Гороскоп на ноябрь 2022 для Дев: начинается период неожиданных событий и перемен

Гороскоп 2022 - что ждет Дев в ноябре / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на ноябрь 2022 года для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с лунного затмения 8 ноября. Также в этот день закончится коридор затмений, который продолжался с 25 октября. Энергия в эти две недели была довольно турбулентной, а так как Девы - чувствительные натуры, то могли ощущать напряженную энергетику.

Дев ждут события, связанные с путешествиями, переездами, расширением горизонтов, духовным ростом. В этих сферах могут произойти неожиданные события. Все случится совсем не так, как вы планировали. Перемены могут произойти не обязательно 8 ноября, но и в любой день в течение трех месяцев после затмения.

"События могут быть связаны с обучением, образованием, изучением иностранного языка или возможно это будет знакомство с иностранцами. Прояснится какая-то юридическая или судебная ситуация. Вы можете открыть в себе неожиданный талант", - рассказала специалист.

Стоит избавиться от вредных привычек, проявить дисциплину.

17 ноября Девы получат хорошую новость из дома или от родственников. Также вы можете делать покупки для дома или устроить праздник для всей семьи.

18 ноября Девы будут вести переговоры, подписывать документы, заключать сделку.

Новолуние 23 ноября принесет Девам новую идею относительно переезда или условий проживания. Например, вам могут повысить стоимость аренды, если вы снимаете квартиру.

Перемены коснутся не только Дев, но и тех людей, которые их окружают - мужа, жены, друзей, родственников. Если у них что-то не получалось, медленно продвигалось, вы никак не могли с ними связаться или встретиться, то сейчас ситуация изменится.

Последняя неделя ноября будет очень удачной для отношений и с романтическими, и с деловыми партнёрами, говорит горосокоп.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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