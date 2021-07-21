Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей

В утреннее время 27 июля светят приятности, спрогнозировала Юлия Погорельченко / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на последнюю неделю июля для всех знаков Зодиака – на период с понедельника по субботу, 26-31 число.

Эксперт поделилась с Главредом, что утром 27 июля возможны приятные неожиданности, и будут удачными финансовые операции.

Собеседница предупредила, что 29 числа грозят ДТП, травмы и возможны ожоги.

Гороскоп на неделю для всех – что светит

Астропрогноз на 26 июля 2021 года

Напряженный день. Не стоит планировать ничего важного, старайтесь уменьшить количество контактов. Лучше направить напор и энергию на творчество. Утром можно запланировать встречу с учителем или авторитетом. Вечером будет сложно слышать других людей.

Реклама

Гороскоп на 27 июля 2021 года

Удачны финансовые операции. Хороший день для духовных практик, для отдыха возле водоемов, творчества, посещения СПА. Утро подарит приятные неожиданности. К вечеру возрастет возможность иллюзий и обманов. Можно обращаться к авторитетным лицам.

Гороскоп на 28 июля 2021 года

Первая половина дня неэффективна, все важные дела планируйте на вторую. Она будет достаточно энергична и плодотворна. Нам хватит напора и сил для решения любых вопросов. Сложно будет только с точностью. Планируйте дела, требующие быстрых действий и решений.

Гороскоп на 29-30 июля 2021 года

Продуктивные дни, в которые можно успеть объем работы за месяц. Составьте утром в четверг план и действуйте без промедления. Может быть даже переизбыток сил, старайтесь не передавить.

Напряжение Марса и Юпитера добавит энергии по максимуму, можно перегореть. Будьте аккуратны в проявлении своих эмоций.

Аккуратнее, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, возможны травмы, ожоги, ДТП.

В пятницу запал сохранится, мы будем активны и настойчивы. Хорошее время для спортивных достижений, ударной работы и решительных действий. В пятницу некоторые ситуации заставят нас пересмотреть свое отношение, вероятно кто-то захочет доминировать.

Гороскоп на 31 июля 2021 года

Луна в Тельце склоняет нас к лени и инертности. Хорошо направить энергию в дела, связанные с недвижимостью, можно заняться готовкой или наведением уюта в доме. Вкусная еда и приятная компания приветствуются. К вечеру может возникнуть напряжение в отношениях. Кто-то почувствует холодность или ненужность.

Вы можете заказать у Юлии Погорельченко персональный гороскоп, перейдя по ссылке.