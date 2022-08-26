Гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября: Овнам – удача в деньгах, Скорпионам – радостная встреча, Стрельцам - ссоры

Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому стоит испытать удачу в лотерее, кто сможет встретить человека, который сыграет важную роль в жизни, а кому можно ожидать предложения руки и сердца.

О том, кто из представителей зодиакального круга станут баловнями судьбы в начале осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

Овнам на этой неделе нужно поставить себя и свои желания на первое место. Здоровый эгоизм пойдет вам только на пользу. Поменьше обращайте внимание на мнение окружающих и следуйте зову своего сердца. Ваше счастье – вот что имеет значение. В профессиональной деятельности ваша инициативность становится ключом к успеху. Сейчас не время отсиживаться на лавке запасных, громко заявляйте о себе. Порадует и финансовая ситуация. Вы притягиваете деньги словно магнитом. Вам может улыбнуться удача, если попробуете сыграть в лотерею. Только не увлекайтесь. В личной жизни царит гармония и взаимопонимание.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцы могут обнаружить, что в гонке за благополучием и профессиональными достижениями, слишком мало уделяли внимания маленьким радостям жизни. Вы захотите наверстать упущенное, и насладиться ими в полной мере. Убедитесь, что вы контролируете свои основные приоритеты; это не помешает вам жить более полной жизнью. Записывайте все ваши идеи, чтобы ничего не забыть. Этот период благоприятный для реализации ваших амбиций. Помните, что успехов вы обязаны только себе. Денежная удача на вашей стороне, вы сможете укрепить свое материальное положение. В личной жизни стоит обратить внимание на поиск баланса между собой и другим потребностями своего партнера. Ваше благополучие напрямую отражается на отношениях.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецов ждет спокойная неделя без особых потрясений и обстоятельств, которые могут выбить из колеи. Это касается каждой важной для вас сферы. Настало время выдохнуть и хорошенько отдохнуть. Вы это заслужили. В профессиональной деятельности держитесь подальше от споров и интриг. Честность и способность искать компромисс помогут вам добиться успеха. Не стоит обижаться на критику, возможно в ней есть рациональное зерно. Отложите крупные покупки, которые вам не по карману и могут сильно ударить по вашему бюджету. Ответственный подход к финансам поможет укрепить "подушку безопасности" и почувствовать себя уверенней. В любовной жизни Близнецов ожидают приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Раки могут немного ослабить карьерные обороты. Тем более, что вы сможете делать все то же самое, прилагая меньше усилий. Звезды на вашей стороне, как в профессиональной, так и любовной сфере. Вы продолжаете развиваться и не останавливаетесь на достигнутом. Высоко мотивированы, вы чувствуете себя комфортно в своем профессиональном мире и с удовольствием приступаете к работе. На этой неделе вам стоит упорядочить свой бюджет и подсчитать расходы и доходы. Возможно, планирование недельного бюджета сможет укрепить ваше финансовое положение. О себе может напомнить человек из прошлого и только от вас зависит, будет у этих отношений второй шанс.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе для Львов нет ничего невозможного. Перед вами открываются возможности и перспективы, которые помогут реализовать свой потенциал в полной мере и вырасти в эмоциональной и социальной жизни. Ваш ум пронзителен, вы принимаете верные решения и не торопитесь с выводами. Ваш серьезный подход к работе приносит свои плоды, самые амбициозные могут добиться повышения или увеличения заработной платы. Финансовые проблемы отступят, появится возможность побаловать себя долгожданными покупками. Важно только правильно распланировать расходы и не превышать доступную сумму. Личная жизнь приносит только удовольствие, ваша связь с партнером становится крепче. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на неделю – Дева

Девы стоят на пороге больших изменений, которые могут повлиять на личностное развитие. С течением времени вы столкнетесь с большим количеством возможностей мотивировать себя, навязывать себя и двигаться к своим целям с полной свободой. Окружающие будут лучше воспринимать ваши безумные идеи и несколько эксцентричное поведение. В профессиональном плане благоприятным будет налаживание связей. Вы легко находите общий язык с окружающими и доносите свою точку зрения. Появится возможность заняться интересным делом. И этот проект принесет солидную прибыль. Ваше материальное положение стабильно. Помимо покупок, можно задуматься и об инвестициях, которые станут источником дополнительного дохода. Свободные Девы смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще. Неожиданная встреча станет началом красивой истории любви.

Читайте такжеРетроградить не будет: 3 знакам мощно повезет в ретроградный Меркурий в сентябре 2022

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам следует быть осторожными и осмотрительными. Не стоит торопиться с решениями, дайте себе время все хорошенько обдумать, не позволяя окружающих подгонять себя. Немного утонченности, терпения, хорошей дозы юмора, и вы все перевернете. Под руководством Юпитера, находящегося в дисгармонии с вашим знаком, сосредоточьте свои усилия поиске баланса. В противном случае у вас будут накапливаться более или менее серьезные разногласия с вашим профессиональным, личным или финансовым окружением. Ищите компромисс любой ценой. В финансовом плане можно позволить побаловать себя покупками, вы можете себе это позволить, немного ослабив режим экономии. Ближе к выходным вашим близким людям может понадобиться помощь. В отношениях с любимыми вы соблюдаете баланс между работой и семьей. Это помогает укрепить союз.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Вас ожидает интересный период. Если в начале недели Скорпионов может одолеть рутина и скука, то к концу ситуация изменится. Звезды сулят приятные сюрпризы, хорошие новости и неожиданные встречи с людьми, по которым вы скучали. В профессиональном плане вы преуспеваете во всем, за что беретесь, ваши навыки общепризнаны, ваша уверенность в себе непоколебима. Вы можете получить что угодно, если захотите. К вам прислушиваются, потому что вас считают ценным и находящимся в нужном месте. Финансовые проблемы на этой неделе не будут о себе напоминать, вы сможете наслаждаться настоящим и не беспокоиться о будущем. Свободные Скорпионы смогут привлечь внимание объекта своей симпатии, а те кто в паре решиться на более серьезные шаги – предложение руки и сердца или пополнение в семействе.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцам нужно контролировать эмоции. Умерьте свои амбиции и старайтесь в любых острых вопросах искать компромиссное решение. Правильно оцените свои возможности и силы, не стоит ставить перед собой нереалистичные цели. Попытки воплотить в жизнь все и сразу не увенчаются успехом. Сконцентрируйте усилия на задачах, которые вы сможете выполнить. Чаще прислушивайтесь к советам окружающих и не пренебрегайте помощью, если она понадобится. В этом периоде стоит умерить траты и жить по средствам, чтобы не остаться на мели в желании пустить пыль в глаза окружающим. Ваш нестабильный эмоциональный фон сказывается на отношениях с близкими людьми. Повышается вероятность серьезных разногласий. Однако ближе к концу недели ситуация улучшится.

Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козероги смогут проявить свои сильные стороны и профессиональные качества. Ваша смекалка работает на полную катушку и предлагает идеи, которые находят отклик начальства. Ваш нестандартный подход к решению вопросов приносит свои плоды. Вы четко знаете чего хотите, и какими путями этого достичь. Никто и ничто не способно сбить вас с намеченной цели. Финансовая ситуация улучшается, эта неделя – идеальное время, чтобы планировать более значительные, чем обычно, покупки или строить долгосрочные планы. Для этого не меняйте своих привычек и оставайтесь прагматичными. Благоприятный период для укрепления семейных отношений и улаживания конфликтов. Вы сможете помириться с дорогими людьми и обсудить наболевшие вопросы, не переходя на повышенные тона.

Гороскоп на неделю – Водолей

Эта неделя приготовила Водолеям несколько замечательных моментов. Ваши усилия приносят устойчивые результаты, ваше упрямство — ваш лучший актив для продвижения вперед и, в частности, для преодоления материальных препятствий. Вы используете каждую возможность изменить свою жизнь к лучшему и добиваетесь успехов. Новые знакомства и увлекательные поездки подарят вам массу позитивных эмоций. Финансовое положение стабильно, хорошей новостью станет новая работа или дополнительный заработок вашей второй половинки. На этой неделе пробудятся ваши чувства, и это поможет укрепить отношения в паре. Для свободных представителей знака наступает время романтики и флирта, вашему обаянию сложно противиться.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе вы сталкиваетесь со сложными ситуациями и по-разному подходите к своим трудностям, колеблясь между реализмом и уклончивостью. Уран вызывает большую потребность в радикальных изменениях, которые необходимо учитывать. Но вы можете оказаться в противоречии со своими эмоциями. Важно доверится собственной интуиции и следовать желаниям души. В профессиональной деятельности предлагайте свои смелые взгляды и не бойтесь встряхнуть определенные предвзятые идеи. Свободно выражайте себя и это принесет максимальные результаты. Можно поговорить с начальством о повышении зарплаты. В любом случае, на этой неделе вас могут порадовать неожиданные денежные поступления. Человек из прошлого может напомнить о себе и вы можете задуматься о восстановлении отношений. Окружите своего партнера любовью и заботой, и это вернется вам сторицей.

Читайте также: