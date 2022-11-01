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Гороскоп на ноябрь 2022 для Водолеев: возвращение домой, большая прибыль и новые возможности

1 ноября 2022, 02:20

В финансовой сфере ситуация у Водолеев изменится глобально - придется принимать важное решение, говорит гороскоп на месяц. В целом, будет немало сюрпризов.

Гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2022 для Водолеев - для женщин и мужчин / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ноябрь будет очень важным месяцем, так как 8 ноября - лунное затмение в четвертом доме гороскопа Водолеев.

"Это сектор дома, места жительства. Так что могут быть какие то неожиданные перемены, когда вам нужно будет съезжать с арендованной квартиры. Или вы временно где-то жили и тоже нужно будет или переехать, или, наоборот, вам предложат остаться там навсегда. Или вам вдруг предложат бесплатное жилье. Или вы не собирались уезжать, эмигрировать и вдруг решите уехать или, наоборот, вернуться домой. И это может быть резко. Почему я говорю резко, потому что во время лунного затмения будет соединение с Ураном - планетой сюрпризов, непредвиденных поворотов, резких перемен, неожиданностей. Уран - это то, что мы не планируем. И вдруг резко принимается решение по независящим от вас причинам", - объяснила специалист.

Водолеи могут познакомиться с кем-то и решить жить вместе или затеять ремонт, или переехать к родителям.

Что касается финансов, то ситуация у Водолеев изменится глобально. Вам придется принимать важное решение.

Одна дверь в вашей жизни может закрыться, зато откроется другая для новых начинаний.

Сильнее других лунное затмение почувствуют те Водолеи, которые родились с 7 по 10 февраля.

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17 ноября у вас появятся новые планы, связанные с романтическими отношениями. Возможно друзья познакомят с человеком, который сыграет особенную роль в вашей жизни.

23 ноября у Водолеи придумают себе новую мечту и увидят, какие шаги нужно предпринять для ее достижения. Есть риск неожиданной беременности или возможность третьего брака.

У нас появятся ресурсы, которые ранее были недоступны.

"Последняя неделя будет прибыльной, особенно если вы занимаетесь бизнесом. У вас будут доходы. Или если вы что-то продаете или покупаете, то удастся сделать это с прибылью", - рассказала астролог.

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