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Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликты

18 февраля 2023, 17:10
Гороскоп на неделю поможет понять вектор действий и наметить планы на неделю так, чтобы они реализовались успешно.
Гороскоп на неделю 19-25 декабря
Гороскоп на неделю 20-26 февраля / pixabay.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому готовиться к любви и радости, а кому к работе над собой и конфликтам.

Гороскоп на неделю – Овен

Новая неделя даст Овнам возможность улучшить свое финансовое состояние и всё это будет возможно. В случае, если достаток зависит от повышения на работе – стоит избавиться от страхов и поговорить с начальством о повышении.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцы на грядущей неделе будут очень энергичны и вспыльчивы. Вероятно, захочется палить мосты и резко обрубать отношения. Однако звезды советуют постоянно следить за своими эмоциями и не позволять им принимать решения вместо вас.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Новая неделя для Близнецов обещает быть наполненной и впечатляющей, особенно – новыми идеями. Главное -не поддаваться противоречиям и беречь отношения с теми, кто вас окружает. При таких условиях всё будет хорошо и успешно.

Гороскоп на неделю – Рак

Неделя для Раков начнется ровно, а вот уже в середине можно будет порадоваться внезапным успехам и радости, особенно в личной жизни. Главное стараться отогнать от себя волнения и несобранность. В выходные необходимо отдохнуть и не думать о работе.

Гороскоп на неделю – Лев

Новую неделю Львам стоит посвятить отдыху и даже взять отпуск по необходимости. Всё потому, что звезды не предрекают особых успехов на грядущей неделе. Сейчас очень важно набраться сил и, желательно, пообщаться с психологом.

Гороскоп на неделю – Дева

Звезды пророчат Девам скандалы и принятие нестандартных решений. Для того, чтобы не совершить слишком вызывающих действий – стоит стараться думать прежде, чем принимать решения и вступать в конфликты.

Гороскоп на неделю – Весы

Дипломатичность Весов уходит на второй план, теперь им захочется идти к цели напрямую. Конечно, такой выбор понравится не всем, однако единственным заданием является умение не причинить вред другим людям.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы могут ждать грядущую неделю с нетерпением, ведь она подарит им много романтики и неожиданных любовных встреч. Стоит не забывать про работу, однако сейчас можно позволить себе окунуться в любовь с головой.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Неделя амбиций у Стрельцов принесет успех и результаты. Но только при одном условии – если правильно рассчитать свои силы. Старайтесь не браться за проекты, в которых вы сомневаетесь, чтобы не разочароваться в себе.

Гороскоп на неделю – Козерог

Новая неделя проявит Козерогам коллег и сотрудников. Важно поддерживать отношения с теми, кто хорошо к вам относится, чтобы почувствовать коллективных дух. Также благоприятно в начале недели начать планировать ближайшее будущее.

Гороскоп на неделю – Водолей

Понедельник и вторник будут напряженными, возможны конфликты и недопонимания с окружающими. В остальные дни стоит ограничить круг общения и общаться только с самыми близкими, чтобы выполнить всё, что вы себе наметили.

Гороскоп на неделю – Рыбы

У Рыб неделя будет творческой и романтичной. Можно готовиться принимать неожиданные сюрприз и подарки судьбы. Однако ваш успех все равно зависит только от вас, потому не стоит пускать дела по течению.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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