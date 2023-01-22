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Гороскоп на неделю 23-29 января 2023: Рыбам – урок от жизни, Близнецам – череда испытаний.

22 января 2023, 17:59
Гороскоп на неделю поможет правильно подготовиться к грядущей неделе.
Гороскоп
Гороскоп на неделю 23-29 января 2023 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, чего стоит ожидать от грядущих новых дней предстоящей недели и на что стоит обратить особое внимание.

Гороскоп на неделю – Овен

Грядущая неделя для Овнов будет приятной и успешной. Представителей этого знака ожидает радость и гордость результатами, которые они достигли. Неделя будет хорошей для домашних дел и изменений в быте. К сожалению, романтические отношения не порадуют, однако никаких критических ситуаций не произойдет.

Гороскоп на неделю – Телец

В случае, если Телец очень любит свою работу – сейчас самое время развивать эту сферу деятельности. Однако главное – четко чувствовать вовлеченность в работу, как только вам станет неинтересно – меняйте занятость. Также на этой неделе может произойти знакомство, которое повлияет на всю жизнь.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Будущая неделя для Близнецов будет сумбурной и сложной. Любое решение будет даваться с трудом. В это время мнение со стороны будет подливать масло в огонь. Главным заданием в период с 23 по 29 января будет сохранение спокойствия и усмирение эмоций. Спасет Близнецов романтическая сфера жизни – представителей знака ожидают приятные события, связанные с партнером.

Гороскоп на неделю – Рак

Развитие Рака будет стремительно продолжаться, в это время будут реализовываться все планы во всех аспектах жизни. Силы, вдохновение и желание стремиться к большему – приведут к успеху. Самыми счастливыми и успешными Раками будут те, кто умеет рисковать и надеется только на себя.

Гороскоп на неделю – Лев

Грядущая неделя для Львов будет наполнена семейными неурядицами. К сожалению, любой спор будет гораздо более серьезным, чем ожидается. На этой неделе стоит быть экономным, сдержанным в эмоциях и внимательным к своей усталости – физическое недомогание может прийти в любой момент.

Гороскоп на неделю – Дева

Девам будет тяжело и это факт. Не стоит стремиться к искусственному изменению ситуации, лучше довериться обстоятельствам. Поможет Девам терпение и самостоятельность и главное – умение находить компромисс. Однако есть и хорошие новости – с финансами всё будет в порядке.

Гороскоп на неделю – Весы

В неделю с 23 по 29 января Весам предстоит пройти сильную ностальгию по прошлому. Это может привести к возврату в прошлые отношения и возобновлению "заброшенных" проектов. Будущая неделя будет хороша исправление прошлых ошибок. В сфере здоровья могут возникнуть неприятности, к врачу лучше обращаться по первому зову.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Сердца Скорпионов очень давно требуют перемен – и они начнутся уже в новой неделе. Изменения придут не только в сам жизнь, но во внешний вид. Не исключено, что Скорпионам захочется поменять место работы или место жительства. В любви и семье ждут испытания.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам стоит накопить энергии и сил – неделя придет активная и затратная. Проблемы будут возникать и в домашних вопросах и в отношениях с близкими. Для всех Скорпионов предназначены изменения в рабочей сфере, возможно – повышение. А вот с деньгами проблем не будет.

Гороскоп на неделю – Козерог

К сожалению, Козероги на этой неделе будут печальны: в отношениях с партнером начнется череда ссор, конфликтов и недопонимания, которая сделает из Козерогов – настоящих тигров. Козероги не будут молчать и, наконец, выскажут все, что так долго их мучает.

Гороскоп на неделю – Водолей

Солнце в знаке Водолея сделает представителей этого знака апатичными и спокойными. Несмотря на то, что прислушиваться к своим желаниям и состояниям очень важно – астрологи советуют Водолеям сейчас не уединяться и продолжать общаться с людьми.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыб ожидают эмоциональные траты. На этой неделе предстоит решать вопросы, которые представители этого знака давно откладывали в дальний ящик и не хотели решать. Сейчас выполнение старых задач будет даваться непросто, однако это послужит хорошим уроком – когда не откладывать "на потом".

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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