемы с финансами у вашего супруга(и). Ждите важных финансовых новостей. Не исключено, что возникнет кризисная ситуация, на которую могут понадобиться деньги.

11 октября события также будут связаны с финансовой сферой. Девы больше внимания будут уделять мыслям о деньгах или работе. Появятся новые клиенты, доходы, идеи как заработать. Ждите прибыль.

23 октября - прогресс в делах, связанных с работой. Можно найти коллектив, выйти на работу, получить проект/заказ. Девы начнут больше планировать свою жизнь и заботиться о здоровье. Что-то поменяется в ежедневной рутине. Если накопились проблемы, то их нужно будет решить. Гороскоп советует Девам быть более дисциплинированными.

25 октября - в день солнечного затмения - у Дев состоится важный контакт, знакомство, важный разговор или событие в жизни родственников. Появятся новые соседи. Некоторые представители знака отправятся в поездку или их ждет переезд.

29 октября появится шанс завести отношения, помириться, познакомиться. В бизнесе можно переподписать контракт/договор, совершить сделку. Некоторые Девы встретят будущего супруга или заключат брак.

С конца октября и до 12 января Девы будут заниматься поиском новой работы, обдумыванием смены профессии, нужно будет переделать проект, вернуться к чему-то, что вы делали раньше. До конца месяца актуальной будет тема финансов. Если вы попытаетесь решить проблему старыми методами, то скорее всего нужного результата не будет. Стоит принимать новые решения, действовать по-другому. Возможно даже нужно набраться смелости, показать себя, приобрести новую профессию.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также будет интересно: