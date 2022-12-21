glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января: Львам – конфликты, Рыбам нервозность, Козерогам – новости

21 декабря 2022, 13:00
Астрологический прогноз на неделю расскажет, что ждет всех знаков Зодиака в предпраздничные дни.
Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января
Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января / Фото ua.depositphotos.com

Новая неделя ознаменуется новогодними праздниками. В эти дни нужно сохранять позитивный настрой, чтобы зарядить новый год хорошими и положительными событиями. Гороскоп на неделю 26 декабря 2022-1 января 2023 поможет узнать, что ждет всех представителей зодиакального круга в последнюю семидневку года.

Гороскоп на неделю – Овен

Неделя начнется с наведения порядка на работе, дома и в душе. Важно выкинуть все лишнее – мусор, воспоминания, все, что может тормозить на пути к новым целям. Гороскоп на неделю Овнам обещает нервозность и подозрительность, которая пройдет, оставив неприятный осадок. Не стоит нагнетать ситуацию. В личной жизни все сложится хорошо. В конце недели у Овнов появится боевой настрой, и работа будет кипеть. Часть обязанностей придется переложить на родных, чтобы встретить Новый год в хорошем расположении духа.

Гороскоп на неделю – Телец

Представители этого знака начнут неделю с реализации давно запланированных дел. Все новое гороскоп на неделю 26 декабря-1 января Тельцам советует отложить на Новый год. Положительные результаты принесет командная работа. Все удастся закончить с помощью коллег. Середина недели будет нервозной, но к концу ситуация изменится. Конец недели будет активным – вам придется пройтись по магазинам, чтобы подготовиться к празднику.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Представителям этого знака Зодиака придется проявить сдержанность в начале недели, не стоит рисковать, чтобы не разгребать чужие ошибки. Гороскоп на неделю Близнецам обещает предновогоднюю суету, но в этих условиях не стоит забывать об экономии. Вы можете потратить больше денег, чем запланировали. Середина и конец недели пройдут в напряжении, но праздничные дни не оставят и следа от неприятных ощущений.

Гороскоп на неделю – Рак

Начало недели будет благоприятным временем, чтобы проявить свои таланты, создать команду и закончить все дела перед праздниками. Гороскоп на неделю Ракам советует проявить сдержанность по отношению к родным. Не критикуйте близких. Это может их обидеть. Конец недели нужно провести за подведением итогов уходящего года. Также в эти дни Раки получат большую прибыль или денежное вознаграждение. Праздники лучше провести с родными.

Гороскоп на неделю – Лев

Предпраздничная неделя для Львов начнется с конфликтов. Настроение будет плохим. Однако его удастся загладить, признав свою неправоту. Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января обещает Львам активность на работе. Благодаря этому удастся сделать множество дел. В середине и в конце недели Львам придется доказывать свою правоту и спорить. В эти дни вы сможете проделать ворох работы и стать авторитетом для коллег. Праздники проведите с родными.

Гороскоп на неделю – Дева

Неделя начнется с плохого самочувствия, есть риск простудиться. Также гороскоп на неделю Девам советует все четко спланировать, чтобы не запутаться в действиях и ничего не забыть. Благодаря этому вы завершите все важные дела. Также стоит сдерживать эмоции, несмотря на активные провокации окружающих. Конец недели и предпраздничные дни лучше провести в уединении. Праздники – это период активных игр и прогулок.

Гороскоп на неделю – Весы

Представителям этого знака захочется начать новую жизнь именно в последний понедельник уходящего года. Гороскоп на неделю советует следовать принятому решению и изменить жизнь. При этом не стоит учить окружающих, как правильно жить. В середине недели появится возможность решить все проблемы одним махов, воспользуйтесь ею. В конце недели подведите итоги и уладьте все конфликты дома, чтобы провести праздничные выходные весело.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Представителям этого знака придется проявить свои таланты, чтобы сделать их основным занятием. Любое творческое занятие принесет прибыль. Также гороскоп на неделю 26 декабря 2022 по 1 января 2023 года Скорпионам советует посетить семинары или лекции. В середине недели лучше быть сдержанными, чтобы не накликать беду. Ну а конец недели будет наполнен предпраздничной суетой. Выходные пройдут отлично в кругу родных и друзей.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Для представителей этого знака неделя начнется с разрешения сложных вопросов. Вам помогут обстоятельства и окружающие. Также представители огненного знака получат прибыль, а гороскоп на неделю 26 декабря-1 января 2023 года советует принимать все предложения и вознаграждения. Не стоит забывать о правильном питании и здоровом образе жизни. Конец недели будет насыщенным, поэтому стоит внимательно относиться ко всему и всем.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представителям земного знака стоит придержать свои эмоции в начале недели, чтобы не разыгралась большая ссора. Ситуация быстро изменится спокойствием. Также Козерогов ожидают хорошие новости. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает решение проблемы, которая мучила весь год. С четверга Козероги будут ходить в гости и приглашать гостей. Праздники пройдут отлично в кругу родных.

Гороскоп на неделю – Водолей

Предпраздничная неделя начнется с нервозности и натянутости. Гороскоп на неделю Водолеям советует закончить все важные дела, которые остались. Также нужно не забыть о работе нал ошибками. Обдумайте и оцените все, чтобы больше не повторились неприятности. Особого внимания заслуживает здоровье. Не стоит поднимать тяжести и экспериментировать с тяжелыми работами. Конец недели будет волнительным, но не принесет трудностей.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представители водного знака будут заниматься рабочими вопросами, проблемы появятся не сразу. Вторник обещает быть нервным, не избежать ссор и стычек с коллегами. Гороскоп на неделю Рыбам советует прислушаться к советам родных, которые помогут решить все проблемы. В конце недели вам придется оказать помощь другу, а потом можно с чистой совестью готовиться к праздникам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы Гороскоп на завтра Телец знак Зодиака Козерог
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:14

ВСУ полностью освободили Бахмут – военные

13:01

"Горжусь Вовой": Кацурина показала мирно и мило сопящего Дантеса в ее постели

13:00

Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января: Львам – конфликты, Рыбам нервозность, Козерогам – новости

13:00

Гороскоп на 22 декабря 2022: Овнам – несдержанность, Близнецам – вдохновение, Рыбам – экономия

12:48

Ничего хорошего для Кремля: у Путина разразились реакцией на визит Зеленского в СШАВидео

Реклама
12:46

Си Цзиньпин назвал войну "украинским кризисом" и собирается расширять сотрудничество с РФВидео

12:11

От зарядки до разрядки: как портится батарея смартфона и как этого избежать

11:59

Украине будет легче освободить Крым, чем Донбасс, РФ вряд ли применит ядерное оружие – РустамзадеВидео

11:57

Виктор Андриенко рассказал, где сейчас внесенные в базу Миротворец "Кролики" Данилец и Моисеенко

11:49

Мининфраструктуры предложило экспертам приобщиться к внедрению реформы градостроительства

11:47

Финансовый гороскоп 2023: 3 недели феноменального денежного успеха и лучшее время для покупки недвижимостиВидео

11:00

"Следите за датой": наступление на Украину из РБ Путин снова замаскирует под военные учения – аналитик

10:57

Изоляция Москвы и санкции для ее союзников: США готовы признать Россию страной-агрессором – СМИВидео

10:40

Опасные и напряженные периоды в 2023 году: гороскоп Влада РоссаВидео

09:56

Ракеты ATACMS и не только: СМИ узнали, о чем собирается просить Байдена делегация из УкраиныВидео

09:55

Путин загнал Лукашенко в угол, угроза для Украины со стороны Беларуси выросла - аналитики

09:51

Угроза масштабного наступления РФ с походом на Киев: эксперт оценил вероятность сценарияВидео

09:43

Военный эксперт спрогнозировал, велика ли вероятность нового наступления РФ на КиевВидео

09:43

Новое наступление России с Беларуси ускорит победу Украины - Владимир ГорбачВидео

09:31

РФ может пойти в наступление с конца января: генерал объяснил, как Украина должна подготовитьсяВидео

Реклама
09:05

Мощная поддержка от США: Украине передадут батарею ЗРК Patriot для защиты от варварских атак РоссииВидео

08:56

Поездка Зеленского в Бахмут сломала игру Кремля - ISW

08:43

Поедет в РФ: настоятеля монастыря УПЦ МП на Закарпатье принудительно выдворят из УкраиныВидео

08:18

Путин провалился в Украине и может уволить главу Генштаба РФ Герасимова – министр обороны Британии

08:15

Оккупанты отводят часть войск из Новой Каховки: возможен ли "жест доброй воли"мнение

08:12

Официально: после Бахмута Зеленский поехал с визитом в США

08:10

День ангела в январе 2023: когда праздновать дни ангела мужчинам и женщинам

07:43

"Надо вежливо себя вести": Данилов намекнул, что "бавовны" на территории РФ будет больше

07:35

Как заставить алоэ зацвести в домашних условиях и реально ли это

07:30

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial TimesВидео

07:18

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертирВидео

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

Реклама
06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

Новости Украины
Новости КиеваНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять