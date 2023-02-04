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Гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Скорпионам – принятие решений, Козерогам – разрыв отношений

4 февраля 2023, 19:20
Гороскоп на неделю поможет правильно подготовиться к грядущей неделе.
Гороскоп
Гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, как лучше провести новую неделю и на что обратить особенное внимание каждому знаку зодиака.

Гороскоп на неделю – Овен

Первая половина недели для Овнов будет достаточно напряженной, скорее всего – придется сдерживать негативные эмоции. После среды станет лучше – Овны будут общаться со старыми друзьями и вспоминать прошлое. Возможно, вам захочется вернуться к бывшему партнеру и это желание не будет ошибочным.

Гороскоп на неделю – Телец

Грядущая неделя не будет благоприятна до составления грандиозных планов или решения сердечных проблем. Куда лучше посвятить ее обычным бытовым вопросам. В конце недели вы узнаете, что такое настоящая неделя, так что если у вас получится – смело уезжайте на отдых, хотя бы на пару дней.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам как никогда ранее очень важно сохранить баланс в эмоциях, а главное- веру в себя. Тем, кто влюблен- выпадет шанс на сближение с возлюбленным человеком. Выходные желательно посвящать только себе и своему комфорту.

Гороскоп на неделю – Рак

Для Раков неделя пройдет ровно. Сейчас можно вспомнить о том, что вы так давно откладывали на потом – и начать реализовывать. Есть масса возможностей приступить к новому проекту или получить денежное вознаграждение.

Гороскоп на неделю – Лев

Львы проведут неделю достаточно спокойно. Это будет время интересного общения с окружающими, когда вы наконец сможете говорить всё то, что так давно хотели сказать. Не стесняйтесь своих чувств, они имеют право на существование.

Гороскоп на неделю – Дева

В новой неделе представители знака Дев получат новый опыт и информацию, которая поможет в будущем сделать им свою жизнь лучше. Будут открываться новые двери, а вместе с ними перспективы, которые нельзя упускать.

Гороскоп на неделю – Весы

Весы на грядущей неделе будут настоящими меценатами. В вашей помощи будет нуждаться очень большое количество людей. Звезды подарят вам много ресурсов, так что помогайте другим без капли сомнений, вам за это воздастся!

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам необходимо поступать решительно и очень быстро, сейчас как никогда важно в ускоренном режиме принимать решения и реализовывать свои желания. Один из шагов, которые вы сделаете на той неделе сможет изменить вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Несмотря на то, что количество энергии и ресурса у Стрельцов достаточное – необходимо уделить время и покою, и себе, и близким. Также можно обсуждать планы с близкими, однако не рассказывайте никому о своих тайных мечтах. Ещё не время.

Гороскоп на неделю – Козерог

У Козерогов будет хорошая возможность проявить свои таланты и способности. Также настанет подходящий момент для разрыва угнетающих отношений. Не забывайте балансировать между работой и личной жизнью, нарушение баланса повлечет за собой неприятные последствия.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи могут быть уверенны, что всё делают правильно. Можно много думать о планах и желаниях, но главное – не переутомляться на работе. Сейчас нельзя впадать в состояние апатии, которое дарит переутомление и нежелание двигаться дальше.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Отношения с окружающими будут складываться как никогда хорошо. Это даст рыбам много положительных эмоций и желание делать еще больше. Всё, что Рыбы задумают – вскоре начнет сбываться.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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