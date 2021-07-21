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Гороскоп на неделю всех знаков Зодиака: когда грозят ДТП и травмы, а в какой день ждать приятностей

21 июля 2021, 05:16

В конце июля грозят серьезные опасности, предупредила астролог.

Погорельченко спрогнозировала, что в утреннее время 27 июля светят приятности
В утреннее время 27 июля светят приятности, спрогнозировала Юлия Погорельченко / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на последнюю неделю июля для всех знаков Зодиака – на период с понедельника по субботу, 26-31 число.

Эксперт поделилась с Главредом, что утром 27 июля возможны приятные неожиданности, и будут удачными финансовые операции.

Собеседница предупредила, что 29 числа грозят ДТП, травмы и возможны ожоги.

Гороскоп на неделю для всех – что светит

Астропрогноз на 26 июля 2021 года

Напряженный день. Не стоит планировать ничего важного, старайтесь уменьшить количество контактов. Лучше направить напор и энергию на творчество. Утром можно запланировать встречу с учителем или авторитетом. Вечером будет сложно слышать других людей.

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Гороскоп на 27 июля 2021 года

Удачны финансовые операции. Хороший день для духовных практик, для отдыха возле водоемов, творчества, посещения СПА. Утро подарит приятные неожиданности. К вечеру возрастет возможность иллюзий и обманов. Можно обращаться к авторитетным лицам.

Гороскоп на 28 июля 2021 года

Первая половина дня неэффективна, все важные дела планируйте на вторую. Она будет достаточно энергична и плодотворна. Нам хватит напора и сил для решения любых вопросов. Сложно будет только с точностью. Планируйте дела, требующие быстрых действий и решений.

Гороскоп на 29-30 июля 2021 года

Продуктивные дни, в которые можно успеть объем работы за месяц. Составьте утром в четверг план и действуйте без промедления. Может быть даже переизбыток сил, старайтесь не передавить.

Напряжение Марса и Юпитера добавит энергии по максимуму, можно перегореть. Будьте аккуратны в проявлении своих эмоций.

Аккуратнее, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, возможны травмы, ожоги, ДТП.

В пятницу запал сохранится, мы будем активны и настойчивы. Хорошее время для спортивных достижений, ударной работы и решительных действий. В пятницу некоторые ситуации заставят нас пересмотреть свое отношение, вероятно кто-то захочет доминировать.

Гороскоп на 31 июля 2021 года

Луна в Тельце склоняет нас к лени и инертности. Хорошо направить энергию в дела, связанные с недвижимостью, можно заняться готовкой или наведением уюта в доме. Вкусная еда и приятная компания приветствуются. К вечеру может возникнуть напряжение в отношениях. Кто-то почувствует холодность или ненужность.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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