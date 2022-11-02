Гороскоп на ноябрь 2022: названы 4 неудачника месяца

Влад Росс назвал неудачников ноября-2022 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2022 и рассказал, каким знакам зодиака повезет меньше всего в последний месяц осени.

В частности, неудачниками ноября станут такие знаки зодиака: Телец, Рак, Лев и Водолей. Об этом Влад Росс рассказал в интервью Главреду.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Тельцов

Жесткий удар лунного затмения в ноябре 2022 года будет нанесен по представителям знака Тельца. Этот знак очень не любит перемен, он очень консервативен, а в этом месяце ему предстоит пережить очень много перемен – всему виной Уран.

"Ноябрь для Тельца будет во многом показательным. Возможны серьезные перемены в плане партнерства, отношений, секса, любви, брака, понимания себя и своих потребностей. Если какие-то проблемы долго оставались неразрешенными, то именно сейчас начнутся перемены. И в ноябре Телец увидит последствия глобальных перемен в финансовой и личной жизни, а также во взаимоотношениях с партнером", - рассказал астролог.

Первая половина ноября 2022 года может быть довольно стрессовой и изматывающей для представителей этого знака зодиака. Не исключены разлуки, расставания, кризисы в отношениях с партнерами, может возникнуть непонимание.

"Из-за Урана Телец будет требовать свободы и независимости. Однако все в это время может рушиться, прежде всего, финансовая сфера жизни. Возможно появление ограничивающих обстоятельств, когда появится возможность честно в чем-то признаться себе или партнеру.

Во второй половине месяца, когда быстрые планеты перейдут в знак Стрельца, ситуация для Тельца может наладиться: обострится интуиция, эмоции отойдут на второй план, поступит полезная информация по поводу инвестиций. Могут вернуться деньги из прошлого, например, старый долг", - говорит гороскоп на ноябрь 2022.

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Тельцу во второй половине месяца лучше никуда не выезжать, поскольку велика опасность ДТП и несчастных случаев. Зато не исключено, что во второй половине месяца появится дополнительный доход или в бизнесе Тельцу улыбнется финансовая удача. Также возможны сюрпризы в браке, в частности, вторая половина может преподнести хороший презент.

Гороскоп - Рак

Рака в ноябре 2022 года не ждет ничего хорошего. Представители этого знака зодиака в этом месяце могут пережить самые неприятные ситуации, могут быть задеты их чувства, особенно связанные с детьми, возлюбленными, творческими проектами или бизнесом. Возможна потеря мотивации, творческий кризис, непонимание, что дальше делать, как реализовывать задуманное. Также у Рака может быть апатия и депрессия.

Дети могут огорчить Рака, у них возможны сложности в учебе. Кроме того, есть угроза, что в дом Рака может попасть ракета, потому ему нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги и нужно сразу бежать в укрытие.

"Раку нужно быть спокойнее, потому что первая половина ноября-2022 может оказаться стрессовой, изматывающей. До 10-12 ноября Раку лучше не взваливать на себя лишних обязательств. Не нужно заставлять себя генерировать новые творческие идеи – лучше дать себе передохнуть и расслабиться", - посоветовал астролог.

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Во второй половине месяца Раку будет проще реализовывать свои замыслы, появится мотивация действовать и работать. Начнут решаться бытовые вопросы. Привычные дела и рутина не будут раздражать Рака, и он ощутит прилив сил. Если Рак болел и испытывал дискомфорт, то в конце месяца он быстро пойдет на поправку.

Гороскоп на ноябрь 2022 для Львов

Ноябрь-2022 у Льва пройдет под знаком минус, поскольку он попадет под удар лунного затмения. Этот знак зодиака относится к фиксированному кресту, потому в этом месяце Льва будут ждать стрессы и напряжение, особенно вблизи 8 ноября.

"Первая половина месяца обещает быть особенно сложной и жесткой для Льва. Могут всплыть вопросы, связанные с семьей и недвижимостью. Неблагоприятно в это время заключать какие-либо сделки, касающиеся недвижимости, сдавать, продавать или покупать ее. Не исключено, что придется решать семейные проблемы или проблемы в отношениях с ближайшими родственниками, могут быть огорчения из-за родных, либо с ними случится что-то, из-за чего за ними нужно будет ухаживать", - предупредил Влад Росс.

Льву нужно быть готовым к неожиданностям. Если он будет едва контролировать ход событий в этом месяце, то ему и его партнеру по браку будет сложнее достичь взаимопонимания. Лучше в ноябре не выяснять отношения, переждать сложный период, иначе есть риск дойти до линии разрыва или развода.

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Во второй половине ноября у Льва будет больше удачи. Настроение будет улучшаться. Появится желание заняться творчеством, больше общаться с людьми, рассказывать о своих чувствах, делиться новостями с возлюбленными.

Кто-то из Львов в это время может завести любовника или любовницу. Возможны новые чувства и эмоции.

Не стоит сидеть в это время дома, лучше посещать различные мероприятия, ходить на прогулки и в рестораны. Также можно вести рекламную кампанию, радовать своих близких и любимых. Тогда Лев в ответ будет получать больше позитива и его будут любить окружающие.

Гороскоп на ноябрь - Водолей

Ноябрь 2022-го года для Водолея будет месяцем со знаком минус. Это будет крайне сложный период. В этом месяце возможны перемены, связанные с работой, профессиональными достижениями и личными целями. Может наступить кризис в работе, вплоть до увольнения. Даже если позиции Водолея на работе крепки, то ему все равно нужно быть осторожнее, дабы репутация не пострадала. Возможно неожиданное свержение.

"Водолей в этом месяце ощутит потребность в переменах, потому ему следует быть более инициативным и самостоятельным. Это более выигрышный вариант. Однако все это стоит делать крайне осторожно, без резких движений", - говорит гороскоп.

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В ноябре важно проанализировать прошлый опыт. Можно обратиться к психологу и переосмыслить все пережитое. Если это не будет получаться, следует подождать, пока напряжение – жесткий квадрат Урана и Сатурна – не спадет. Вообще, этот аспект планет грозит разрушить всю жизнь Водолея, поскольку обе эти планеты управляют этим знаком, потому жесткий аспект Урана и Сатурна может быть фатален. Потому Водолей в ноябре будет самым большим неудачником", - говорит гороскоп для Водолеев на ноябрь 2022.

Во второй половине ноября ожидания и надежды Водолея начнут оправдываться, а мечты и желания сбываться. Можно получить серьезную поддержку от друзей и единомышленников, потому стоит быть на виду в коллективах. Не стоит отказываться от помощи других людей, если Водолей действительно в ней нуждается. Хорошее время, чтобы заручиться поддержкой разного рода сообществ.

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