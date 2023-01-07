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Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьба

7 января 2023, 09:30
Гороскоп на неделю расскажет, каким будет вторая рабочая неделя нового года и что приготовили звезды для каждого знака зодиака.
Гороскоп
Гороскоп на неделю 9-15 января 2023 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на неделю поможет все знакам зодиакального круга быть готовыми к тому, что приготовила судьба и прожить неделю достойно. Гороскоп не наделю подскажет, как не сойти с колеи и стать счастливее.

Гороскоп на неделю – Овен

Для Овнов новая неделя будет проверкой на стойкость к желаниям. Именно сильные желания поставят представителей этого знака перед выбором честного и нечестного поведения. Очень важно постараться держать себя в руках и стараться мыслить разумно. Иначе – проблемы будут сопровождать все аспекты жизни Овнов.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцы на этой неделе будут настоящими дипломатами. Жизнь будет подбрасывать различные испытания конфликтами дома и на работе, однако важно стремиться обойти их и ни с кем не ссориться. Несмотря на успехи в дипломатичном поведении, мелких ссор всё же избежать не удастся.

Гороскоп на неделю – Близнецы

С 9 по 15 января Близнецы пронаблюдают за собой два состояния: гиперактивность в начале недели и спад эмоций во второй половине семидневки. Очень важно сейчас слушать свой организм, вовремя отдыхать и уделять внимание любимому человеку. Сейчас не исключены мелкие провокации со стороны соперников.

Гороскоп на неделю – Рак

Стрессовую и напряженную неделю приготовили звезды для Раков. Будет как никогда трудно не сойти с колеи здравого смысла и оставаться оптимистом. Однако, все неприятности пойдут ракам на пользу и помогут стать еще более выносливыми. Главное – не переносить нервность на близких, ведь они – единственные, кто может поддержать.

Гороскоп на неделю – Лев

Неделя прощания для Львов. К сожалению, иногда в жизни приходится общаться с людьми и это всегда тяжело, но и всегда к лучшему. Несмотря на грусть, которая будет присутствовать в новой неделе, Львы также смогут обрадоваться своим новым талантам, о которых раньше не знали. Не стоит уходить в себя, важно – продолжать жить.

Гороскоп на неделю – Дева

Девы могут расслабиться и наслаждаться, новая неделя будет для них удачной во всех сферах жизни. Представители этого знака смогут получить удовольствие от реализованных планов и выполненных задач. Также звезды не оставят Дев без романтики, вторая половина недели принесет романтическую встречу.

Гороскоп на неделю – Весы

Творчество и плодотворность – такими качествами будет наполнена новая неделя Весов. Уверенность в себе поможет Весам реализовать свои давние планы и идеи. Как следствие, успех не заставит себя долго ждать, а удача будет сопровождать во всех делах.

Гороскоп на неделю – Скорпион

У Скорпионов наконец ослабнут финансовые проблемы и им станет легче. Стабильное финансовое положение подарит покой и поможет сдвинуть фокус на свою жизнь. Скорпионы смогут успешно прожить неделю в рабочих делах, однако романтические отношения остануться на прежнем уровне.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам стоит запастись силами и набраться терпения – неделя будет очень загруженной и ответственной. Все 7 дней Стрельцам придется решать важные задачи и много общаться даже в свободные дни. В условиях отсутствия отпуска очень важно не забывать о важности баланса отдыха и работы.

Гороскоп на неделю – Козерог

В новой неделе Козерогам придется пережить трудное начало, которое будет очень неоднозначным и огорчающим. Однако с середины недели ситуация выровняется и Козероги смогут дышать спокойно. Самым лучшим выходом в любой ситуации сейчас будет сохранение позитивного настроения.

Гороскоп на неделю – Водолей

По-настоящему семейная неделя ожидает Водолеев. Все дни они будут много общаться с близкими, посещать с ними мероприятия и развлекаться. В работе Водолеи будут радоваться новым проектам и предложениям. В остальных аспектах жизни всё будет удовлетворительно и ровно.

Гороскоп на неделю – Рыбы

У Рыб продолжается праздник, а точнее – праздничное настроение. Умение правильно планировать свои дни привлечет в жизнь Рыб удачу и везение. Неделя будет успешной и щедрой на реализацию, любовь и приятные события.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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