Гороскоп на неделю 8-14 августа: Львам – груз проблем, Козерогам – счастье в любви, Водолеям – враги

Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому стоит следить за поступками и словами, кого ждут неожиданные повороты судьбы, а кто не должен провоцировать окружающих на эмоции.

О том, какие подарки судьбы приготовил представителям зодиакального круга последний месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

Жизненная энергия Овнов на этой неделе бьет ключом. Вы беретесь за самые сложные задачи и достигаете успехов. Вы не спешите с решениями и ведете себя осторожно в непростых ситуациях, предпочитая во всем тщательно разобраться. Ваша сила и выносливость дополняют ваш усердный подход, который неизменно приводит к успешному результату. В личных отношениях царит гармония и взаимопонимание. Вы легко улаживаете разногласия и идете на компромиссы с близкими людьми.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе фокус внимания Тельцов бужет сосредоточен на профессиональной деятельности. Вы сможете добиться потрясающих результатов, однако для этого нужно умерить свою самоуверенность и правильно рассчитать силы. В противном случае, вы можете ввязаться в проект, который отнимет много сил, но не принесет ничего, кроме головной боли. Вы должны сосредоточиться на том, чтобы использовать свой потенциал надлежащим образом. В отношениях с партнером стоит избегать разногласий, споры только приведут к нервному напряжению. Уделите больше внимания своей второй половинке и поменьше критикуйте любимых.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Ваши настойчивость и целеустремленность помогут справиться с любыми трудностями и решить проблемы. Новые начинания увенчаются успехом, причем не важно, планируете ли вы браться за дело в одиночку или заручиться поддержкой команды. Хорошая неделя для общения и укрепления деловых связей. Используйте это влияние для достижения своих желаний, оставайтесь непоколебимыми, верны своим целям. Проводите больше времени с дорогими сердцу людьми, приходя домой оставляйте работу за порогом. Инициатива поможет свободным Близнецам привлечь внимание человека, который заставляет сердце биться чаще.

Гороскоп на неделю – Рак

Ракам на этой неделе не нужно сомневаться с собственных силах. Ваши позиции сильны и вы можете убеждать окружающих в своей правоте, не прибегая в агрессивным методам. Успешными будут переговоры и заключение сделок. Вы сможете заручиться поддержкой влиятельных людей. Нестандартные идеи помогут найти выход из затруднительной ситуации, достаточно проявить смекалку. Будут полезными самообразование и курсы повышения квалификации. Вы в центре внимания противоположного пола, новые знакомства могут перерасти в романтическое увлечение.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам нужно прислушаться к критике окружающих и не воспринимать ее близко к сердцу, а проанализировать. Возможно, в словах других есть рациональное зерно и это поможет улучшить результаты своей деятельности. На вас может упасть груз решения чужих проблем, однако энергии хватит, чтобы расправиться со всеми обязанностями и выполнить даже больше запланированного. Не стоит ввязываться в споры с коллегами, самоконтроль – секрет вашего успеха. Постоянные ссоры могут отдалить вас от партнера, однако поиск компромисса поможет улучшить отношения. Свободные Львы могут не рассчитывать на начало серьезных отношений, максимум чего можно ожидать это ни к чему не обязывающий флирт.

Гороскоп на неделю – Дева

Ваши уверенность и самообладание в любых непростых ситуациях повышает вероятность успеха в любых важных сферах. Вы легко доносите до людей свою точку зрения, не прибегая к спорам. На этой неделе можно наладить отношения с людьми из прошлого и восстановить старые деловые контакты. Вам нет равных в решении неловких ситуаций, вы находите выход из самого затруднительного положения. Этот период подходит для решения важных вопросов, не стоит откладывать их до лучших времен. Подсказки интуиции помогут принять верное решение. В личной жизни возможны приятные перемены. Не исключено предложение руки и сердца или начало новых отношений.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весов чаще обычного могут охватывать чувство раздражения и гнева. Их нужно направлять в конструктивное русло, иначе проблем не избежать. Стоит сохранять спокойствие и не вынуждать других занимать оборонительную позицию. Если вам нужна помощь других, будьте более терпеливы и дипломатичны в своем подходе к ним. Даже если лично вы чувствуете себя в отличной форме, будьте готовы работать в более неторопливом темпе, иначе вы можете столкнуться с неудачами, взяв на себя гораздо больше, чем вы в состоянии выполнить. В отношениях с партнером могут назревать скандалы, возможно разговор по душам поможет уладить ситуацию и избежать серьезных конфликтов.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Самоконтроль – слабое звено Скорпионов на этой неделе. Вам может показаться, что окружающие словно специально хотят спровоцировать вас на эмоции. Вы можете выходить из себя, теп самым усложняя ситуацию. А можете подумать о путях достижения компромисса. Избавьте себя от стресса, ищите одобрения и признательности и не подвергайте риску отношения. Дайте возможность любимому человеку проявить инициативу и удивить вас. Это поможет укрепить отношения и вернуть страсть и романтику.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Избыток энергии на этой неделе может проявиться в плохом настроении. Это может огорчать ваших близких людей и вызывать конфликтные ситуации. Ваши поступки приводят к обидам и непониманию окружающих и могут обернуться серьезными проблемами. Не стоит ввязываться в споры на рабочем месте. Обходите стороной сплетни и не выходите за рамки рабочих отношений. В профессиональной деятельности вы сможете достичь наилучших результатов, если правильно распланируете график, и не будете напрасно тратить ни минуты времени.

Гороскоп на неделю – Козерог

Впечатляя других своим уровнем компетентности, вы можете продемонстрировать, что выполнение новых и сложных задач — это хорошая проверка ваших способностей. Вы хотите показать, насколько вы способны, и продемонстрировать свой энтузиазм тем, кто важнее всего. Инициатива открывает возможности для улучшения вовлеченности на романтическом фронте. Флиртуйте и привлекайте внимание противоположного пола, звезды сулят вам счастье в любви. Вам принесет удовольствие каждая минута, проведенная с любимым человеком.

Гороскоп на неделю – Водолей

Продуктивность Водолеев на этой неделе на высшем уровне. Вы сможете добиться поставленных целей и реализовать свои планы. Однако ваша несдержанность может испортить отношения с окружающими. Если не хотите нажить врагов, старайтесь не критиковать людей и сглаживать острые углы. Не стоит принимать поспешных решений, обдумайте все последствия. Провоцировать других людей на эмоции – это нечестная игра, которая может обернуться против вас. Если вы в отношениях – уделите больше внимания своей второй половинке, свободным представителям знака нужно позвлить проявить инициативу другой стороне.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы полны энергии и энтузиазма. Самое время заняться делами, которые откладывали в долгий ящик. Успешными будут и новые начинания. Не упустите свой шанс и возможности, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Приготовьтесь к тому, что вскоре произойдет что-то хорошее. Вы прекрасно понимаете, что делать и говорить в определенных ситуациях, а каких следует избегать. Отношения с любимым человеком принесут радость и счастье. Одинокие смогут встретить свою вторую половинку.

Читайте также: