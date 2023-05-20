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Гороскоп на неделю 22-28 мая 2023: Овнам – романтика, Скорпионам - сюрпризы

Елизавета Бельмас
20 мая 2023, 12:57 обновлено 20 мая, 13:19
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Гороскоп на неделю поможет понять, как правильно общаться с людьми и на что обратить внимание в своей жизни.
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Гороскоп на неделю 22-28 мая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому необходимо следить за питанием, кому давать отпор, а кому придержать язык за зубами.

Гороскоп на неделю – Овен

Ваша производительность на работе значительно улучшится, а коллеги будут поддерживать вас в крупных проектах. На следующей неделе вы поставите свое здоровье на первое место и, возможно, присоединитесь к медитативным сеансам. Вы обнаружите, что заинтересованы в открытии бизнеса. Если это так, вы должны ценить вклад клиентов. Ваша личная жизнь будет полна романтики.

Гороскоп на неделю – Телец

Вам следует опасаться сплетен на рабочем месте и сосредоточиться на поставленных задачах. Вы должны попытаться отрегулировать свое кровяное давление и заняться деятельностью, которая поможет вам достичь душевного спокойствия.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

На работе вы приобретете новый навык, а руководители заметят ваш трудолюбие. Вы должны быть готовы, так как новая возможность появится на вашем пути. Астролог предлагает вам заняться йогой и позаботиться о своем здоровье

Гороскоп на неделю – Рак

Эта неделя может быть неблагоприятной для вас в профессиональном плане, потому что таблицы прогнозов показывают, что ваш начальник может быть вами недоволен. Вы должны сохранять спокойствие и не реагировать в любой ситуации. Ваши коллеги окажут поддержку. Астролог посоветовал следить за хорошим сном, своевременным питанием и кальцием.

Гороскоп на неделю – Лев

Вы обладаете лидерскими качествами, которые будут оценены на вашем рабочем месте. Вы будете направлять свою команду и увидите больше поощрений, заполняющих вашу учетную запись. Вам стоит попробовать заняться хобби, а не тратить время попусту.

Гороскоп на неделю – Дева

Астролог предостерегает людей под знаком Девы, чтобы они не делились со всеми всем на рабочем месте. Ваш эмоциональный интеллект поможет вам расти в вашей карьере. Вы возьмете на себя высокие обязательства и направите всю свою энергию на их выполнение.

Гороскоп на неделю – Весы

Вы должны во всеуслышание заявить о своей силе и дать отпор людям, пытающимся подорвать ваш талант. Ваш руководитель будет хвалить вас в офисе, и вам не будет причин беспокоиться о своем здоровье в предстоящую неделю.

Гороскоп на неделю – Скорпион

В офисе вам вручат новое задание. Ваше здоровье на этой неделе будет оставаться стабильным, и вы с удовольствием посвятите время хобби и творческой работе. Ваши клиенты потребуют от вас внимания и работы над своими коммуникативными навыками. Ваша личная жизнь будет процветать, и вы столкнетесь с несколькими сюрпризами.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Вы сможете спокойно разрешать конфликты на рабочем месте. Вы должны быть готовы, потому что у вас появится новая возможность трудоустройства. Возможно, вам нужно проверить зрение. Астролог предлагает следить за своим питанием и сократить время, проводимое за экраном мобильного телефона.

Гороскоп на неделю – Козерог

Ваши коллеги и начальство будут любить вас. Вы продемонстрируете характер и хорошие управленческие навыки. Ваша команда будет счастлива работать с вами. Вы должны следовать своему режиму тренировок и плану диеты.

Гороскоп на неделю – Водолей

На предстоящей неделе вам захочется ходить и работать в одиночестве. Однако астролог хочет напомнить вам, что команда необходима для бесперебойной работы офиса и своевременной реализации проектов. Ваше здоровье будет в порядке, но вы не должны идти на компромисс в своем питании.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Ваше поведение будет оценено на работе, и вы вовремя завершите важные дела. Вы должны заботиться о своем здоровье и следовать своему плану диеты. На этой неделе вы сможете связаться с большим количеством людей в бизнесе и инвестировать в технологии. Ваша личная жизнь будет полна сюрпризов и романтики. Общение между вами и вашим партнером усилится.

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