УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023: Тельцам – знакомства, Львам – удачные покупки

23 февраля 2023, 17:00
Астрологический прогноз даст рекомендации и расскажет, на что обратить внимание.
Гороскоп на неделю 27 ферваля-5 марта 2023
Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023 / ua.depositphotos.com

Неделя начнется со вторых лунных суток, Луна перейдет в знак Рыб ы продолжит свой рост. Наступило благоприятное время для налаживания отношений с близкими, а также в этот период удастся восстановить гармонию в семье. Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023 года расскажет, какие начинания и планы лучше поставить в приоритеты.

Гороскоп на неделю – Овен

Следующая неделя будет особенной, поэтому представителям огненного знака следует придержать свой эгоизм и стать внимательнее к близким. Гороскоп на неделю Овнам обещает ссоры в семье в начале недели. Причиной станет все тот же эгоизм и нежелание слышать окружающих. Исправить ситуацию удастся к концу недели. На выходных лучше провести время с семьей, чтобы сгладить последствия конфликта.

Гороскоп на неделю – Телец

Грядущая неделя приготовила представителям земного знака знакомства, интересные события. Гороскоп на неделю Тельцам советует заняться домашними делами и угостить домашних вкусным ужином. Также можно уделить время себе и своим интересам. При этом не стоит отвергать предложения о встречах с коллегами или друзьями. Они закончатся полезными деловыми контактами, которые помогут воплотить задуманное в жизнь. Тельцам нужно будет использовать интуицию и позитивным мышлением.

видео дня

Гороскоп на неделю – Близнецы

Неделя будет благоприятной для решения рабочих вопросов. В течение рабочих дней удастся выйти на новые решения старых проблем. Также хорошо будут складываться отношения в семье. Гороскоп на неделю Близнецам советует не отказываться от предложений выехать за город или принять гостей. Вы сможете удивить близких очень вкусным блюдом и воплотить свои кулинарные мечты.

Гороскоп на неделю – Рак

Представителям этого знака нужно выйти за рамки привычного поведения и уделить время второй половинке. Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта Ракам советует поговорить с любимым человеком и заявить о том, что доставляет дискомфорт в отношениях. Также стоит быть внимательными на работе. Рабочие дела не должны страдать от личных неприятностей, поэтому будьте внимательны.

Гороскоп на неделю – Лев

Представителям этого знака придется постараться и поработать усердно, чтобы к концу недели получить ожидаемое вознаграждение. Гороскоп на неделю Львам советует вспомнить об уверенности в себе и своих способностях. Это поможет вам преодолеть все трудности на работе. К концу недели стоит остерегаться больших расходов и неудачных покупок. Выходные компенсируют потери в виде удачных покупок.

Гороскоп на неделю – Дева

На грядущей неделе появится возможность воплотить в жизнь давние задумки об изменениях во внешности. Гороскоп на неделю Девам советует воспользоваться этими возможностями и записаться в салон красоты. Все процедуры будут удачными. Рабочие моменты будут решаться по заранее составленному плану. На этой неделе нужно решить рутинные задачи, которые давно ждали своей очереди, а крупные проекты оставить на потом.

Гороскоп на неделю – Весы

Грядущая неделя не пройдет без конфликтных ситуаций. Поэтому гороскоп на неделю Весам советует уйти, если назревает конфликт. Не стоит участвовать в ссорах и спорах. Если неприятности случились, лучше пойти на компромисс, чтобы не усугубить ситуацию. Главной задачей Весов будет успокоить и поддержать близких, а не устраивать "концерты". При этом нельзя забывать о рабочих задачах. В этой сфере пока не предвидится неприятностей.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Усилия, приложенные ранее принесут плоды в виде гонораров и вознаграждений. Интересные предложения, которые вы получите по результатам выполненной работы нужно принять. Гороскоп на неделю Скорпионам советует не слишком сильно погружаться в рабочие дела иначе дома могут назреть конфликты. Сохраняйте золотую середину и берегите здоровье.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Представители огненного знака будут купаться в приятных сюрпризах и новостях. Гороскоп на неделю Стрельцам советует внимательно отнестись к деловым встречам, которые пройдут в середине периода. Они могут стать решающими для достижения поставленных целей. Нельзя упускать из виду детали, они помогут найти правильный путь к успеху. Дела семейные будут на высоте. Дома – порядок и мир, что не может не радовать.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представители земного знака станут участниками интересных событий, в которых найдут новые возможности для реализации планов. Гороскоп на неделю Козерогам советует не отказываться от предложений, участвовать в акциях и презентациях. Новый знакомства помогут получить единомышленников, которые помогут решить множество рабочих моментов. В семье будет мир, но при условии, что Козероги не посягнут на свободу любимого человека.

Гороскоп на неделю – Водолей

Представителям этого знака следует быть внимательными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Гороскоп на неделю Водолеям советует обходить любые ссоры и конфликты. Также есть риск стать жертвой манипуляторов. В рабочих делах нужно изменить отношение к ситуации, чтобы получить положительный результат и справиться со своими задачами. В конце периода можно будет расслабиться и побаловать себя вкусненьким.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представителям этого знака нужно проявить сочувствие и попытаться простить всех, кто попытается обидеть вас. Гороскоп на неделю Рыбам советует поддерживать близких добрым словом, проявить внимание к повседневным заботам. Также стоит уделить внимание дому – сделать уборку и побаловать родных вкусным ужином. На работе Рыбы будут на высоте, но не стоит пьянеть от успеха, чтобы не упасть в пропасть.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:27

Элита РФ не называет Путина настоящим именем, у него есть "кодовое" прозвище - экс-депутат Госдумы

17:20

Украина разнесла Китай за выдумки о "контрабанде оружия Запада"Видео

17:16

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

17:02

Гороскоп на завтра 24 февраля 2023: Овнам – волонтерство, Львам – творчество

17:00

Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023: Тельцам – знакомства, Львам – удачные покупки

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:54

Кто должен платить на свидании и нормально ли разделить счет пополам

16:53

Зачем дачники жгут лавровый лист в теплице: многие не догадываются об этом уникальном секрете

16:53

Аврил Лавин бросила жениха - несчастный узнал об этом из СМИВидео

16:38

"Я кричал. А потом через меня прошли 200 вольт": британец рассказал о пытках в российском пленуВидео

Реклама
16:33

"Я бы с трудом выслушал": Путин признался, что его речь была скучнойВидео

16:28

Секретная раскопка: в Палестине нашли уникальный свинцовый саркофагВидео

16:18

Главная страшилка из детства: почему на самом деле нельзя мочить МантуВидео

16:16

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

16:11

Путинист Газманов по-детски заныл из-за отобранного жилья в Италии и ЛатвииВидео

16:09

Били из танков и артиллерии: Россия в первые дни войны сбивала свои самолеты с вертолетамиВидео

15:57

Кейт Миддлтон опозорилась в клинике, где попыталась спечь блины для пожилыхВидео

15:42

В Японии ищут хозяина "яйца дракона": огромный шар выбросило на берег

15:42

Путин преследует две цели приостановлением участия РФ в ядерном договоре – экспертВидео

15:42

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

15:39

"Будет серьезное количество": в Германии рассказали хорошие подробности о сроках поставок танковВидео

Реклама
15:35

РФ опозорили на парламентской ассамблее ОБСЕ: делегацию оккупантов отправили за "военным кораблем"Видео

15:35

Тина Кароль отказалась от всех русскоязычных песенВидео

15:30

Какие специи подходят для чая: интересные и необычайные добавкиВидео

15:26

Правда ли, что кошки забирают болезни хозяев - объяснение этого волшебстваВидео

15:16

Евгений Клопотенко придумал идеальный последний ужин для Путина перед казньюВидео

14:56

За год большой войны 87% украинцев не согласны отдать ни сантиметра земли оккупантам - опрос

14:54

Буданов: мы приближаемся к концу войныВидео

14:41

Дальнобойное оружие будет в Украине: в Минобороны объявили о решении ЗападаВидео

14:35

Певец Alekseev не будет отказываться от российских песенВидео

14:08

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по РФ - КулебаВидео

14:00

3 самые умные знака зодиака по китайскому гороскопу: наделены высоким интеллектом

13:59

Пэрис Хилтон обнародовала имя первенца - назвала в честь любимого мужчиныВидео

13:48

Захватить до лета Донбасс и удержать регион: в Генштабе назвали план России на фронтеВидео

13:39

Лечащий врач Заворотнюк наконец-то прервал молчаниеВидео

13:34

Что отталкивает мужчин от женщин: привычки, которые раздражаютВидео

13:30

За минуту 8-летняя девочка потеряла всю свою семью: история маленькой Валерии из Мариуполя

13:11

В какие дни сильнее всего украинцам нужно опасаться обстрелов: прогноз астрологаВидео

13:01

Эксперт объяснил, как противостояние Китая и США отразится на Украине

12:39

Война в Украине может продлиться еще не меньше года - министр обороны Великобритании

12:36

На Уманщине глава местной фракции Слуги народа цинично избил депутата-волонтера на могиле отца

Реклама
11:59

Оккупант променял семью на идею Путина: его похоронили вместе с 4-летней дочерью

11:58

Почему нельзя глотать жвачку: явная угроза для жизниВидео

11:54

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

11:50

Есть все шансы для окончания войны нашей победой летом 2023 года - Буданов

11:32

Группа "Бумбокс" до слез растрогала фото с концертами в Мариуполе за день до вторженияВидео

11:26

Жулик, не воруй: как отучить кошку таскать еду со столаВидео

11:24

Остапчук и его "молодуха" намекнули на свадьбуВидео

11:04

РФ может готовить мощный залп по Украине на 24 февраля, чтобы перекрыть свои неудачи на фронте – NYTВидео

10:36

Ротару наотрез отказалась выступать для россиян: ей предлагали сумасшедшие деньгиВидео

10:27

Дочь Джонни Деппа снялась топлес для глянцевого журналаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять