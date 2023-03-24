Гороскоп на неделю 27 марта - 2 апреля 2023: Рыбам – судьбоносная встреча, Деве - проблемы

Гороскоп на неделю поможет понять, как лучше прожить неделю, чтобы получить как можно больше пользы и удовольствия.

Гороскоп на неделю 27 марта - 2 апреля 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому ожидать денежных трудностей, а кому проводить время в одиночестве.

Гороскоп на неделю – Овен

В новой неделе Овна предстоит принять важное решение, от которого в будущем будет зависеть многое. Нужно контролировать все свои действия, слова и поступки. Также быть внимательным, чтобы не пропустить важные предложения.

Гороскоп на неделю – Телец

Для Тельцов, которые имеют свой бизнес, неделя будет отличной. Есть большие шансы обогнать конкурентов. Количество прибыли будет напрямую зависеть от количества приложенных усилий. Также важно быть активным и энергичным.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы наконец испытают, что такое настоящий баланс. Они будут заканчивать старые дела и приступать к новым успешным проектам и целям. Можно постараться успеть сделать как можно больше дел, чтобы все они получились удачными.

Гороскоп на неделю – Рак

Раки будут разгребать семейные и бытовые хлопоты на протяжении всей недели. Необходимо держать руки на пульсе и контролировать всё, что происходит вокруг вас, чтобы случайно не стать участником чьего-то спектакля.

Гороскоп на неделю – Лев

К сожалению, Львам придется решать всё то, что они откладывали в дальний ящик. Возникнет необходимость уладить всё, от чего зависит благополучие жизни. Возможно, посетят мысли об увольнении, не стоит им уделять много внимания.

Гороскоп на неделю – Дева

Деве предстоит решать финансовые вопросы и заниматься разбором полетов с любимым человеком, который будет недоволен вашим поведением. Главное, стараться максимально сильно держать себя в руках и не позволять конфликту затягиваться.

Гороскоп на неделю – Весы

Весов посетит ощущение, что всё замерло и остановилось, будет казаться, что чего-то не хватает. Однако это время лучше использовать для того, чтобы восстановить баланс внутри себя и вспомнить о том, что отдыхать тоже важно.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы проживут удивительную неделю. Все тайное станет явным. Всё блуждающее станет на свои места. И при этом – огорчения не будет, оно наоборот заставит жить лучше и стараться больше. Главное – не терять хорошего настроения.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы будут ощущать необычайный эмоциональный подъем. Это вдохновит их на новые достижения и занятия. Очень важно слушать свою интуицию и доверять ей, когда будет подсказывать что-то об окружающих людях.

Гороскоп на неделю – Козерог

Новая неделя Козерогов будет ровной, спокойно и стабильной. Не ожидается ни особенно радостных событий, ни особенно печальных. Эти дни подойдут для проявления любви, встреч с друзьями и наслаждения весной.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям стоит быть осторожными в новых днях. Всё дело в том, что в их жизни рядом будет много недоброжелателей и конкурентов. Для того, чтобы с ними справиться – стоит пока никому не доверять и продолжать свое движение к цели.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы, скорее всего, погрузятся в свой иллюзорный мир и не будут печалиться в своем одиночестве. Нужно быть также готовыми ко встрече с человеком, который станет любовью всей вашей жизни.

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