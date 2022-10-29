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Гороскоп на ноябрь  2022 для Раков: проблемы с деньгами, кризис и знаки Вселенной

29 октября 2022, 02:23

В последний месяц осени фокус у Раков будет на теме финансов. Может неожиданно возникнуть кризисная ситуация - вам срочно понадобятся деньги, говорит гороскоп.

Гороскоп
Гороскоп на ноябрь для Раков - работа, финансы, любовь / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, ноябрь для Раков начнется с лунного затмения в 11 доме гороскопа.

"Это затмение будет необычным, потому что Луна соединяется с планетой непредсказуемых событий Ураном, который может поменять ваши планы или принести события, которых вы не ожидали. Может возникнуть кризисная ситуация, вам вдруг понадобятся деньги, например, на срочную операцию. Или финансовая помощь нужна будет вашей подруге", - рассказала специалист.

В целом, лунное затмение изменит финансовую ситуацию. Источник дохода улетучится, на работе грозит увольнение. Но в то же время перемены могут произойти и в положительную сторону. Например, вы внезапно получите прибыль или доход за ранее проделанную работу.

Также Раки могут поссориться с кем-то из друзей, в результате каждый пойдет своей дорогой.

17 ноября стоит обратить внимание на здоровье и образ жизни. Вы можете взять себе помощника на работе, друзья пригласят на вечеринку.

18 ноября ждите новость по работе. Раки будут проводить переговоры, проходить собеседование, состоится командировка или нужно будет делать закупки.

23 ноября - удачное время для того, чтобы избавиться от вредных привычек и заняться спортом. Как будто вы можете даже дать себе какое-то обещание.

Раки, которые родились с 10 по 20 июля, получат подарки. Вас ждет путешествие, поездка за границу, знакомство с иностранцами, международные контакты.

В конце месяца хорошо сделать обследование, сдать анализы, взять отпуск и отдохнуть, а также закончить все старые дела, избавиться от ненужного.

"В общем, фокус в этом месяце именно на завершение и освобождение от чего-то. Может быть для этого нужно будет даже вернуться в прошлое. Также фокус будет на финансы. А вот темы любви вас волновать не будут. Наверное, здесь у вас всё замечательно", - отметила астролог.

"Меняйте себя, меняйте свои привычки, делайте свою жизнь здоровее, и если какие-то будут знаки, касающиеся здоровья или финансов, то это Вселенная вам говорит, что нужно сделать ваши привычки и финансовые, и по здоровью лучше для вас", - резюмировала Анжела Перл.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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