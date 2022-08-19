Гороскоп на неделю 22-28 августа: Тельцам – деньги, Львам – счастливая карта, Козерогам – обман

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Гороскоп на неделю для всех знаокв зодиака расскажет, кто не будет ни в чем себе отказывать, кому стоит проявить снисходительность к недостаткам других, а кому вернут старый долг.

О том, кто из представителей зодиакального круга сорвет большой куш в начале осени, а кто испытает счастье в любви, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе расположение Марса в секстиле смягчает импульсивный нрав Овнов. Вы можете посмотреть на привычные вещи под другим углом и переосмыслить взгляды на жизнь. Благоприятно налаживать деловое общение и укреплять партнерские связи. Самое время пойти на мировую с теми, людьми, с которыми произошла ссора по вашей причине. Работа в команде принесет максимальные результаты. Ваше рациональное отношение к деньгам помогает укрепить финансовое положение и совершить крупные покупки. Свободные Овны могут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу.

Гороскоп на неделю – Телец

Мелкие неприятности и трудности, которые будут подстерегать Тельцов на этой неделе не способны выбить их из колеи. Перед вашими решительностью и целеустремленностью открываются любые двери. Положение Солнца в вашем знаке обеспечит удачу во всех начинаниях и признание талантов и способностей. Это поднимет самооценку и укрепит уверенность в собственных силах. В конце недели не исключены небольшие денежные поступления. Однако не спешите тратить всю сумму, распорядитесь деньгами рационально. В личной жизни возможные приятные перемены и неожиданные повороты событий.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Эта неделя открывает перед Близнецами массу новых возможностей и перспектив. Работы прибавится, однако вы полны энергии и превосходно справляетесь с поставленными задачами. Нестандартный подход к решению проблем и смекалка помогут вам достичь высоких результатов. Режим экономии поможет вам избежать ненужных трат и нарастить подушку безопасности, которая прибавит уверенности в завтрашнем дне. В личной жизни ситуация накаляется. Ревность одной из сторон и ощущение недосказанности могут спровоцировать обиды и серьезные размолвки. Откровенный разговор поможет прояснить ситуацию.

Гороскоп на неделю – Рак

Для Раков наступает благоприятный период. Ключ к вашему успеху заключается в вашем большом мастерстве и профессионализме. Вы очень эффективно контролируете управление и качество, свое рабочее время, вы оптимизируете, вводите новшества, развиваетесь, и не останавливаетесь на достигнутом. Появляется шанс воплотить в жизнь смелые идеи. Вы сможете укрепить свое финансовое положение, с помощью источников дополнительного дохода или заключив выгодные сделки. Отношения с любимым человеком складываются гармонично. Отправляйтесь в совместную поездку, это путешествие принесет вам незабываемые впечатления и поможет страсти разгореться с новой силой.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам захочется больше свободы действий. Собственные интересы вы ставите на первое место. Здоровый эгоизм, это хорошее качество, проживите эту неделю, балуя себя приятными мелочами и покупками. Отпустить свое желание контролировать и сбавьте обороты. Звезды сулят вам успех, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту. Знакомство с влиятельными людьми поможет продвинуться по карьерной лестнице и даже приобрести известность. У вас в руках счастливая карта. В личной жизни вас ждут приятные перемены.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы могут быть слишком зацикленными на собственных желаниях, не особо считаясь с потребностями окружающих. Такое положение вещей может спровоцировать обиды и конфликтные ситуации. Не пренебрегайте чувствами близких, а постарайтесь их понять. В профессиональной сфере у вас все под контролем, вы внимательны и не упускаете ни одной важной детали. Инициативность и решительность помогут самым амбициозным продвинуться по карьерной лестнице. Это поможет улучшить материальное положение. В любом случае стоит побаловать себя приятными покупками. Новые знакомства на этой неделе могут перерасти в красивую историю любви. Это период флирта и романтики.

Гороскоп на неделю – Весы

Эта неделя дает Весам возможность проявить себя и получить признание ваших идей или методов. Вы сможете достичь успеха в профессиональной и личной сферах. Благоприятный период для начала нового проекта или смены работы. На пути к достижению желаемого может встать ваша лень. Не стоит поддаваться соблазну добиться своего, пойдя на хитрость и манипуляции. Злоупотребление своим положением может обернуться неприятностями. Финансовое положение радует стабильностью, возможны небольшие денежные поступления. Свободные Весы смогут встретить человека, который заставить сердце биться чаще. Однако не стоит спешить, нужно узнать поклонника получше.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Вы страстно желаете, чтобы мир изменился в сторону большей человечности, меньшего эгоизма, подкрепленного благоприятным аспектом Нептуна к вашему знаку, который призывает вас к искреннему идеализму. На этой неделе вы будете усердно работать, чтобы убедить окружающих в том, что общее улучшение возможно. Планеты На этой неделе нужно ослабить хватку и начать оценивать то, что нужно сохранить и улучшить. У вас меньше соблазна действовать, и вы пользуетесь этой вдумчивой паузой, чтобы разработать стратегии на будущее. Позвольте себе радости жизни, о которых давно думали. Даже если для этого придется потратиться. Все деньги не заработаешь, а подпитывать свою внутреннюю энергию нужно. Инициатива в личной жизни приведет к желаемому результату.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам в отношениях с родными людьми на этой неделе стоит проявлять больше тактичности. Не будьте слишком упрямы или властны, вы усложните свои отношения. Лучше проявите снисходительность к недостаткам других. В поисках материальных результатов вы полны решимости, готовы бороться за свои интересы и способны выдержать огромный объем работы. У вас все больше и больше трудностей с оплатой счетов с ощущением, что вы перегружены проблемами. Не волнуйся. Возможность появится в течение недели. Вы можете получить новый контракт с большими преимуществами.

Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам стоит больше прислушиваться к собственной интуиции меньше – к советам окружающих. Ваш внутренний голос поможет принять верное решение, которое может изменить жизнь к лучшему. Будьте внимательны, особенно с малознакомыми людьми, рискуете стать жертвой обмана и манипуляций. Благоприятный период для решения финансовых вопросов, вы можете укрепить материальное положение. Однако в средине недели возможны незапланированные расходы. В личных отношениях именно вы будете человеком, который сглаживает острые углы и сводит конфликты на нет.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи на этой неделе на пути к успеху, но вам не стоит останавливаться на достигнутом. Дело, в которое вы вложили много сил и времени принесет ощутимый прогресс. Вы будете наслаждаться своими маленькими (и большими) победами. Появится шанс заключить выгодные сделки, ваша "чуйка" на деньги обостряется, и вы четко осознаете, где вас ожидает выгода. В последние несколько недель вы взяли на себя труд разумно относиться к тратам, это поможет сделать накопления, которые придадут уверенности в завтрашнем дне. Не исключено, что вам отдадут долг раньше запланированного срока. В делах любовных Водолеев ожидают весьма интересные моменты. Благоприятное время для начала отношений.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы полны оптимизма и уверенности в собственных силах. Это идеально, если вам нужно настроить важный проект, принять решение или поставить новые цели. Не зацикливайтесь на деталях и недостатках. Прогресс может быть не таким быстрым, как бы вам того хотелось, однако не стоит торопить события. Это касается как и профессиональной таки и личной жизни. Хорошее время для общения и новых знакомств. Некоторые из них могут перерасти в крепкие отношения и пылкий роман. Ваши финансовые возможности позволят сделать крупные приобретения. Вы не будете ни в чем себе отказывать.

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