Гороскоп на ноябрь 2022: Львов ждет счастливый и прибыльный месяц

Гороскоп на ноябрь для Львов - работа, финансы, любовь / ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, лунным затмением 8 ноября заканчивается коридор затмений в 10 доме гороскопа Львов. Это самый высокий дом гороскопа, который показывает нашу цель, предназначение, репутацию, то, чем мы хотим гордиться. Лунное затмение, как правило, что-то заканчивает. Возможно у Львов будет завершение какого-то проекта, увольнение и смена работы. Не исключено, что вы решите сменить карьеру, поменяется статус или должность.

"Может быть что-то такое, чего вы совершенно не ожидаете. Например, у вас есть пункт назначения, и вы вдруг резко разворачиваетесь, поворачиваете в другую сторону. У каждого на это может быть своя причина. Возможно это даже будет связано с отношениями, с любовью, с партнёром или партнёршей, с браком, с разводом", - рассказала специалист.

Эти события могут произойти не только 8 ноября, но и в любой день в течение трех месяцев, добавила специалист.

17 ноября у Львов может начаться роман, вас пригласят на свидание или же вы займетесь творческим проектом. Придет вдохновение. Также ждите хорошую новость о детях. Можно отправляться в отпуск.

18 ноября Меркурий - день разговоров, переговоров, знакомств. Состоится подписание документа, контракта, связанного с шоу, семинаром, участием в выставке, получением актерской роли.

С 23 ноября начинается хороший период для зачатия, если вы хотите завести ребенка. Вас ждет новость о беременности или рождение ребёнка. Возможно вас позовут на крестины, торжество, в театр или на выставку. Может родиться новая идея.

"Это может быть как курортный роман, так и долгосрочные отношения. Начинается время, когда Львы будут счастливы. Вы будете улыбаться, кто-то или что-то будет доставлять вам удовольствие. Ждите цветов, комплиментов, подарков", - сказала астролог.

Все хорошо будет и в финансовой сфере. Львов ждет прибыль, говорит гороскоп.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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