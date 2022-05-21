Гороскоп на неделю 23-29 мая: Тельцам – возвращение домой, Львам – признание

Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю расскажет, кому из представителей зодиакального круга можно побаловать себя приятными покупками, кто будет в центре внимания, а кому посчастливится встретить важного человека.

О том, какие сюрпризы стоит ожидать от первого месяца лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам выпадет шанс продемонстрировать свои сильные профессиональные стороны и заручиться поддержкой влиятельных союзников. Вы можете заниматься долгосрочным планированием. Ваши мечты с начала года наконец-то начинают обретать форму. Теперь вам просто нужно сосредоточиться на повышении безопасности и ресурсов, грамотно просчитав каждый шаг, чтобы избежать ошибок на пути к достижению желаемого.

Гороскоп на неделю – Телец

Коридор затмений мог принести немало изменений в жизнь Тельцов. Однако когда суматоха последних дней улеглась, вы сможете реально оценить ситуацию и увидеть, куда теперь двигаться дальше. Венера в конце недели входит в ваш знак и не исключено, что может наступить момент долгожданного возвращения домой. Также можно побаловать себя приятными мелочами или любимыми вкусностями, вы прошли нелегкий путь и немало потрудились – вознаграждение ждет вас.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам следует приготовиться к тому, что в ближайшее время вам предстоит принять важное решение. Посвятите эту неделю планированию второй половины года. Поставьте себе реалистичные цели и продумайте пути их достижения. Можно и помечтать. Чем сильнее вы визуализируете желаемое, тем быстрее привлекаете желаемые перемены в свою жизнь. На этой неделе важно правильно расставить приоритеты и определиться с главным и второстепенным.

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Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам можно ожидать существенного прогресса в профессиональной деятельности. Марс входит в знак Овна, тем самым повышая ваши коммуникативные навыки. Благодаря этому, вы сможете удовлетворить свои амбиции как в деловой, так и в личной сферах. Не исключены новые знакомства, которые окажутся полезными. Одиноким представителям знака улыбнется удача, вы сможете встретить человека, который разделит ваши интересы.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львы много времени проведут в общении. Вам легко находить общий язык с окружающими и завязывать новые знакомства. Приятные встречи с друзьями и родными людьми принесут массу приятных впечатлений. В профессиональной сфере Львов ждет признание за проделанную работу. Начальство оценит ваши труды, а ваш авторитет в глазах коллег возрастет.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы смогут вспомнить о своих старых идеях и желаниях и заняться их воплощением. Вы можете планировать путешествие или поездку, которые отложили на более благоприятные времена. Теперь они настали! Хорошая неделя для учебы и получения новых знаний. Вы быстро усваиваете информацию и схватываете все на лету. Не спешите пока воплощать задуманное в жизнь, подождите пока ретроградный Меркурий начнет свое нормальное движение 3 июня.

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Гороскоп на неделю – Весы

Для Весов на этой неделе на первый план выходит личная жизнь. С вхождением Марса в созвездие Овна 24 мая, вы можете почувствовать желание перейти на новый уровень отношений – начало совместной жизни, переезд, предложение руки и сердца или зачатие ребенка. Когда ваша правящая планета Венера 28-го числа переходит в знак твердого Тельца, это может стать напоминанием, что вы можете обрести нечто ценное, однако также чем-то придется и пожертвовать.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы, которые устали от хаотичности последних недель могут направить все усилия на укрепление своих профессиональных позиций. В начале неделе ваша продуктивность повысится и вы будете с энтузиазмом браться за решение даже самых сложных задач. Однако не стоит взваливать на свои плечи непосильный груз обязанностей, правильно рассчитывайте свои силы и возможности.

Гороскоп на неделю – Стрелец

И снова романтика витает в воздухе для вас на этой неделе, особенно 23 числа, когда солнце в кокетливых Близнецах соединяется с Юпитером в смелом Овне. Вы привлекаете много внимания и так весело проводите время на свиданиях, но это влияние также означает, что вы встречаете людей, которых хотите сохранить в своей жизни на долгое время. Вас пугает обязательства? Что ж, это еще одна причина, чтобы пойти на это. Рискнув и сказав, что вы чувствуете, вы получите сладкую награду.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Предыдущий период был несколько суматошным и утомительным для Козерогов. Однако на этой неделе пришло время проявлять свою творческую сторону, возвращение к любимому занятию поможет собраться с силами после столь неудачного времени. Больше времени уделяйте отдыху и любимому досугу, будь то чтение, просмотр сериалов или встречи с друзьями.

Гороскоп на неделю – Водолей

Вхождение Марса в созвездие Овна прибавит Водолеям популярности. Вы будете в центре внимание, ваше обаяние и привлекательность притягивают к себе людей как магнитом. Однако необходимо повнимательнее присмотреться к окружению и быть разборчивее в контактах. Не все люди могут быть настроены доброжелательно и под маской благопристойности могут скрывать недобрые намерения. Не стоит тратить свое время на токсичных людей и разговоры, которые не приносят удовольствия.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам нужно сбавить обороты и больше времени уделять отдыху. Можно отправляться за покупками. Особенно удачными будут приобретения для обустройства дома. Проводите больше времени на свежем воздухе, физическая активность поможет укрепить защитные силы организма. Хорошо проводить время в кругу родных и близких друзей, это принесет вам массу приятных впечатлений. Выбор другого пути во время послеобеденной прогулки может привести к приятному сюрпризу.

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