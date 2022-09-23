Гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября: Ракам – враги, Весам – денежная удача, Рыбам – исполнение мечты

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Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому на этой неделе удастся обставить соперников, кому повезет влюбиться, а кто будет бороться с мелкими неприятностями.

О том, какие щедрые подарки судьбы принесет представителям зодиакального круга второй месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам следует немного сбавить обороты и не пытаться контролировать все вокруг себя. Чаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции, она приведет вас к желаемому результату. Стоит проработать и тревогу, она часто сдерживает вас во всех инициативах и начинаниях. В профессиональной деятельности вам стоит проявлять гибкость. Не стоит делать ставку на агрессивные методы, это приведет к конфликту. Финансовое положение порадует, инвестиции принесут дополнительный доход и избавят от проблем.

В личной жизни Овнов ждут новые знакомства. Наступает время романтики и флирта, вы можете очаровать собеседников, не прилагая больших усилий. Свободные представители знака на этой неделе точно расстанутся с этим статусом.

Гороскоп на неделю – Телец

Новые перспективы приведут вас к неизведанным тропам, где вы сможете проявить свои сильные стороны. Для этого Тельцы должны преодолеть свои страхи и откинуть негативные мысли и предубеждения. Вы сможете оставить далеко позади своих соперников и конкурентов и достичь поставленных целей. Чтобы добиться желаемого, придется удвоить усилия, однако после вы будете наслаждаться своим триумфом. Ваше финансовое положение стабильно, вы грамотно распоряжаетесь бюджетом, и это позволяет побаловать себя приятными покупками.

На любовном фронте у Тельцов не все так гладко. Могут выйти на поверхность разочарования прошлого и вызвать разногласия в паре. Не стоит провоцировать ссоры, проявите терпимость по отношению к любимому человеку. Совместное времяпровождение поможет укрепить ваш союз.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецов ждет неделя, наполненная приятными событиями и счастливыми моментами. Неприятности и трудности предыдущего периода отступают, и вы можете выдохнуть и хорошенько расслабиться. Появится возможность заняться интересным делом, принять участие в серьезном проекте. Вы контролируете ситуацию с честью. Поэтому заявленные мелкие неприятности не доставят вам особых проблем. Вы справитесь со всеми затруднениями, главное сохранять спокойствие.

Свободным представителям знака звезды сулят приятные встречи и знакомства. На этой неделе вы сможете встретить человека, который станет и близким другом и второй половинкой для вас.

Гороскоп на неделю – Рак

Ракам на этой неделе стоит проявить рассудительность. Не торопитесь принимать важные решения и не позволяйте другим как-либо влиять на ваше решение. Терпимость по отношению к слабостям других и дипломатия становятся вашими ключами успеха. На этой неделе вы можете столкнуться с людьми недоброжелательными или не желающими следовать вашим идеям и сильным реакциям, не стоит поддаваться на провокации. Так рискуете только нажить врагов. На этой неделе Ракам стоит включить режим экономии, чтобы не оставаться на мели.

Раки на этой неделе получат наиболее удовольствие от сферы личных отношений. Ваш любимый человек радует приятными сюрпризами и новостями, вам удается найти общий язык и избежать ссор и разногласий. Свободных знаков ждут интересные знакомства, которые могут перерасти в романтическую историю.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львы должны больше внимания обратить на самообразование. Курсы повышения квалификации станут ценным вложением, которое поможет вам достичь новых профессиональных высот. Вы сможете найти союзников и единомышленников и влиятельных покровителей, которые поддержат ваши идеи. Вы очень эффективно контролируете управление и качество, свое рабочее время, вы оптимизируете, вводите новшества, развиваетесь, вы не останавливаетесь. Вы высоко мотивированы, чувствуете себя комфортно в своем профессиональном мире и с удовольствием приступаете к работе. На этой неделе ваш бюджет может быть немного ограничен, поэтому стоит следить за расходами.

Львов ждет незабываемая любовная неделя. Вы сможете забыть старые обиды и разногласия, и наладить отношения с дорогим человеком. Разговор по душам поможет обсудить назревающие проблемы и укрепить союз. На выходных отправляйтесь в небольшую поездку.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам не стоит усложнять ситуацию. Решая сложные вопросы, придерживайтесь четкого плана и помните, что простота поможет быстрее достичь желаемых результатов. В профессиональной деятельности вам нужно будет предъявлять меньше требований и сосредоточиться на выполнении текущих дел. Ваши активность и инициативность помогут достичь успеха. В финансовых вопросах стоит действовать осторожно и быть сдержанными в тратах. Не исключено, что вас ожидают непредвиденные траты и накопления помогут вам пережить их без сильных потрясений.

Вы стремитесь сбалансировать свою профессиональную жизнь и личную жизнь, однако на этой неделе достичь гармонии будет крайне сложно. Вы будете разрываться между профессиональными обязанностями и родными людьми, которые требуют вашего внимания. На выходных посвятите свое время семье, оставив работу за порогом.

Гороскоп на неделю – Весы

Эта неделя будет удачной для Весов. Что бы вы ни задумали как в личной, так и в профессиональной сфере имеет высокие шансы воплотиться в жизнь. Однако, это не значит что все просто придет к вам в руки. Для того, чтобы достичь желаемого нужно вставать с дивана и проявлять активность. Никто ничего за вас не сделает. Неожиданные денежные поступления позволят сделать крупные покупки. Можно испытать счастье и в лотерее – денежная удача на вашей стороне.

На этой неделе Весы смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще. Не стоит принимать поспешных решений и давать пустых обещаний, нужно присмотреться к избраннику получше, дайте себе время, чтобы узнать человека больше. Вы сможете помириться со своей второй половинкой и наладить отношения с родственниками.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам стоит больше прислушиваться к подсказкам интуиции и меньше к советам окружающих. Проявляйте осторожность в общении, не стоит доверять важную для вас информацию малознакомым людям. Не исключены поездки, которые принесут вам массу приятных впечатлений и полезных знакомств. Ваши профессиональные успехи будут зависеть от того, как грамотно вы сможете выстроить коммуникацию с людьми. Финансовое положение порадует своей стабильностью.

В личной жизни Скорпионов наступило время для приятных перемен. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку. А те, кто в паре, решатся на более серьезный шаг, который укрепит отношения и вынесет их на другой уровень.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Это отличная возможность раскрыть свой творческий потенциал и поддерживать исключительные отношения с близкими. Эти добрые намерения также могут отразиться на вашей профессиональной жизни. На какое-то время ваша жизнь обретает устраивающий вас ритм, недосказанное трактуется позитивно, а некая всеобщая доброжелательность может только укрепить вашу уверенность в себе, которая еще недавно была подорвана.

Ключ к вашему успеху заключается только в одном: в вашем большом мастерстве, на самом деле, вы очень эффективно контролируете управление и качество, свое рабочее время, вы оптимизируете, вводите новшества, развиваетесь, вы не останавливаетесь. Финансовая удача позволяет вам делать все, что угодно. Вы сможете побаловать себя и своих близких людей покупками для души.

Вы открываете своего партнера или углубляете свои прошлые связи. Не стесняйтесь быть доступным, питайте свои обмены и полностью наслаждайтесь силой любви, потому что награда будет соответствовать вашим самым смелым ожиданиям.

Гороскоп на неделю – Козерог

Общая атмосфера совершенно не соответствует вашим нынешним желаниям, поэтому вам придется приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. В противном случае вы рискуете растратить свою энергию на бесплодные и утомительные шаги, потому что не сможете быть достаточно убедительными. Примите решение и будьте терпеливы. Социальные обмены приносят вам больше разногласий, чем реального удовлетворения, поэтому вам придется полагаться только на свою волю, чтобы выбраться из этого затруднительного положения. На этой неделе умерьте траты и откажитесь от ненужных покупок. Поберегите свои денежки.

В отношениях с близким человеком стоит проявить терпимость, однако не отказываясь от своих интересов и ценностей. Возможно, напряжение последних дней поможет рассеять разговор по душам.

Гороскоп на неделю – Водолей

У вас есть возможность быть положительно замеченным влиятельными людьми, поэтому не стесняйтесь и продемонстрируйте свои сильные стороны. Выгоды, вероятно, будут полезными для вашего профессионального успеха. Вы полны решимости и энтузиазма и стремитесь все доводить до совершенства. Перед вами открываются возможности, которые помогут изменить жизнь к лучшему. Ваше деловое чутье особенно остро. Не исключено, заключение выгодной сделки. Это поможет улучшить ваше материальное положение.

На этой неделе общение со своей второй половинкой принесет Водолеям только удовольствие. Ничего не сможет омрачить идиллии вашего союза. Вы легко находите общий язык и избегайте разногласий. Вы выслушиваете секреты и раскрываете свои чувства, укрепляя свой союз.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Вы вступаете в новый период. Проведите глубокий самоанализ, если чувствуете в этом необходимость. Не бойтесь искать ответы; это может принести вам большую личную выгоду и утешение конкретными идеями. Вы растете и прикасаетесь к своим мечтам и стремлениям. Подготовьтесь к прекрасной неделе, вы не избежите ловушек, но ничто не должно вас останавливать, кроме внезапного желания созерцать радостное зрелище вашего триумфа.

Свободные представители водного знака могут встретить человека, который может резко перевернуть жизнь и заставит испытать сильные эмоции. Вы наслаждаетесь этим периодом любви и страсти.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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