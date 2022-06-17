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Гороскоп на неделю 20-26 июня: Скорпионам – ревность, Стрельцам – судьбоносная встреча, Водолеям – деньги

17 июня 2022, 01:24

Кому из знаков стоит пойти на уступки в отношениях, а кому нужно обдумывать каждое действие.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков зодиака придется столкнуться с завистью соперников, кто может рассчитывать на дополнительный доход, а кому не стоит торопить события.

О том, для кого из знаков второй месяц лета станет счастливым временем, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе для Овнов будут преобладать позитивные тенденции. Вы будете полны энергии и жизненных сил. Решение даже самых сложных задач будет занимать меньше времени. Ваша мотивация и уверенность в себе возрастают и помогают добиваться высоких результатов. Коллективная работа поможет быстрее достичь поставленных целей и реализовать намеченное. Важно сохранять дружественную атмосферу в коллективе и не вступать в перепалки. В отношениях с родственниками проявляйте больше деликатности. Не нужно во что бы то ни стало стоять на своем, поиск компромисса поможет избежать серьезных ссор.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцы на этой неделе как никогда уверенны в своих силах и возможностях. Благоприятный период для установления деловых связей. Знакомство с влиятельными людьми может расширить ваши карьерные возможности. Ваши идеи вызывают интерес и поддержку окружающих, вам легко удается привлечь союзников на свою сторону. Вы очень хорошо ладите с теми, кто вам дорог больше всего, и, похоже, вы оказываете большое положительное влияние и на других людей, которых встречаете. Даже если время от времени между вами и вашим возлюбленным возникают разногласия, вы оба легко находите компромиссы.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Ваши динамические методы значительно помогают продвигать любой проект, за который вы беретесь. Уровень эффективности и внимательности, которые вы проявляете, укрепляет ваше положение на рабочем месте и позволяет удовлетворительно дипломатически разрешать любые текущие споры. Максимально используйте доверие, которым вы обладаете, проявляя внимание к своим друзьям и тем, о ком вы больше всего заботитесь, дайте им знать, как вы цените то, что они делают для вас, и насколько важна их поддержка, которую они оказывают. Если у вас есть партнер, вы открываете для себя новые грани совместной жизни, пробуждая романтику и чувственность.

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Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам не помешает поучиться сдержанности. Вам может казаться, что окружающие делают все, чтобы спровоцировать вас на реакцию, однако стоит сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Ваша избыточная энергия прорывается в плохом настроении. Очевидно, что это неприемлемо для тех, кого вы знаете, самодисциплина и компромисс необходимы. В профессиональной деятельности обязанностей прибавиться и вы можете почувствовать некоторое давление. Давление ваших обстоятельств оказывает негативное влияние на вашу личную жизнь. Мелкие недоразумения, кажется, приводят вас в бешенство. Вы не решите свои проблемы, крича на тех, кто вам дорог больше всего. Воздержитесь от таких вспышек и действуйте более рационально.

Гороскоп на неделю – Лев

Впечатляя других своим уровнем компетентности, вы можете продемонстрировать, что выполнение новых и сложных задач — это хорошая проверка ваших способностей. Вы хотите показать, насколько вы способны, и продемонстрировать свой энтузиазм тем, кто важнее всего. Вы расслаблены и спокойны, способны успешно справиться даже с самыми сложными задачами. Не ограничивайте себя рутинными задачами, а сразу приступайте к более сложным проектам. Ваши коллеги по работе будут больше ценить вас за вашу компетентность и уверенность в себе, авторитет в коллективе возрастет. Проводите больше времени со своей второй половинкой, лето лучшее время, чтобы вернуть страсть в отношения.

Гороскоп на неделю – Дева

Вы способны быть чрезвычайно продуктивным и добиваться успеха во всем, что делаете. Однако будьте осторожны и не реагируйте чрезмерно, если чувствуете угрозу; вы склонны реагировать вспыльчиво или даже бесчувственно. Сдерживайте себя, если вам противостоят, и воздерживайтесь от создания врагов или от искушения намеренно провоцировать других, подобное поведение очень непродуктивно и может вызвать у вас нежелательные проблемы. Время от времени отступайте назад и используйте свою энергию целенаправленно и рассудительно. В личных отношениях может царить напряжение между вами и вашим партнером, постарайтесь поговорить по душам, избегая ненужных ссор и выяснения отношений.

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Гороскоп на неделю – Весы

В этом периоде представители знака стихии воздуха могут быть просто невыносимыми. Вы предъявляете окружающим завышенные требования и пытаетесь навязать им свою точку зрения довольно агрессивными методами. Вместо этого постарайтесь сохранить и показать лучшие стороны вашей личности. Поощряйте других и наделяйте их оптимистичной поддержкой. Они действительно ценят внимание и понимание, которые вы можете дать им. Импульсивные и необдуманные действия могут привести к ссоре с возлюбленным. Лучше дважды подумайте, прежде чем делать что-то, о чем потом можно будет пожалеть.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Хотя вы чувствуете себя уверенно и готовы совершенствоваться как на работе, так и в личных отношениях, вам легко потерять контроль и ввязаться в споры, которые могут вызвать проблемы. На этой неделе стоит обдумывать каждое свое действие и последствия своих поступков. В профессиональной деятельности вы легко добиваетесь успехов. Не исключено, что у вас получится найти дополнительный источник дохода, который укрепит финансовое положение. В отношениях со своей второй половинкой чувство возникнет чувство ревности. Прежде чем накручивать себя, постарайтесь спокойно поговорить с партнером по душам.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцы решительны и целеустремленны. Вы не пасуете перед трудностями и добиваетесь блестящих результатов. Деловые переговоры проходят успешно, вам удается начать плодотворное сотрудничество или подписать выгодные сделки. Ваши самообладание и чувство справедливости помогут решить спор двух сторон и найти выход из сложившейся ситуации. В личной жизни Стрельцов возможны приятные перемены. Ваши привлекательность и обаяние на максимуме, вы в центре внимания противоположного пола. Один из ваших новых знакомых может оказаться человеком, который перевернет вашу жизнь.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Козероги на этой неделе должны тратить энергию рационально, не пытаясь переубедить окружающих в своей правоте. Люди все равно останутся при своем мнении, а вы можете заметить, что потратили много сил, которые могли уйти на полезное дело. При искушении поспорить с другими, гораздо лучше уступить, особенно если предмет спора не имеет большого значения. В профессиональной деятельности важно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на выполнении важных задач. Ваши упрямство и властность могут раздражать вашего партнера, проявите больше деликатности и способности идти на уступки, чтобы избежать разногласий.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям улыбнется удача в решении финансовых вопросов. Вы сможете найти дополнительный источник заработка, рассчитаться по долгам и кредитам. Не исключены солидные денежные поступления и ценные подарки. Хорошая неделя для налаживания деловых отношений и начала сотрудничества. Успешно проходят переговоры, вы сможете убедить в своей правоте даже отъявленных скептиков. Ваши профессиональные успехи могут вызывать зависть конкурентов, не позволяйте им присвоить ваши достижения. Небольшое путешествие со своей второй половинкой поможет разбавить быт, привнести яркие эмоции и пробудить страсть.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе ваша жизненная энергия на максимуме и это позволит сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Люди чаще обращаются к вам за советом и вы стремитесь помочь многим, не жертвуя собственными интересами. Пока вы расставляете приоритеты в том, что важно, вы, скорее всего, добьетесь успеха. Вы способны обращать внимание на детали, не требовать слишком многого, достигать поставленных целей и брать на себя полную ответственность за результат. Гораздо лучше работать над меньшим количеством задач и добиваться отличных результатов. Отношения, которые начнутся на этой неделе могут принять серьезное продолжение, если вы не будете торопить события.

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