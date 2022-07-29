Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сны

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Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому не стоит делиться важной информацией с другими, кому – остерегаться обмана, а кто сможет встретить свою вторую половинку.

О том, кто из знаков зодиака станет любимчиком фортуны в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе фокус внимания Овнов будет направлен на укрепление личных отношений. В этот период вы лучше всего справляетесь с задачами по организации семейного досуга. Вас закружит в водовороте домашних обязанностей, но подключив к ним остальных членов семьи, вы не почувствуете усталости. Не исключено, что старшим родственникам может понадобиться ваша помощь. И дома и на работе вам стоит избегать конфликтных ситуаций, проявляя гибкость и тактичность. Любые ссоры могут иметь неприятные последствия и напомнят вам о старых ошибках. Обязанностей прибавится, но важно не взваливать на плечи весь груз, а правильно распределить работу, делегировав ее часть другим.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцов на этой неделе могут ожидать непредвиденные расходы, однако эти траты не огорчат вас, вы прекрасно проведете время. Вас может охватить волнение, которое будет связано с важной для вас новостью или оформлением документов. Звезды советуют набраться терпения и не торопить события. В этот период могут произойти приятные изменения как в профессионально, так и в личной сфере. Не исключено повышение по карьерной лестнице. Ваши идеи оценит начальство. В течение этой недели многие очень эмоционально и болезненно будут переживать ложь или попытку быть вовлеченными в чьи-то манипулятивные действия.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы в этом периоде могут смело возвращаться к своим старым планам и идеям. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей, которые помогут воплотить все задуманное в жизнь. На этой неделе вы сможете достичь больших профессиональных успехов, приложив все усилия. ваши друзья поделятся с вами новостями, связанными с их успехами или важным событием в их жизни. В течение этих семи дней через друзей вы будете получать полезную для вас информацию, но не спешите делиться ею с другими людьми. Будьте осторожны с тратами, рискуете подкосить бюджет. Режим экономии поможет спасти ситуацию.

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Гороскоп на неделю – Рак

Раков ждет нестабильная в финансовом плане неделя. До кризиса не дойдет, если вы будете рационально распоряжаться деньгами, умерив траты и отложив необязательные покупки. Важно в эти семь дней не допускать паники и напряжения внутри себя и в отношениях с другими людьми. Неделя предвещает различные переживания, связанные со здоровьем родственника или друга. В течение недели ваша дружба может быть причиной различных проблем или обременять вас негативными эмоциями. Свободные Раки смогут встретить тог самого человека, который заставит сердце биться чаще. Вас ждут приятные любовные переживания. Не исключено, что вы сможете найти источник дополнительного дохода.

Гороскоп на неделю – Лев

Эта неделя будет благоприятной для решения финансовых вопросов. Вы сможете рассчитаться со всеми обязательствами и раздать долги. На профессиональном горизонте замаячат реальные возможности карьерного роста. Однако будьте осторожны с тем, с кем вы работаете. Полагайтесь на собственные силы, принимая важные решения. В начале августа у вас появится возможность многого добиться, вычищая из своего окружения решительно неприятных людей или старые проблемы. Некоторые сюрпризы в течение этих семи дней будут связаны с неурядицами в вашей семье. Они могут повлиять на ваши отношения с партнером или родственниками. На этой неделе нужно быть внимательными к своему здоровью, могут напомнить о себе хронические заболевания.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе у Дев не получиться отсидеться в сторонке. Вам придется активно включаться в общение. Вы сможете наладить и укрепить деловые связи и обзавестись новыми полезными знакомствами. Важные новости могут прийти от людей из другого города или страны. Эта неделя обычно приносит больше семейных обязательств, связанных с различными приятными или неприятными событиями. В личных отношениях звезды советуют не спешить и получше присмотреться к избраннику. Это поможет избежать разочарований и душевной боли. Не исключено, что родственники могут обратиться к вам за помощью.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе стоит спуститься с небес на землю и реально оценить ситуацию. Ваши нереалистичные ожидания могут привести не только к разочарованиям, но и повлечь за собой серьезные последствия. Ваши близкие люди порадуют хорошими новостями. Новые начинания будут успешными в том случае, если вы тщательно продумаете каждый шаг и оцените последствия своего выбора. У вас будет интересный или особый опыт общения с людьми, рожденными под знаком Скорпиона, Рыб или Рака.

Гороскоп на неделю – Скорпион

В течение недели с 1 по 7 августа вы получите неожиданное предложение или новость, которые могут определить течение дел на весь последующий месяц. Вы полны энергии и звезды советуют направить ее на обустройство домашнего уюта. В профессиональной деятельности стоит ослабить хватку и занять позицию наблюдателя. Тем более, что отношения в коллективе будут несколько напряженными. В первые дни августа представители знака стихии воды смогут завязать новую дружбу, романтические отношения или пережить любовную связь. Некоторым будут сниться эмоциональные сны о людях из иного мира, вы интуитивно почувствуете, что ваш сон не случаен.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Большинство рожденных под знаком Стрельца будут находиться в периоде перемен, которые могут быть не столь очевидны, происходить внутри них, в их мышлении, в их отношении к будущему. Это будет эмоциональная неделя, вы можете испытывать грусть иди депрессию из-за событий, связанных с вашими близкими. Вы неожиданно раскроете тайну, ложь или другой корыстный поступок человека, которого вы знаете лично. Такое событие заставит вас переосмыслить свои отношения с этим человеком. Нужно уделить особое внимание детям, они порадуют своими успехами. Финансовая ситуация порадует, не исключены солидные денежные поступления.

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Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе на первый план для Козерогов выходят финансовые вопросы. Их успешное решение во многом будет определять ваше настроение. Любовная жизнь будет сложной, с возможностью различных испытаний или встречи со старой любовью. Моменты грусти или неуверенности будут вызваны неуверенностью в себе или умением правильно общаться с важными или интересными людьми. В этом периоде вы сможете вспомнить опыт общения с человеком, рожденным под знаком Льва, Овна или Стрельца. Вас будет ожидать разговор или извинения от человека, который обидел вас своими предыдущими действиями. Благоприятное время для деловых поездок. Вы сможете заключить выгодные сделки и познакомится с интересными людьми. Не исключено, что некоторые из представителей знака решатся на переезд в другой город или страну.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеев на этой неделе порадуют новости о приятных изменениях в жизни близких людей. Возможно, речь может идти даже о пополнении в семействе. В профессиональной деятельности вас ждут встречи и беседы, которые будут связаны с обсуждением интересной работы или делового предложения, реализацией важного для вас проекта. Будьте внимательны к своему окружению и не спешите делиться ценно для вас информацией. Ваши секреты могут стать достоянием общественности, если вы откроете душу неблагонадежному человеку. Эта неделя станет для вас хорошим и успешным периодом в профессиональном плане, с хорошим доходом или хорошим развитием вашего бизнеса.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Неделя с 1 по 7 августа запомнится вам интересными и важными событиями, связанными с близкими и дальними родственниками. Вас ждут разнообразные сюрпризы и приятные моменты. вас будет ждать развитие неприятностей или их окончание. Это вещи, которые мешают развитию важных для вас семейных или профессиональных планов. Удача обязательно будет на вашей стороне, и вы будете достаточно умны и трезвы, чтобы не упустить ее. Одной из ваших сильных сторон будет умение решить материальную или имущественную проблему. Опасность исходит от завышенных ожиданий, которые вы можете возлагать на себя в стремлении к быстрому развитию своих дел.

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