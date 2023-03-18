Гороскоп на неделю 20-26 марта 2023: Близнецам – веселые старты, Тельцам – хорошие деньги

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому ожидать новых проектов, а кому неожиданных свиданий и приятных сюрпризов.
Гороскоп на неделю – Овен
Сейчас Овнам стоит сохранить режим тишины, чтобы планы не разрушились. Также не стоит отказывать другим, если кому-то вдруг понадобится ваша помощь. Выходные могут принести незначительные ссоры и разногласия в личной жизни. Они ни на что не повлияют, так что волноваться не стоит.
Гороскоп на неделю – Телец
Для Тельцов неделя будет легкой и приятной. Улучшится не только личная жизнь, но и финансовое состояние. Это будет хороший период для инициативы и проявления своих скрыты талантов. Также возможно появится желание изменить свой имидж.
Гороскоп на неделю – Близнецы
Новая неделю подарит Близнецам желание начать новые проекты с новыми единомышленниками. Все начинания принесут хорошие результаты, а испортить и сможет только выгорание или лень. Именно поэтому стоит пристально следить за балансом работы и отдыха.
Гороскоп на неделю – Рак
Раки на этой неделе будут настоящими благотворцами. От них все вокруг захотят получить поддержку и совет. Однако очень важно не совершать ничего в ущерб своей жизни и интересам. И, наконец, главным заданием недели будет искренность в личной жизни.
Гороскоп на неделю – Лев
Несмотря на то, что многие планы изменятся в течение недели – жизнь Львов будет наполнена энергией и позитивом. Идеи и большое количество мотивации что-то делать принесут хороший материальный достаток и уважение руководства.
Гороскоп на неделю – Дева
Наступающая неделя будет для Дев завершающей во многих проектах. После этого можно спокойно подвести итоги и взять несколько дней отпуска. Не стоит стыдиться своего желания отдохнуть, вы на него заслужили.
Гороскоп на неделю – Весы
Весы привыкли брать ответственность только на себя и грядущая неделя не станет исключением. Несмотря на это, не стоит сейчас ждать и требовать от окружающих слишком много. Также в середине недели возможны мелкие жизненные недоразумения, Весам под силу с ними справиться.
Гороскоп на неделю – Скорпион
Всю неделю Близнецов будет одолевать напряжение в эмоциях и негативное настроение. Пережить это будет легко, если получить и принять помощь от близких людей. Ближе к концу недели состояние улучшится и засияет новыми красками.
Гороскоп на неделю – Стрелец
Для Стрельцов новая неделя будет неделей подъема всех сфер жизни Стрельцов. Главное задание -действовать без остановки и делать все для того, чтобы развитие было возможным. Также стоит отставить все сомнения о том, что вы нелюбимы.
Гороскоп на неделю – Козерог
Козероги испытают чувство облегчения, когда почувствуют, что все проблемы подошли к концу. Это время хорошо использовать для того, чтобы много трудиться и работать. Вполне вероятно, вам поступит новое рабочее предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Гороскоп на неделю – Водолей
Водолеи наконец-то смогут решить все проблемы с помощью рацио, а не сердца. К концу недели возможны провокации с конкурентами, потому стоит внимательно следить за те, кому вы и что рассказываете о своих планах.
Гороскоп на неделю – Рыбы
Рыбам необходимо найти время с любимым человеком, ведь эта неделя будет способствовать удивлению и сюрпризам. Также на лад пойдет работа и планирование предстоящего долгожданного отпуска.
Что стоит учитывать читателю
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