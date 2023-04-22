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Гороскоп на неделю 24-30 апреля 2023: Девам – плохое самочувствие, Овнам – много работы

Елизавета Бельмас
22 апреля 2023, 13:35 обновлено 22 апреля, 13:43
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Гороскоп на неделю поможет понять, как правильно поступать и что стоит изменить в своей жизни.
Гороскоп на неделю 24-30 апреля 2023
Гороскоп на неделю 24-30 апреля 2023 / коллаж фото instgram photovision_by_aida/ua.depositphotos.com


Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому необходимо уделить время близким, а кому быть особо внимательным к своему здоровью.

Гороскоп на неделю – Овен

В новой неделе Овну придется значительно поменять график свой жизни, включая питание и скорость. Всё потому, что в работе будет особенно напряженная атмосфера и много дедлайнов. Успех придет к тем, кто будет рассчитывать только на себя.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцы могут особо не напрягаться – дела на работе пойдут вверх. Возможно, это будет новый проект или повышение. Однако нужно быть особенно осторожными, новая неделя наполнена рисками физических травм.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Новая неделя для Близнецов будет неделей доработок. Придется закончить всё то, что вы когда-либо начинали. Несмотря на то, что к концу недели будет ощущаться опустошение и недостаток сил – не останавливайтесь. Время на отдых будет позже.

Гороскоп на неделю – Рак

У Раков появится отличная возможность получить денежное вознаграждение. Однако произойдет это только в одном случае – вы вовремя закончите свои задачи. Не стоит опасаться нехватки времени, его хватит на все, не беспокойтесь.

Гороскоп на неделю – Лев

Голова у Львов будет кружиться от количества задач и планов. Очень важно отстраниться от тех, кто забирает вашу энергию впустую. К сожалению, неделя ознаменуется конфликтами и спорами, от которых не удастся сбежать.

Гороскоп на неделю – Дева

Девы всю неделю проведут в раздумиях о деньгах и взаимоотношениях с близкими. Возможно тех, кто родился под этим знаком одолеет аллергия, однако это ненадолго, вскоре самочувствие восстановится. А вот в любовной сфере возможна турбулентность, сохраняйте спокойствие.

Гороскоп на неделю – Весы

Все проблемы, которые одолеют жизнь Водолея на грядущей неделе ему придется решать самостоятельно. К сожалению, невзгоды настигнут все сферы жизни, поэтому нужно запастись силами и энергией заранее.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Работа и деньги на протяжении всей недели Скорпиона порадуют. Однако самочувствие может огорчить. При этом, личная жизнь может подарить внезапные и ярки вспышки в личной жизни, к которым никто не был готов, не отказывайтесь от авантюр.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Грядущая неделя помимо собственных проблем Стрельцу принесет проблемы близких. Придется изо всех сил растягивать время, чтобы успеть всё решить. К счастью, на работе в этой неделе не будет масштабных проектов и вы сможете уделить достаточное количество времени родным и помочь им.

Гороскоп на неделю – Козерог

Ответственность Козерогов в грядущей неделе выйдет за берега, однако приведет к хорошим достижениям. Здоровье может пошатнуться и напомнить о хронических болезнях, потому необходимо быть внимательным к себе и следить за самоощущением.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолею на этой неделе звезды пошлют соблазн быть нечестным и главная задача – не пойти на это, не играть, оставаться искренним. Иначе – рискуете навлечь на себя большую массу проблем. Гораздо лучше быть серьезным и правильно расставить приоритеты.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Свободные Рыбы смогут испытать настоящее наслаждение от интриги и начала новых отношений. Тело, полное энергии и сил поможет вынести все нагрузки, а сердце будет летать где-то на седьмом небе. Влюбленность минимизирует значимость всех проблем.

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