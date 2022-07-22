Гороскоп на неделю 25 -31 июля: Близнецам – переезд, Весам – потери, Водолеям – коварство

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Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому стоит следить за своими действиями и словами, кто должен распрощаться со всем, что мешает двигаться вперед, а кто будет расхлебывать последствия своей хитрости.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет счастливчиком в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

На той неделе Овны могут столкнуться с затруднениями, которые будут результатом старых ошибок или необдуманных поступков. Некоторые представители знака могут заплатить высокую цену за свою эмоциональную несдержанность, и это станет для них ценным уроком. На это неделе стоит правильно рассчитывать свои силы и возможности и реально оценивать ситуацию, четко отделяя ее от иллюзий. Не позволяйте ввязывать себя в сплетни и интриги, держитесь подальше от конфликтов. Благоприятный период для поездок, отдыха и путешествий.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцов ожидает весьма интересная неделя, насыщенная разнообразными событиями. Не исключено, что помощь влиятельного человека может помочь развитию вашей карьеры, вы сможете рассчитывать на поддержку. На этой неделе важно избавляться от всего, что мешает вашему движению вперед. Пришло время сказать "прощай" как старому хламу, так и изжившим себя отношениям. С Близнецами, Весами и Водолеями отношения могут быть напряженными, они могут разочаровать вас своими поступками. Это будет важная неделя, потому что она несет завершение развития нескольких важных событий или начало тех, развитие которых может продолжаться даже до конца года.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам не очень то и просто найти общий язык с окружающими людьми. Ваша несдержанность может спровоцировать разногласия как на работе, так и в отношениях с близкими людьми. Не стоит стоять на своем во что бы то ни стало, проявите гибкость, так вы сможете добиться гораздо большего и избежать скандалов. Не исключено, что помощь потребуется вашим близкими родственникам и друзьям. Вы поддержите родных, иногда жертвуя своими интересами. В финансовом плане неделя обещает быть для вас хорошей и удачной, с возможностью получения более высоких доходов или новых источников заработка. Благоприятное время для переезда, смены работы и начала отношений.

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Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Раки могут попасть в неприятную ситуацию, которой можно бы было избежать действуя честными методами, а не идя на хитрости. Не исключены денежные поступления, оформление документов и бюрократические тяжбы. Вы столкнетесь с различными проблемами и ситуациями, которые могут коренным образом изменить вашу жизнь или жизнь вашей семьи. На вас могут повлиять события, происходящие в городе или стране, где вы живете. Все ваши действия и слова на этой неделе будут иметь последствия в будущем. Этот период важен и для профессиональной деятельности, вы сможете добиться успехов, приложив максимальные усилия. Женщинам нужно внимательно относиться к своему окружению и поменьше рассказывать незнакомцам, иначе ваши планы и тайны могут стать достоянием общественности.

Гороскоп на неделю – Лев

В фокусе внимания Львов в этом периоде вопросы карьеры и профессионального роста. Вы не боитесь новых обязанностей и беретесь за выполнение даже самых сложных задач. Самые амбициозные могут добиться повышения, вместе с которым придет увеличение заработка и финансовая стабильность. На этой неделе перед вами открываются новые возможности и перспективы, и даже время отпуска, не повод их упускать. Важно распланировать каждый день и придерживаться четкого графика и не откладывать дела в долгий ящик. На этой неделе вас потрясут или огорчат новости о знакомом вам человеке.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам придется в профессиональных или личных целях больше общаться с людьми, которых хотелось бы избегать. Такие контакты могут стать настоящим испытанием для вашей нервной системы, вам придется контролировать каждое слово и действие. Активность и инициативность в этом периоде станет фундаментом, который определит ваши будущие успехи или провалы. Вас порадуют новости, связанные с детьми.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весов ждет интересная и активная неделя. Появится возможность повидаться с родственниками и людьми, по которым успели соскучиться. Траты этой недели в большей степени будут связны с детьми, образованием, отдыхом и развлечениями. Не исключено, что кто-то из близких или друзей разочарует вас своими поступками. Благоприятный период для новых начинаний. Вы сможете добиться больших успехов, если тщательно распланируете каждый свой шаг и оцените последствия своих поступков. Остерегайтесь потери или кражи личных вещей на этой неделе.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется принимать важные решения. Времени на раздумья может и не быть, поэтому приходиться действовать быстро. Ваша излишняя осторожность может помешать вам добиться успеха, вы побоитесь рисковать и можете упустить невероятную возможность. Не исключены новые интересные знакомства. Опыт собеседников поможет вам избежать ошибок в будущем. На этой недели могут активизироваться ваши недоброжелатели и сплетники. Не поддавайтесь на провокации и обходите этих людей десятой дорогой. В семейных отношениях любую проблему можно решить с помощью такта, дипломатии и терпения. Люди под знаком Стрельца, Льва или Девы могут вас чем-то обидеть.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцам могут напомнить о себе старые обиды родственников и близких друзей. Отношения с людьми напряженные, возрастает вероятность конфликтов. Вас ждет неделя сильных, порой противоположных эмоций, которые могут глубоко потрясти или самым неожиданным образом тронуть душу. Некоторые потери или неудачи в течение недели научат вас тому, что вы, вероятно, запомните на всю жизнь. Люди, рожденные под знаком Рака, Скорпиона или Рыб станут источником важной информации, которую вы сможете использовать в своих интересах. Поездки и путешествия принесут вам массу положительных эмоций. Свободные Стрельцы могут встретить человека, который сыграет важную роль в жизни.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Козерогам в этот период выпадает возможность решить все финансовые проблемы и укрепить материальное положение. Не исключены солидные денежные поступления, выгодные следки или новый источник доходов. На этой неделе вас ждут события, которые могут быть связаны с ребенком или молодым родственником. Общение с окружающими требует такта, стоит следить за словами, чтобы своими высказываниями не спровоцировать неловкую ситуацию. Неделя будет удачной для покупок, вы сможете приобрести нужные вам вещи и хорошо сэкономить.

Гороскоп на неделю – Водолей

В течение недели с 24 по 31 июля у вас будут большие надежды на развитие ваших планов, от которых вы будете ожидать финансовой выгоды, профессионального или семейного успеха. В этом периоде вы много внимания уделяете вопросу укрепления отношений, как с любимым человеком, так и с родственниками. Вы стараетесь больше времени проводить с близкими людьми, окружая их вниманием и заботой. Свободные представители знака смогут встретить того самого человека, который заставит их сердце биться чаще. В профессиональной деятельности эту неделю стоит посвятить налаживанию и укреплению деловых контактов. Присматривайтесь к своему окружению коварные действия людей, которые сумели завоевать ваше доверие могут ударить по репутации.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыб могут ожидать кардинальные перемены. Они могут быть связаны с переездом, новой работой или сменой деятельности. Вы сможете добиться успехов в профессиональной деятельности, ваши активность и целеустремленность не остаются незамеченными и помогают достигать наилучших результатов. Не исключены заманчивые предложения, которые помогут укрепить ваше финансовое благосостояние. Вы сможете рассчитывать на помощь людей, рожденных под знаком Рака или Скорпиона. Вас порадуют хорошие новости издалека.

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