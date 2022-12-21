Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января: Львам – конфликты, Рыбам нервозность, Козерогам – новости

Астрологический прогноз на неделю расскажет, что ждет всех знаков Зодиака в предпраздничные дни.

Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января / Фото ua.depositphotos.com

Новая неделя ознаменуется новогодними праздниками. В эти дни нужно сохранять позитивный настрой, чтобы зарядить новый год хорошими и положительными событиями. Гороскоп на неделю 26 декабря 2022-1 января 2023 поможет узнать, что ждет всех представителей зодиакального круга в последнюю семидневку года.

Гороскоп на неделю – Овен

Неделя начнется с наведения порядка на работе, дома и в душе. Важно выкинуть все лишнее – мусор, воспоминания, все, что может тормозить на пути к новым целям. Гороскоп на неделю Овнам обещает нервозность и подозрительность, которая пройдет, оставив неприятный осадок. Не стоит нагнетать ситуацию. В личной жизни все сложится хорошо. В конце недели у Овнов появится боевой настрой, и работа будет кипеть. Часть обязанностей придется переложить на родных, чтобы встретить Новый год в хорошем расположении духа.

Гороскоп на неделю – Телец

Представители этого знака начнут неделю с реализации давно запланированных дел. Все новое гороскоп на неделю 26 декабря-1 января Тельцам советует отложить на Новый год. Положительные результаты принесет командная работа. Все удастся закончить с помощью коллег. Середина недели будет нервозной, но к концу ситуация изменится. Конец недели будет активным – вам придется пройтись по магазинам, чтобы подготовиться к празднику.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Представителям этого знака Зодиака придется проявить сдержанность в начале недели, не стоит рисковать, чтобы не разгребать чужие ошибки. Гороскоп на неделю Близнецам обещает предновогоднюю суету, но в этих условиях не стоит забывать об экономии. Вы можете потратить больше денег, чем запланировали. Середина и конец недели пройдут в напряжении, но праздничные дни не оставят и следа от неприятных ощущений.

Гороскоп на неделю – Рак

Начало недели будет благоприятным временем, чтобы проявить свои таланты, создать команду и закончить все дела перед праздниками. Гороскоп на неделю Ракам советует проявить сдержанность по отношению к родным. Не критикуйте близких. Это может их обидеть. Конец недели нужно провести за подведением итогов уходящего года. Также в эти дни Раки получат большую прибыль или денежное вознаграждение. Праздники лучше провести с родными.

Гороскоп на неделю – Лев

Предпраздничная неделя для Львов начнется с конфликтов. Настроение будет плохим. Однако его удастся загладить, признав свою неправоту. Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января обещает Львам активность на работе. Благодаря этому удастся сделать множество дел. В середине и в конце недели Львам придется доказывать свою правоту и спорить. В эти дни вы сможете проделать ворох работы и стать авторитетом для коллег. Праздники проведите с родными.

Гороскоп на неделю – Дева

Неделя начнется с плохого самочувствия, есть риск простудиться. Также гороскоп на неделю Девам советует все четко спланировать, чтобы не запутаться в действиях и ничего не забыть. Благодаря этому вы завершите все важные дела. Также стоит сдерживать эмоции, несмотря на активные провокации окружающих. Конец недели и предпраздничные дни лучше провести в уединении. Праздники – это период активных игр и прогулок.

Гороскоп на неделю – Весы

Представителям этого знака захочется начать новую жизнь именно в последний понедельник уходящего года. Гороскоп на неделю советует следовать принятому решению и изменить жизнь. При этом не стоит учить окружающих, как правильно жить. В середине недели появится возможность решить все проблемы одним махов, воспользуйтесь ею. В конце недели подведите итоги и уладьте все конфликты дома, чтобы провести праздничные выходные весело.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Представителям этого знака придется проявить свои таланты, чтобы сделать их основным занятием. Любое творческое занятие принесет прибыль. Также гороскоп на неделю 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года Скорпионам советует посетить семинары или лекции. В середине недели лучше быть сдержанными, чтобы не накликать беду. Ну а конец недели будет наполнен предпраздничной суетой. Выходные пройдут отлично в кругу родных и друзей.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Для представителей этого знака неделя начнется с разрешения сложных вопросов. Вам помогут обстоятельства и окружающие. Также представители огненного знака получат прибыль, а гороскоп на неделю 26 декабря-1 января 2023 года советует принимать все предложения и вознаграждения. Не стоит забывать о правильном питании и здоровом образе жизни. Конец недели будет насыщенным, поэтому стоит внимательно относиться ко всему и всем.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представителям земного знака стоит придержать свои эмоции в начале недели, чтобы не разыгралась большая ссора. Ситуация быстро изменится спокойствием. Также Козерогов ожидают хорошие новости. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает решение проблемы, которая мучила весь год. С четверга Козероги будут ходить в гости и приглашать гостей. Праздники пройдут отлично в кругу родных.

Гороскоп на неделю – Водолей

Предпраздничная неделя начнется с нервозности и натянутости. Гороскоп на неделю Водолеям советует закончить все важные дела, которые остались. Также нужно не забыть о работе нал ошибками. Обдумайте и оцените все, чтобы больше не повторились неприятности. Особого внимания заслуживает здоровье. Не стоит поднимать тяжести и экспериментировать с тяжелыми работами. Конец недели будет волнительным, но не принесет трудностей.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представители водного знака будут заниматься рабочими вопросами, проблемы появятся не сразу. Вторник обещает быть нервным, не избежать ссор и стычек с коллегами. Гороскоп на неделю Рыбам советует прислушаться к советам родных, которые помогут решить все проблемы. В конце недели вам придется оказать помощь другу, а потом можно с чистой совестью готовиться к праздникам.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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