Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

Астролог Влад Росс составил детальный гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

Ноябрь 2021-го для всех знаков зодиака обещает быть непростым периодом с массой катастроф, неприятностей и разрушений. Во многом это будет связано с тем, что в последний месяц осени начнется коридор затмений. Разрушительная энергия усилится еще и тем, что Марс, хозяин Скорпиона, будет проходить в ноябре как раз по этому знаку.

Впрочем, даже в столь напряженный период четыре знака зодиака смогут чувствовать себя неплохо, поскольку звезды будут к ним благосклонны весь ноябрь.

Счастливчики ноября-2021:

Рак

Для Рака ноябрь будет месяцем положительных моментов. В деловой сфере все будет складываться успешно, социальные контакты будут гармоничными, а голову вскружит вселенская любовь и нежность. Ноябрь станет периодом невероятных достижений и побед. Но, несмотря на то, что готовых идей и желания действовать у Рака будет в избытке, целиком посвятить себя реализации деловых интересов может не получиться. Тем не менее, у Рака будет продуктивный период – к нему рекой потекут деньги, но работать, возможно, придется сверх нормы.

Материальное положение представителей знака в ноябре будет стабильным. Финансовые потоки принесут значительное пополнение бюджета. Однако расходы этого периода превысят прежний уровень. Это можно объяснить эмоциональной неустойчивостью Рака: часто в течение месяца он будет совершать покупки, подчиняясь сиюминутному порыву (при том, что Венера в Козероге требует экономии), и далеко не все приобретения будут нужными. Именно в это время в близком окружении Рака появится человек, который сумеет удержать от иррациональных трат.

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Рак изобретет массу способов получения дополнительных доходов, которыми удастся воспользоваться не ранее декабря или января.

Личная жизнь в ноябре принесет Раку только приятные переживания – он будет влюблен и любим. Рак будет часто витать в облаках, но на благоприятных тенденциях месяца в романтическом плане это нисколько не отразится. Стоит отметить, что такое положение вещей продержится еще долгое время и перейдет на 2022 год.

Весы

В ноябре-2021 у Весов ожидается период оживления в сфере профессиональной деятельности. Этот месяц станет продолжением тенденций октября, однако отличия будут разительными – если в октябре все было зыбко и невнятно, то ноябрь высветит те направления, где нужно приложить силы. Ситуация в ноябре поможет Весам трезво оценить силы, обязательства и рамки трудовой деятельности, поскольку они максимально коснутся положения в обществе и личной жизни целого ряда людей вокруг представителей знака.

Расклад ноября станет маленькой моделью того, как в ближайшем будущем будет строиться жизнь Весов. Они вступят в период зрелости, понятие которой не имеет отношения к возрасту и степени профессиональной подготовки – скорее, оно характеризует внутреннее состояние и уровень развития личности.

Весам придется взять на себя роль вершителя своей судьбы, самостоятельно обеспечивать как свое существование, так и доверившихся им людей, при этом не выпуская из виду цель и направление своей жизни в целом.

Таким образом, область деловых интересов в жизни Весов в ноябре будет представлена ситуацией, имеющей, скорее, положительную направленность (по крайней мере, по сравнению с предыдущим периодом). Перемены будут ощущаться на каждом шагу и принесут позитивный настрой.

Представители этого зодиакального знака станут энергичными деятелями, от апатии октября не останется и следа, что незамедлительно скажется и на результатах. Работа покажется увлекательной, коллеги буду умницами, а, что немаловажно, доходы в ноябре станут весьма стабильными.

В личной жизни тоже не предвидится крупных осложнений – Весы почти весь месяц будут спокойны и уравновешены, возьмут на себя ответственность за отношения в семье и не потерпят неподчинения. Близкие охотно уступят им эту роль и станут следовать установленным правилам. Правда, несколько вспышек ярости у обычно спокойных Весов все же случится – они будут обусловлены безответственным поведением партнера или домочадцев. Весам следует подготовиться к тому, что мир и покой не будут постоянными обитателями их дома.

Весов, еще не обремененных семейными обязанностями, ожидает знакомство, которое можно считать благоговением небес – этот человек окажется достойным нежных чувств. Другое дело, что выстраивать отношения будет непросто: надо подготовиться к взлетам и падениям, ссорам и примирениям, потому скучно в этом месяце Весам точно не будет.

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Скорпион

Скорпион в ноябре-2021 сможет облегченно вздохнуть – период неопределенности закончился, наступает время перемен. Поэтому Скорпион должен быть готовым к тому, что обстоятельства его профессиональной и личной жизни в ноябре станут опасно наэлектризованы – вдруг окажется, что он стал главным объектом внимания звезд и людей, что нисколько не смутит представителей этого знака. Напротив, они ощутят эмоциональный подъем и небывалую, вплоть до мании величия, уверенность в себе.

Ноябрь – это время грандиозного роста амбиций у Скорпиона. В сфере деловых интересов он будет чрезвычайно успешен – ему гарантировано благоприятное влияние небесных энергий, потому в этом месяце Скорпиона можно считать любимцем Фортуны. За что бы он ни взялся в этот период, все должно заканчиваться победой. Но даром взять все это не получится – нужно будет что-то отдать взамен, а потому обязательно образуется препятствие, которое придется преодолевать.

Семейные и романтические отношения Скорпиона с начала ноября подвергнутся испытанию – случится нечто, что заставит его активно и в деталях рассмотреть и препарировать свои чувства и переживания. Выдержать такое сможет не каждый, потому кого-то из Скорпионов может ждать болезненный разрыв. Те Скорпионы, которые сумеют сохранить хорошие отношения с любимым человеком до 8 ноября, могут рассчитывать на небывалый ренессанс отношений.

Рыбы

Ноябрь-2021 для Рыб станет периодом, когда безденежье перестанет на них давить, и неожиданно может подвернуться хорошая работа. Незаметно может измениться круг общения – новые знакомые окажутся не только приятными, но и полезными людьми. А самое замечательное, что обстоятельства начнут складываться так, что Рыбам почти не придется прикладывать усилий для успехов в делах – все будет решаться само по себе.

Работы будет много, и она окажется разноплановой. Физические силы Рыб придут в упадок, и дела придется завершать буквально на последних каплях энергии, из-за чего в самом конце месяца Рыбы могут "истощиться". Тем не менее, трудолюбие, которое обычно несвойственно Рыбам, не останется без материального вознаграждения.

В конце месяца гонка за "золотым теленком" на время остановится, и Рыбы могут серьезно заболеть, потому следует быть начеку. Рыбы могут вернуться к своим текущим делам, которых к концу месяца накопится немало, но с ними представители этого знака успешно разберутся.

В ноябре у Рыб будет множество возможностей попасться на глаза руководству с их выдающимися планами и нестандартными решениями. В этот период можно смело обращаться в суды, решать юридические ситуации – на благосклонное отношение Рыбам можно рассчитывать. При этом мелочиться не следует, поскольку размах Рыб будет оценен по достоинству, а желание трудиться будет вознаграждено.

Важная ситуация уготована судьбой одиноким Рыбам: случится одна или несколько встреч, которые завершаться воссоединением с тем единственным человеком, который может стать счастьем всей жизни. У кого-то из Рыб все пойдет по простому сценарию, а кому-то придется пострадать.

Для семейных представителей этого знака особых волнений не предвидится – партнеры Рыб еще в прошлом месяце приняли предложенную концепцию отношений, которую можно охарактеризовать как "дружеский нейтралитет". Нельзя сказать, что самим Рыбам это нравится (так как большинство привыкли к более сердечным отношениям), но поскольку свой ход они сделали ранее, теперь им приходится ждать только реакции партнера, который несомненно выступит с инициативой к сближению – в ноябре Рыбам могут предложить руку и сердце.

Влад Росс / УНИАН

Лузеры ноября-2021:

Телец

Ноябрь у Тельца начнется с места в карьер из-за затмения 19 ноября. У него обострятся чувства и интуиция, поскольку затмение будет в оппозиции – в знаке Скорпиона. Влияние Луны сфокусируется на сфере деловых интересов Тельца, и он в одночасье поймет, что и как нужно делать, чтобы добиться успеха. К тому же, в первые два дня после полнолуния возникнет ситуация, воспользовавшись которой Телец сможет добиться значительных профессиональных успехов.

Развитие событий в сфере деловых интересов Тельца с трудом можно будет назвать безоблачным, однако, по сравнению с октябрем, все будет более-менее нормально. Телец перестанет метаться, начнет действовать более решительно и целенаправленно, станет коммуникабельным, превратится в движущую силу проектов и станет инициатором нового делового партнерства. Незамеченным все это не останется, и к Тельцу моментально подтянутся заинтересованные лица. Весь месяц придется провести в обсуждениях, переговорах, налаживании контактов и согласовании деталей – особенно это проявится в конце первой декады ноября.

Важной окажется и третья декада месяца – на это время выпадет ряд событий крупного масштаба. Они будут связаны с заключением профессиональных союзов, подписанием масштабных договоров, инвестициями. С 15 по 25 ноября Тельцу придется продираться через частокол мелких неприятностей, которые станут тормозить начало важных проектов. Причем связаны они будут с деловой конкуренцией. В конечном итоге преодоление этих барьеров сыграет Тельцу на руку, поможет принять более взвешенные решения, добиться более выгодных условий и заключить более прочный союз.

В сфере межличностных отношений наступит период закрепления успеха. Близкое окружение Тельца и раньше его поддерживало, но в ноябре, благодаря покладистости этого знака зодиака, это станет проявляться еще более сердечно, и эти отношения могут привести к ситуациям, полезным для Тельца.

Одинокие Тельцы в начале месяца вряд ли смогут рассчитывать на любовные признания – нерешительные поклонники могут не найти в себе смелости, чтобы озвучить свои чувства и намерения. Хотя в конце месяца, с 25 по 30 ноября, ситуация в личном плане может быть благоприятной – именно в этот период Телец будет чрезвычайно очарователен.

Лев

Ноябрь-2021 для Льва будет таким же сумасшедшим периодом, как и октябрь. Но израсходованные силы быстро восстановятся с наступлением полнолуния, когда станет ясно, что работа все еще есть, и ее много. Лев в ноябре будет особенно решительным, благородным и уверенным в себе, полным мужества и желания победить. Дела, оставшиеся незавершенными с предыдущего месяца, Лев примется доделывать с удвоенной энергией и почти маниакальным упорством.

В области деловых интересов Лев ощутит накал страстей, силы придется тратить не просто на продвижение своей точки зрения, но и на решительное отстаивание ее. Противостояние как на рабочем месте, так и с внешними партнерами сильно ослабеет. Если раньше Лев был настолько увлечен, что не замечал, как ему вставляли палки в колеса, то в ноябре он ощутит отсутствие препятствий как таковых. Недавние противники станут сторонниками. Лев, особенно после затмения в конце месяца, будет близок к победе.

В личной жизни Льва ноябрь станет месяцем борьбы за лучшее настоящее, поскольку работа станет забирать изрядное количество энергии. Первые три недели месяца Лев будет озабочен домашними делами и сложными семейными мероприятиями. Но упорные усилия принесут свои плоды, и Лев, удовлетворившись ими, почувствует, что на некоторое время он снова может погрузиться в профессиональные заботы. В этот период Льва будет занимать охота на представителей противоположного пола – для этого у Льва будет козырь в виде невероятного обаяния, причем ухаживания будут восприняты благосклонно.

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Дева

В ноябре Дева вступит в борьбу и будет изнемогать от усталости. В предыдущем месяце Дева потратила так много сил на организацию новых проектов, что на то, чтобы начать их воплощение, у нее не осталось никакой энергии. Дева почувствует большую опустошенность и может серьезно заболеть. Если же она уже сделала первый шаг на пути к новым свершениям, у нее может открыться второе дыхание. Этот новый прилив космической энергии окажется таким мощным, что его хватит до конца года.

Деятельность в ноябре не будет иметь ничего общего с обычной суетой – теперь Дева будет знать, что и как она должна делать. Поэтому Дева станет придерживаться строгой последовательности – разберет все по полочкам и станет последовательно двигаться вперед, переходя от одного дела к другому.

Семейные дела и любовные отношения сложатся на редкость гармонично. Напуганные недомоганиями представителей этого знака зодиака в предыдущий период родные и близкие будут всеми силами стремиться к тому, чтобы облегчить Деве жизнь, перед нею начнут заискивать и буквально носить на руках. Дева будет пребывать в благодушном настроении, не будет замечать редких критических выпадов в свой адрес. Хотя Дева – это самый трезвомыслящий знак зодиака, в ноябре ее романтические мечты и страсти выйдут на новый уровень.

Водолей

Ноябрь-2021 для Водолея – провальный. Больших ожиданий на этот месяц возлагать не стоит. Водолею придется задуматься о будущем – если прошлый месяц прошел в мечтаниях и размышлениях, то теперь наступило время определяться. Водолею следует понять, чего ему хочется на самом деле, и только уверенность в своих силах поможет ему миновать ловушку, расставленную судьбой и звездами.

Большинство Водолеев к началу ноября придет с четкими целями и планами. В сфере деловых интересов у них наступает период борьбы за свою нишу. Ведь Водолея будут пытаться "выдавливать" из бизнеса или забрать его проект. Кроме того, велика опасность увольнения. Представители этого знака займутся выстраиванием карьеры в той компании, где работают, но могут возникнуть сложности с руководством, которое может попытаться заставить Водолея вакцинироваться.

Те Водолеи, у которых есть свое дело, будут активно продвигать его.

В это время и те, и другие окажутся на виду, и многие почувствуют себя неуютно под пристальными взглядами толпы, но с наступлением первых достижений быстро сообразят, что посторонние взгляды – это не только критика, но и восхищение.

В ноябре Водолей окажется невероятно привлекательным как с профессиональной точки зрения, так и внешне, однако в любом случае ему предстоит пройти испытание медными трубами.

В личной жизни Водолею придется пережить массу волнений. Возможны какие-то недоразумения, которые по мере разбирательств будут приводить представителей этого знака то к отчаянию, то возносить до небес. Перепады настроения будут портить нервы, но все закончится хорошо. В гороскопе Водолея имеется указание на любовь, преданность и счастливое воссоединение после ссор.

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Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Овен

В ноябре Овен даст волю чувствам, чем многих удивит. В этот период он будет беспокоен, а его стремление действовать немедленно приобретет гипертрофированные масштабы. Овен давно волновался из-за каких-то тайн, и теперь придет время, когда секреты раскроются. Именно представители этого знака станут инициаторами разоблачения, поскольку будут не в силах выносить чувство вины. События после этого начнут развиваться стремительно, и Овен буквально взорвется серией поступков, способных шокировать непосвященных.

Овен в ноябре будет стремиться исправить положение и выбросить все, что мешало в жизни. Овну в этом месяце по силам разрешить любые противоречия – достаточно довериться собственной рыцарской натуре и действовать так, как подсказывает интуиция. Любые препятствия всегда можно будет преодолеть, было бы желание действовать. Впрочем, найдутся и такие представители знака, которые будут цепляться за привычные методы, стараясь удерживать ситуацию, от чего им будет только хуже.

Победив темную сторону своей натуры, Овен обретет свободу, которая позволит ему добиться немалых свершений: кто-то в профессии, кто-то – в семейных и романтических делах. В какой бы сфере не локализировались события ноября, они определят ход дел в ближайшие месяцы. Поступки Овна в ноябре повлияют на их будущее. Есть опасность, что будет упущена масса благоприятных возможностей из-за борьбы с самим собой.

В профессиональном плане в ноябре у Овна сложится благоприятная тенденция. Сосредоточившись на делах, он сумеет продвинуть свои проекты. Но нужно иметь в виду некоторые вербальные проблемы. Подчиненные, коллеги и партнеры в это время будут усиленно мешать бурлящей деятельности, из-за чего у Овна может появиться нерешительность и сомнения. Но этим можно будет и пренебречь, ведь в ноябре Овен вполне сможет обойтись без чьего-либо совета. Некоторая поддержка Овнам все же потребуется, как и вера в них, но к работе это не будет иметь никакого отношения.

Близнецы

Ноябрь-2021 для Близнецов окажется периодом временной утраты ориентиров – все дело в секретах, которые раскроются в последующие месяцы. Весь ноябрь им придется только догадываться, почему их жизнь не складывается так, как им бы того хотелось. Самое неприятное, что далекие от их понимания события станут происходить не только в профессиональной сфере и области общественных отношений, но и в семье, что сделает представителей этого знака зодиака беспомощными перед рядом проблем.

Деловая активность Близнецов будет выглядеть очень неплохо – впрочем, это можно будет объяснить исключительной работоспособностью. Хоть владеть ситуацией им в полной мере не удастся, но окажется, что для профессиональных достижений иногда совсем не обязательно держать все под неусыпным контролем и просчитывать ходы наперед – иногда достаточно положиться на удачу и собственные силы.

Судьба преподнесет Близнецам новые задачи, которые они примутся решать с большим рвением. Кроме того, им придется довести до ума дела, начатые в прошлые периоды. Времени на рефлексии и отвлеченные размышления просто не останется. Работа в чистом виде станет приносить удовольствие и позволит обрести устойчивое материальное положение. Неожиданно падут барьеры, которые ранее мешали продвижению Близнецов. Работать станет легко, отвлекаться на посторонние дела не захочется, а закономерным итогом всего этого станет продвижение по карьерной лестнице.

В семье ситуация сложится не так благоприятно. Близнецы смогут высказать партнеру свое недовольство из-за непонятной возни за их спиной. Месяц чреват для них изменами. Другое дело, что многочисленные ссоры все равно не помогут выяснить, что происходит – партнер будет вести себя непредсказуемо, а его аргументы будут казаться лишенными смысла. Только в 20-х числах ноября в личном плане произойдет желаемый благоприятный переломный момент.

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Стрелец

В ноябре Стрелец окончательно утвердится в мнении, что он готов успешно выполнить начатое дело. Подвергать сомнениям эту уверенность нет никакого смысла – Стрелец прав даже тогда, когда он не правы. Но быстро ничего получаться не будет. И хотя Стрелец предпочел бы напор и скорость, пытаться подталкивать наступление каких-то событий или, тем более, организовывать их опасно, так как можно получить обратный эффект и нарваться на бомбу. Это особо не навредит начатым проектам, но может их замедлить на продолжительное время.

Положение Стрельца в деловой сфере в ноябре-2021 можно назвать застойным, и первые две недели месяца на этом фронте будет без перемен. Если представители этого зодиакального знака сумеют удержаться от провокаций, то смогут рассчитывать на некоторые достижения. Первую половину месяца лучше посвятить анализу ситуации и прогнозированию ее развития – дело в том, что как раз в это время у Стрельца будет сразу несколько возможностей для профессионального роста. Стрелец сможет выбрать оптимальную стратегию для реализации задуманного, а удалось ли ему это, он узнает в последнюю декаду ноября, получив известие, которое позволит сделать вывод о дальнейшем развитии карьеры. Скорее всего, Стрельца ждет профессиональный рост и увеличение материального вознаграждения за труды. В самом конце месяца Стрельцы смогут начать решительное наступление по всем фронтам.

В романтической жизни Стрельца не ждет ничего выдающегося. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, что после затмения он начнет испытывать к своим партнерам все большее физическое влечение. Ради реализации своих желаний Стрелец будет мягким, покладистым, в семье установится период гармонии и доверия. Одинокие Стрельцы на решительные действия, скорее всего, не отважатся, заменив их проявлениями фантазий. В 20-х числах ноября некоторым Стрельцам захочется разнообразить свою интимную жизнь, и они начнут полноценную осаду партнера, которому придется уступить их желанию.

Козерог

В ноябре-2021 Козерог будет испытывать негативные тенденции предыдущего периода, но в течение месяца ситуация постепенно изменится в лучшую сторону. Люди перестанут оценивать буквально каждое движение Козерога, что раньше неизменно выводило его из себя. Однако в ноябре его ждет легкое разочарование: оставаясь наедине с собой, Козерогу будет одиноко. Поэтому ему нужно опасаться одиночества, так как из-за этого может начаться депрессия.

Козерогу в ноябре придется жить и работать по новым правилам и исправлять допущенные ошибки. Ему пока не удалось создать о себе конкретного мнения, но также он еще не успел совершить много ошибок. А все то, что было сделано на предыдущем этапе, будет срабатывать не так, как хотелось бы Козерогу.

Семейные Козероги в начале ноября переживут период личной катастрофы, потому не стоит отправляться в дальние поездки. Развода удастся избежать, даже если кажется, что все к этому движется. Положение станет улучшаться во второй половине ноября, после затмения, когда благодатное влияние Венеры будет для Козерога благоприятным. Вхождение Венеры в Козерога после 8 ноября создаст благоприятные ситуации для финансов и любовных примирений.

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