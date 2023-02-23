Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023: Тельцам – знакомства, Львам – удачные покупки

Астрологический прогноз даст рекомендации и расскажет, на что обратить внимание.

Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023 / ua.depositphotos.com

Неделя начнется со вторых лунных суток, Луна перейдет в знак Рыб ы продолжит свой рост. Наступило благоприятное время для налаживания отношений с близкими, а также в этот период удастся восстановить гармонию в семье. Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023 года расскажет, какие начинания и планы лучше поставить в приоритеты.

Гороскоп на неделю – Овен

Следующая неделя будет особенной, поэтому представителям огненного знака следует придержать свой эгоизм и стать внимательнее к близким. Гороскоп на неделю Овнам обещает ссоры в семье в начале недели. Причиной станет все тот же эгоизм и нежелание слышать окружающих. Исправить ситуацию удастся к концу недели. На выходных лучше провести время с семьей, чтобы сгладить последствия конфликта.

Гороскоп на неделю – Телец

Грядущая неделя приготовила представителям земного знака знакомства, интересные события. Гороскоп на неделю Тельцам советует заняться домашними делами и угостить домашних вкусным ужином. Также можно уделить время себе и своим интересам. При этом не стоит отвергать предложения о встречах с коллегами или друзьями. Они закончатся полезными деловыми контактами, которые помогут воплотить задуманное в жизнь. Тельцам нужно будет использовать интуицию и позитивным мышлением.

видео дня

Гороскоп на неделю – Близнецы

Неделя будет благоприятной для решения рабочих вопросов. В течение рабочих дней удастся выйти на новые решения старых проблем. Также хорошо будут складываться отношения в семье. Гороскоп на неделю Близнецам советует не отказываться от предложений выехать за город или принять гостей. Вы сможете удивить близких очень вкусным блюдом и воплотить свои кулинарные мечты.

Гороскоп на неделю – Рак

Представителям этого знака нужно выйти за рамки привычного поведения и уделить время второй половинке. Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта Ракам советует поговорить с любимым человеком и заявить о том, что доставляет дискомфорт в отношениях. Также стоит быть внимательными на работе. Рабочие дела не должны страдать от личных неприятностей, поэтому будьте внимательны.

Гороскоп на неделю – Лев

Представителям этого знака придется постараться и поработать усердно, чтобы к концу недели получить ожидаемое вознаграждение. Гороскоп на неделю Львам советует вспомнить об уверенности в себе и своих способностях. Это поможет вам преодолеть все трудности на работе. К концу недели стоит остерегаться больших расходов и неудачных покупок. Выходные компенсируют потери в виде удачных покупок.

Гороскоп на неделю – Дева

На грядущей неделе появится возможность воплотить в жизнь давние задумки об изменениях во внешности. Гороскоп на неделю Девам советует воспользоваться этими возможностями и записаться в салон красоты. Все процедуры будут удачными. Рабочие моменты будут решаться по заранее составленному плану. На этой неделе нужно решить рутинные задачи, которые давно ждали своей очереди, а крупные проекты оставить на потом.

Гороскоп на неделю – Весы

Грядущая неделя не пройдет без конфликтных ситуаций. Поэтому гороскоп на неделю Весам советует уйти, если назревает конфликт. Не стоит участвовать в ссорах и спорах. Если неприятности случились, лучше пойти на компромисс, чтобы не усугубить ситуацию. Главной задачей Весов будет успокоить и поддержать близких, а не устраивать "концерты". При этом нельзя забывать о рабочих задачах. В этой сфере пока не предвидится неприятностей.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Усилия, приложенные ранее принесут плоды в виде гонораров и вознаграждений. Интересные предложения, которые вы получите по результатам выполненной работы нужно принять. Гороскоп на неделю Скорпионам советует не слишком сильно погружаться в рабочие дела иначе дома могут назреть конфликты. Сохраняйте золотую середину и берегите здоровье.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Представители огненного знака будут купаться в приятных сюрпризах и новостях. Гороскоп на неделю Стрельцам советует внимательно отнестись к деловым встречам, которые пройдут в середине периода. Они могут стать решающими для достижения поставленных целей. Нельзя упускать из виду детали, они помогут найти правильный путь к успеху. Дела семейные будут на высоте. Дома – порядок и мир, что не может не радовать.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представители земного знака станут участниками интересных событий, в которых найдут новые возможности для реализации планов. Гороскоп на неделю Козерогам советует не отказываться от предложений, участвовать в акциях и презентациях. Новый знакомства помогут получить единомышленников, которые помогут решить множество рабочих моментов. В семье будет мир, но при условии, что Козероги не посягнут на свободу любимого человека.

Гороскоп на неделю – Водолей

Представителям этого знака следует быть внимательными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Гороскоп на неделю Водолеям советует обходить любые ссоры и конфликты. Также есть риск стать жертвой манипуляторов. В рабочих делах нужно изменить отношение к ситуации, чтобы получить положительный результат и справиться со своими задачами. В конце периода можно будет расслабиться и побаловать себя вкусненьким.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представителям этого знака нужно проявить сочувствие и попытаться простить всех, кто попытается обидеть вас. Гороскоп на неделю Рыбам советует поддерживать близких добрым словом, проявить внимание к повседневным заботам. Также стоит уделить внимание дому – сделать уборку и побаловать родных вкусным ужином. На работе Рыбы будут на высоте, но не стоит пьянеть от успеха, чтобы не упасть в пропасть.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно: