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Гороскоп на неделю 20-26 марта 2023: Близнецам – веселые старты, Тельцам – хорошие деньги

18 марта 2023, 13:20
Гороскоп на неделю поможет понять, как лучше прожить неделю, чтобы получить как можно больше удовольствия.
Гороскоп на неделю 20-26 марта 2023
Гороскоп на неделю 20-26 марта 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому ожидать новых проектов, а кому неожиданных свиданий и приятных сюрпризов.

Гороскоп на неделю – Овен

Сейчас Овнам стоит сохранить режим тишины, чтобы планы не разрушились. Также не стоит отказывать другим, если кому-то вдруг понадобится ваша помощь. Выходные могут принести незначительные ссоры и разногласия в личной жизни. Они ни на что не повлияют, так что волноваться не стоит.

Гороскоп на неделю – Телец

Для Тельцов неделя будет легкой и приятной. Улучшится не только личная жизнь, но и финансовое состояние. Это будет хороший период для инициативы и проявления своих скрыты талантов. Также возможно появится желание изменить свой имидж.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Новая неделю подарит Близнецам желание начать новые проекты с новыми единомышленниками. Все начинания принесут хорошие результаты, а испортить и сможет только выгорание или лень. Именно поэтому стоит пристально следить за балансом работы и отдыха.

Гороскоп на неделю – Рак

Раки на этой неделе будут настоящими благотворцами. От них все вокруг захотят получить поддержку и совет. Однако очень важно не совершать ничего в ущерб своей жизни и интересам. И, наконец, главным заданием недели будет искренность в личной жизни.

Гороскоп на неделю – Лев

Несмотря на то, что многие планы изменятся в течение недели – жизнь Львов будет наполнена энергией и позитивом. Идеи и большое количество мотивации что-то делать принесут хороший материальный достаток и уважение руководства.

Гороскоп на неделю – Дева

Наступающая неделя будет для Дев завершающей во многих проектах. После этого можно спокойно подвести итоги и взять несколько дней отпуска. Не стоит стыдиться своего желания отдохнуть, вы на него заслужили.

Гороскоп на неделю – Весы

Весы привыкли брать ответственность только на себя и грядущая неделя не станет исключением. Несмотря на это, не стоит сейчас ждать и требовать от окружающих слишком много. Также в середине недели возможны мелкие жизненные недоразумения, Весам под силу с ними справиться.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Всю неделю Близнецов будет одолевать напряжение в эмоциях и негативное настроение. Пережить это будет легко, если получить и принять помощь от близких людей. Ближе к концу недели состояние улучшится и засияет новыми красками.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Для Стрельцов новая неделя будет неделей подъема всех сфер жизни Стрельцов. Главное задание -действовать без остановки и делать все для того, чтобы развитие было возможным. Также стоит отставить все сомнения о том, что вы нелюбимы.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козероги испытают чувство облегчения, когда почувствуют, что все проблемы подошли к концу. Это время хорошо использовать для того, чтобы много трудиться и работать. Вполне вероятно, вам поступит новое рабочее предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи наконец-то смогут решить все проблемы с помощью рацио, а не сердца. К концу недели возможны провокации с конкурентами, потому стоит внимательно следить за те, кому вы и что рассказываете о своих планах.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам необходимо найти время с любимым человеком, ведь эта неделя будет способствовать удивлению и сюрпризам. Также на лад пойдет работа и планирование предстоящего долгожданного отпуска.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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