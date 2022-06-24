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Гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Ракам – сплетни, Львам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

24 июня 2022, 02:03

Кому из знаков удастся помириться с дорогими людьми, а кто должен контролировать свой гнев.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com

Гороскоп на неделю расскажет, кто из знаков зодиака рискует нажить себе злейших врагов, кто должен быть осторожным со словами, а кому улыбнется удача в любви.

О том, что ждет представителей зодиакального круга в средине лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе ждя Овнов крайне важно правильно использовать свой потенциал и не растрачивать энергию попусту на на ненужные вещи. Вы с энтузиазмом беретесь за выполнение сложных задач. Действуйте рассудительно и без спешки, это поможет избежать ошибок. Покажите другим, на что вы способны; кто знает, может вас ждет повышение по службе. Но будь осторожен! Старайтесь не перегружать коллег своим настойчивым подходом и оптимизмом. Особенно в соревновательных ситуациях — не стоит слишком самоутверждаться. В отношениях с партнером возможны небольшие разногласия. Ваши обвинения могут быть безосновательными. Даже если вы думаете, что правы, вы всегда должны быть объективны и справедливы.

Гороскоп на неделю – Телец

Ваши динамические методы значительно помогают продвигать любой проект, за который вы беретесь. Уровень эффективности и внимательности, которые вы проявляете, укрепляет ваше положение на рабочем месте и позволяет удовлетворительно дипломатически разрешать любые текущие споры. Максимально используйте доверие, которым вы обладаете, проявляя внимание к своим друзьям и тем, о ком вы больше всего заботитесь, дайте им знать, как вы цените то, что они для вас делают, и насколько важна их поддержка, которую они оказывают. В отношениях с родственниками взаимопонимание, вы обсуждаете даже самые острые темы и легче достигаете компромисса. Проводите больше времени с возлюбленными, совместный необычный досуг поможет вернуть искру.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Перспективы хорошие, используйте любую возможность, чтобы другие знали, насколько вы преданы своему делу. Вы можете убедительно излагать и формулировать свою точку зрения в любой ситуации. Появится шанс решить давнюю проблему и найти ответ на важный вопрос. Благоприятный период для долгосрочного планирования. Вы четко видите свою цель и пути ее достижения. Добавьте немного изобретательности в ваши отношения с любимым, это поможет сделать свидание незабываемым. Отправляйтесь в поездку или небольшое путешествие, это верный способ запастись приятными впечатлениями.

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Гороскоп на неделю – Рак

Мыслите масштабно, направляйте свою энергию продуктивно и смотрите, как многого вы сможете достичь за короткий промежуток времени. Не стоит тратить свое время на бессмысленные споры и долгие дискуссии. Будьте бдительны, ваши соперники и конкуренты не дремлют и ждут подходящего момента, чтобы вставить палки в колеса. Держитесь подальше от интриг и сплетен, которые могут серьезно навредить. Вам трудно контролировать свою раздражительность в отношениях с партнером, похоже, вы готовы использовать любую возможность, чтобы поспорить с ним. Вы должны попытаться любыми мыслимыми способами контролировать свой гнев и быть более открытыми для возможного компромисса. В противном случае вполне вероятно, что ваши отношения могут оказаться под серьезной угрозой.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львов ждут важные решения, откладывать которые больше не позволяет время. Чаще прислушивайтесь к интуиции, ее подсказки помогут принять верное решение. Вы уверенны в собственных силах и это помогает решать сложные вопросы и достигать больших успехов. Не исключено, что вам придется выступить посредником и уладить конфликт двух сторон. В жизни свободных Львов может появиться человек, который сыграет важную роль. Семейным представителям знака важно избегать соблазнов и искушений.

Гороскоп на неделю – Дева

Девам в этом периоде очень важно правильно расставить приоритеты и определиться с первоочередными вещами. Сделайте паузу, чтобы подумать и переосмыслить, что действительно важно для вас, а что нет. Ваши амбиции могут завести вас слишком далеко. Нужно иногда замедляться и принимать во внимание точку зрения коллег. Это поможет избежать конфронтации в коллективе. Нажить врагов проще, чем потом справляться с их проделками. В отношениях с партнером вас чаще обычного может одолевать чувство ревности. Такая излишняя подозрительность может привести с разногласиям. Не позволяйте этому чувству разрушить отношения.

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Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам не доведется сидеть сложа руки. Чтобы добиться высоких результатов, необходимо приложить все усилия. Не стоит надеяться на легкий успех и удачное стечение обстоятельств. Вы амбициозны и с энтузиазмом выполняете поставленные перед собой цели. Вам стоит проявлять сдержанность в общении с окружающими, резкие высказывания или критика может вызвать обиды близких людей или поставить под угрозу поддержку союзников. Попробуйте найти свою внутреннюю точку покоя и использовать энергию, которую вы чувствуете, именно в тех областях, которые действительно приносят вам наибольшую пользу. Вместо того, чтобы донимать партнера и вымещать на нем свое раздражение и гнев, попробуйте откровенно поговорить с любимым человеком о своих чувствах.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе эмоциональный фон может подвести Скорпионов. Настроение будет не на высоте, а приступы раздражения могут подпортить отношения с окружающими. Желательно проявлять сдержанность, если вы ввязываетесь в спор, и не поддаваться своей способности самоутвердиться, а стремиться к компромиссу. В противном случае вы можете быть вынуждены либо отступить, либо нажить себе врагов. Если вы сталкиваетесь с проблемами в отношениях, скорее всего, виноваты вы сами. Пока вы продолжаете испытывать терпение своего партнера, вы не получите мира и гармонии, которых так хотите. Не стоит во что бы то ни стало стоять на своем. Поиск компромисса поможет найти долгожданную гармонию.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцам следует рассчитывать на собственные силы, не особо полагаясь на помощь окружающих. Даже ваши верные союзники могут вас подвести в самый неожиданный момент. Не исключены солидные денежные поступления, которые позволят отправиться за покупками. Одалживая на этой неделе деньги, вам стоит свыкнуться с мыслью, что можете долго не увидеть этой суммы. Вам легко завязать разговор с другими людьми, особенно с теми, кого вы находите привлекательными или которые вам особенно нравятся. Используйте свою популярность с пользой. Те, кого вы любите больше всего, действительно важны для вас, порадуют вас. Вы сможете разрешить давние разногласия и наладить отношения.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Козерогам на этой неделе стоит сбавить обороты и умерить активность, даже если жизненная энергия на высоте. Не стоит взваливать на свои плечи слишком многое. Всегда стремиться проявить себя — это ненужная трата энергии; неразумно рисковать своим благополучием ради других – ошибка. В личных отношениях ваш эгоизм может стать причиной проблем с партнером. Ваши упрямство и раздражительность могут выводить из себя вторую половинку. Чтобы избежать серьезных скандалов сделайте первый шаг к поиску компромиссов. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, воздержитесь от поспешных ответов, вы можете нанести непоправимый ущерб!

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеи больше обычного будут помогать другим. Люди обращаются к вам за советом и поддержкой, и вы не отказываете, становитесь внимательным слушателем и прилагаете все усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Вы способны обращать внимание на детали, не требовать слишком многого, достигать поставленных целей и брать на себя полную ответственность за результат. Такой подход к работе быстрее приводит к успеху. Свободные представители воздушного знака не должны упускать возможность сходить на свидание. Проявив инициативу оно получится незабываемым.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Вы вдохновляете других своими идеями и планами, ваш хладнокровный, спокойный и собранный подход покоряет людей, и у них мало причин отказываться от ваших предложений. Вы легко находите общий язык с людьми. Даже с теми, с которым раньше было трудно иметь дело. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы разработать новые стратегии, которые вы сможете реализовать в будущем, которые обеспечат вам основу для преодоления любых трудных времен, которые могут ожидать вас впереди. В личной жизни не исключены приятные сюрпризы и позитивные изменения. Вы сможете помириться с дорогими сердцу людьми и наладить отношения.

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