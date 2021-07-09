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Гороскоп на новолуние в июле 2021 года для всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет

9 июля 2021, 02:19

Одному из огненных зодиакальных представителей прогнозируется "переворот".

Одному знаку Зодиака светит сокрушительное поражение
Стрельцам грозит сокрушительное поражение / flickr.com/[email protected]

В субботу, 10 июля в 4:17 наступит очередное новолуние 2021. Гороскоп на 10 июля 2021 года сулит знаку Зодиака Стрелец два варианта развития событий.

Стрельцам свет взлет или сокрушительный провал, пишет supercook.ru.

В прогнозе говорится, что в этот же день возможны серьезные изменение в жизни Львов.

Чего ожидать в субботу воздушным Водолеям (21.01 – 18.02), Близнецам (21.05 – 23.06) и Весам (24.09 – 23.10)

Точный гороскоп на завтра для Водолея

Вы можете разочароваться практически во всем, что касается работы. Из-за этого ваши дела могут осложниться. Не стоит драматизировать – ситуация может быть не такой плохой, как вам кажется. Благодаря близким ваше психологическое состояние может улучшиться.

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Если хотите избавиться от обременительных мыслей – отдохните на свежем воздухе.

Гороскоп на 10 июля 2021 года – Весы

День может быть творческим, активным и достаточно напряженным. Лучше не покупать что-то дорогое и отказаться от риска. Можете пообщаться с детьми, отправиться в путешествие или просто отдохнуть с родными.

Эмоциональное состояние, отношения с теми, кто вам нравится, и будущие денежные успехи зависят от вашей осторожности и сдержанности.

Гороскоп на 10 июля 2021 – Близнецы

Ждите активной, творческой и достаточно напряженной субботы. Не стоит принимать важные решения и подписывать какие-то документы.

На вас могут негативно влиять со стороны. Вы можете неправильно оценить надежность партнера или поссориться с кем-то из близких. Грозит рабочий прокол. Вам нужно рассчитывать на себя.

Стоит прислушиваться к внутреннему голосу и не рассчитывать на советы.

Чего ожидать в субботу огненным Львам (23.07 – 22.08), Овнам (21.03 – 20.04) и Стрельцам (23.11 – 21.12)

Гороскоп на завтра для Льва

Будьте готовы к тому, что в жизни что-то изменится. Могут появится замыслы, благодаря воплощению которых кошелек может неплохо пополнится. Если вы построите планы в субботу – задуманное скоро станет реальностью.

Во время деятельности в коллективе необходимо соблюдать осмотрительность. Чужая позиция может быть ошибочной. Все решайте сами, вам ни к чему мнение другого человека.

Гороскоп на 10 июля 2021 года – Овен

Ваша жизнь может серьезно измениться. Если в субботу выстроите какие-то планы – они в ближайшем будущем могут стать реальностью. Запланированное может сулить неплохое пополнение кошелька. Не говорите о том, что замыслили, иначе – привлечете внимание "доброжелателей".

Во время действий в коллективе нужна осмотрительность. Вам стоит самим принимать решения.

В послеобеденное время будьте готовы к тому, что необходимо будет разбираться с заботами.

Гороскоп на 10 июля 2021 – Стрелец

Готовьтесь к тому, что день будет активным и творческим. Благодаря буйной фантазии и тщеславию вы можете "взлететь" или потерпеть сокрушительную неудачу. Не теряйте инициативность и следите за тем, что происходит вокруг. В субботу можно достичь результатов, о которых можно было только грезить.

Чего ожидать в субботу водным зодиакальным представителям – Рыбам (19.02 – 20.03), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Ракам (22.06 – 22.07)

Гороскоп на завтра для Рыб

Вы можете столкнуться с иллюзиями и обманом. Вы способны сами обманывать себя. Делайте только то, в чем разбираетесь. Не стоит делать шаги, которые могут необратимо повлиять на семейные отношения. Откажитесь от поступков, которые нельзя будет "переиграть". Вы можете ставить людям правильные "оценки", и это понадобится в субботу. Будьте готовы к самозащите.

Гороскоп на 10 июля 2021 года – Скорпион

Отодвиньте карьеру и работу на второй план. Наведите порядок дома.

Семейным парам стоит заняться чем-то вместе. Супруги могут отложить в сторону рабочие дела и неурядицы, обрести спокойствие и отдохнуть.

Во взаимоотношениях с детьми можете рассчитывать на глубокую привязанность.

Гороскоп на 10 июля 2021 – Рак

Можете посвятить день деловому общению. Можно делать важные шаги, в частности, заключать соглашения. Благодаря привлекательности общаться с окружающими будет проще.

Благодаря внутренней собранности ваш авторитет может возрасти среди руководства и коллег.

Чего ожидать в субботу земным Козерогам (22.12 – 20.01), Девам (23.08 – 22.09) и Тельцам (21.04 – 20.05)

Гороскоп на завтра для Козерога

Будьте готовы к напряженной субботе. Не рассчитывайте на то, что благодаря приложенным усилиям будут получены желаемые плоды.

Стоит внимательно взглянуть на то, чего вы уже достигли, и присмотреться к неудачам. Не нужно рассчитывать на чьи-то советы. Если вам нужна помощь – прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Гороскоп на 10 июля 2021 года – Телец

Готовьтесь к тому, что суббота будет творческой, активной и напряженной. Разум будут преодолевать эмоции, а из-за этого грозят конфликтные ситуации, и возможно ухудшение самочувствия. Можно посвятить время деловому общению. Можете принимать важные решения и заключать соглашения.

Гороскоп на 10 июля 2021 – Дева

Если вы что-то задумали в этот день – планы в близком будущем могут стать реальностью. Не стоит браться за дело, в котором вы не полностью разбираетесь. Ждите подъема в эмоциональной сфере.

Будьте готовы, что из-за забот нужно будет проявить решительность. Вам может подвернуться шанс – готовьтесь к тому, что можно будет показать талант и хватку в делах.

Если хотите получить помощь – прислушайтесь к внутреннему голосу.

Астропрогноз от эксперта для всех знаков Зодиака на новолуние 10 июля 2021 года

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что в субботу стоит закладывать энергетику месяца. По ее словам, день может быть достаточно эмоциональным – возможны плаксивость или жалость к себе.

"…Для общения и отдыха отлично подойдет первая половина дня. К вечеру могут накопиться раздражительность, захочется продавить свою точку зрения…", – добавила эксперт.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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