Гороскоп на ноябрь 2022 для Весов: неожиданность, прибыль и любовный треугольник

Весы будут тратить очень много энергии и будут чрезвычайно активны в социуме, говорит гороскоп Анжелы Перл / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 8 ноября Весам стоит опасаться хаотичной и тревожной энергетики из-за коридора затмений. Лунное затмение 8 ноября принесет представителям знака неожиданности в сфере финансов. Это могут быть как приятные сюрпризы, так и не очень. Что-то может поменяться глобально, причем ситуация может зависеть не столько от вас, сколько от глобальной ситуации в мире. Последствия Весы могут ощутить не только 8 ноября, но и в течение трех месяцев после этой даты.

Весы могут получить наследство, неожиданную финансовую помощь или, наоборот, остаться без источника дохода. Вам могут понадобиться деньги для детей, говорит гороскоп.

В романтических отношениях также есть риск возникновения неожиданных ситуаций, например, любовного треугольника.

17 ноября ждите прихода денег, вы должны чувствовать себя хорошо финансово. Также состоится приятное знакомство.

"Будет много общения, много переговоров. Это ещё когда мы размышляем, когда мы думаем о чём-то и советуемся с кем-то. Такое ощущение, что вы начинаете много думать, говорить, звонить, возможно даже ездить, смотреть что-то. Может, вы решили переехать?", - предположила астролог.

23 ноября - новолуние в третьем доме гороскопа Весов.

"Вы ищете новое место жительства, получаете новые документы, паспорта, права или идёте учиться куда-то. Может быть новые соседи у вас появятся или приедут родственники", - говорит гороскоп на месяц.

Весы будут тратить очень много энергии и будут чрезвычайно активны в социуме.

23 ноября Весам повезет в работе. Появятся новые клиенты, будет прибыль. В отношении здоровья Весы начнут себя лучше чувствовать. Темная полоса заканчивается, и вы идете вперед.

В целом, ноябрь - очень хороший месяц для выздоровления, реабилитации, для того, чтобы установить новый режим и хорошо себя чувствовать.

Астролог добавила, что ноябрь 2022 будет очень активным месяцем. Весы будут очень заняты, ожидается много встреч, много новой информации, знакомств и общения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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