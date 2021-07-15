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Гороскоп на неделю для всех: когда будет тяжелее всего и в какой день противопоказан алкоголь

15 июля 2021, 15:16

Астролог предупредила, что последнее воскресенье июля будет непростым.

Погорельченко посоветовала в июльское полнолуние отказаться от алкоголя
Эксперт посоветовала в полнолуние не пить алкоголь / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Юлия Погорельченко составила гороскоп на неделю всех знаков Зодиака – на период с понедельника, 19 июля, по воскресенье, 25 число.

Эксперт сообщила Главреду, что самым напряженным будет 25 число – в этот день грозят конфликтные и непредвиденные ситуации.

Собеседница также посоветовала в полнолуние 24 июля 2021 года избегать алкоголя.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака – чего ожидать

Астропрогноз на 19 июля 2021 года

В этот день лучше заняться финансовыми вопросами, они будут решаться хоть и нелегко, но продуктивно. Увеличится критичность, подозрительность. К вечеру может возникнуть напряжение в партнерских отношениях, решение можете найти через себя.

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Гороскоп на 20-21 июля 2021 года

Хорошие дни для обучения, расширения круга общения, поездок, путешествий. Может быть сложно с концентрацией, мысли будет уводить в далекие дали. Отлично кооперироваться с иностранцами. Оба дня продуктивны и для работы, можно решать юридические вопросы.

Во вторник ловите в голове необычные идеи, мыслите нестандартно и будете на коне.

В среду энергии сохраняются, только старайтесь возвращать себя к реальности, избегайте иллюзий. Не обманывайте и остерегайтесь мошенников.

Гороскоп на 22 июля 2021 года

Хорошо обращаться в государственные структуры. Просите больше и получите именно то, на что рассчитывали изначально. Напряжение Венеры с Юпитером может дать неуемные траты, лень, завышенные требования к партнерам и сложности в расчете своих сил.

Могут обостриться проблемы с печенью, почками. Избегайте в ближайшие даты инъекционных методик.

Гороскоп на 23 июля 2021 года

Сегодня удастся хорошо поработать, если спланировать заранее действия. Возможны недопонимания, проблемы с усвоением информации, не лучший день для обучения. Вечер отлично подойдет для самоанализа, проработки страхов и установок. Хорошо пройдет посещение гористой местности.

Гороскоп на 24 июля 2021 года

День эмоционально нестабильный. Будут колебания между своими желаниями и коллективными. Можно прописать схемы саморекламы. Хороший день для того, чтобы провести его с друзьями, избегая негативных людей и конфликтов.

Хороший день для творчества, необычных идей, встречи можно проводить у воды. Избегайте алкоголя.

К вечеру все равно мы устанем, даже при самом положительном варианте дня. Захочется спрятаться внутри себя.

Гороскоп на 25 июля 2021 года

Напряженный день. Вероятны непредвиденные ситуации, раздражение, конфликты. Напряженный аспект между Меркурием и Плутоном увеличит напряжение, раздражительность. Возрастает интеллектуальный перегруз.

Не лучшее время для заключения новых контрактов, покупки электроники и автомобилей. Будьте спокойнее к внешним раздражителям.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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