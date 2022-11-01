Гороскоп на ноябрь 2022: Скорпионов ждет месяц сюрпризов в любви и финансах

Ноябрь принесет Скорпионам много сюрпризов, говорит гороскоп / Фото ua.depositphotos.com ​

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начинается лунным затмением 8 ноября, которое будет очень важным для Скорпионов.

"Лунное затмение - в вашем 7 доме отношений с другими людьми, секторе партнёрства, брака, развода. Всё, что мы делаем с другими людьми - женимся, разводимся, выходим замуж, договариваемся о чём-то, какие у нас отношения с этими людьми, это всё проиграется. Какая-то тема проиграется 8 ноября. Но мы не всегда чувствуем затмение именно в тот день, когда оно происходит. Кто-то почувствует его через неделю или две, кто-то ровно месяц спустя - 8 декабря", - рассказала специалист.

По словам Перл, это затмение может удивить Скорпионов, потому что Луна будет в соединении с Ураном - планетой неожиданностей и сюрпризов.

Особенно сильно лунное затмение почувствуют те Скорпионы, которые родились с 5 по 11 ноября.

17 ноября включается тема финансов. Ждите прибыль, новую работу или хорошую финансовую новость. Возможно Скорпионы получат подарок или совершат выгодную покупку.

"Как будто ваша ценность может вырасти. Это может проявиться как повышение самооценки, так и повышение зарплаты", - говорит гороскоп.

23 ноября - кульминация, касающаяся вашего бюджета, дохода и финансовых потребностей. В мире могут произойти глобальные перемены, которые коснутся и вас.

Продолжение получит дело, которое заглохло в прошлом, возобновятся переговоры об инвестициях в ваш бизнес, которые велись раньше. Это может быть также возвращение налогов, перепланирование финансов.

В романтических отношениях - также возвращение к прошлому. В вашу жизнь может вернуться человек, с которым ранее у вас уже были отношения, говорит гороскоп.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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