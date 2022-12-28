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Гороскоп на неделю 2-8 января 2023: нервозность, слухи, мелкие проблемы уже появились на горизонте

28 декабря 2022, 05:00
Астрологический прогноз расскажет, с чем столкнуться представители зодиакального круга на первой рабочей неделе 2023 года.
Гороскоп на неделю 2-8 января 2023
Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 / ua.depositphotos.com

Грядущая семидневка обещает быть богатой изменениями фаз Луны. Она будет создавать погоду в жизни людей, поэтому гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года расскажет, чего стоит остерегаться и на чем лучше сконцентрироваться, чтобы избежать конфликтов и потерь.

Гороскоп на неделю – Овен

Неделя нового 2023 года начнется с неприятностей в отношениях с близкими друзьями. В эти дни лучше отказаться от дружеских встреч и уделить внимание родных. Также первые рабочие дни лучше провести за планированием. Также гороскоп на неделю Овнам советует держать эмоции в узде, чтобы не вызвать конфликт. В середине недели вас ждут сюрпризы. В конце недели гороскоп на неделю советует соблюдать осторожность на дорогах.

Гороскоп на неделю – Телец

Для представителей этого знака начало недели обещает быть напряженным. Стоит избегать ссор и конфликтов, чтобы не усугубить ситуацию. Также гороскоп на неделю советует Тельцам заняться своим здоровьем – прогуляться, устроить разгрузочный день или заняться спортом. В середине недели придется совмещать походы в гости с активной деятельностью. В конце лучше быть внимательными на дорогах или провести время дома.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Представители этого знака могут подхватить простуду или инфекцию уже в понедельник, поэтому не стоит игнорировать первые симптомы простуды. Также важно не принимать быстрых бездумных решений, каждое предложение стоит обдумать. Гороскоп на неделю Близнецам рекомендует использовать свою привлекательность для налаживания личной жизни. В эти дни можно легко завести новый роман. В конце недели можно и поработать, начать новый проект, навести порядок дома.

Гороскоп на неделю – Рак

Представителям этого знака с понедельника стоит запастись сонником, чтобы узнать, что передают Высшие силы. Также нельзя забывать о семье и любимом человеке. Им нужно уделить время. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года советует Ракам не думать о мелких неприятностях, а сконцентрироваться на более важных делах. К концу недели нужно составить список важных дел, чтобы закончить период и уйти на выходные со спокойной душой.

Гороскоп на неделю – Лев

Начать неделю лучше с составления планов, а решение важных рабочих вопросов лучше отложить на более позднее время. Гороскоп на неделю Львам советует в ближайшие дни сосредоточиться на себе, своей семье и даже навести порядок дома. Также важно сохранить хорошие отношения с членами семьи. Поэтому не стоит перечить старшим родственникам и встревать в споры с ними. Важно поберечь деньги и не растратить накопленный капитал.

Гороскоп на неделю – Дева

С первого дня рабочей недели представителям этого знака придется менять планы. Это не должно огорчаться, не стоит противостоять обстоятельствам. Также гороскоп на неделю 2-8 января 2023 Девам советует избавиться от всего, что мешает и раздражает или является источником негативных эмоций. В середине недели появится возможность изменить личную сферу жизни, не пропустите вашего человека. В конце недели нужно привести дела в порядок, не обращая внимания на злопыхателей.

Гороскоп на неделю – Весы

Первая рабочая неделя 2023 года начнется с желания приумножить доход, но ему не стоит поддаваться, так как велика вероятность афер. Гороскоп на неделю Весам советует не переоценивать свои физические возможности. В начале недели нужно сосредоточиться на простой работе. Середина и конец недели принесут простуду и желание провести время с родными. Если не разболеетесь, то сходите куда-нибудь вместе.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Первая неделя нового года начнется с конфликтов с родными. Если есть возможность, то стоит минимизировать общение. В уединении можно заняться саморазвитием и уделить время себе. Также гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года Скорпионам обещает неожиданную влюбленность. Конец недели лучше провести спокойно без спешки и срочных дел. В идеале останьтесь дома, чтобы не заболеть.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Представителям этого знака можно смело расслабиться и почивать на лаврах. Вы слишком много сил потратили на подготовку к празднику и сделали много неотложных дел. Также нужно распланировать дела на ближайшее время. Особенно осторожно нужно относиться к путешествиям и снизить общение с мало знакомыми людьми. Гороскоп на неделю Стрельцам обещает неожиданные подарки от близких. В конце недели нужно быть осмотрительными в разговорах с посторонними.

Гороскоп на неделю – Козерог

Неделя начнется с непредвиденных расходов из-за поломок или других мелких неприятностей. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 года советует козерогам постараться справиться самостоятельно. Также будет благоприятное время для совершения покупок. Все приобретенное идеально подойдет. В конце недели лучше отказаться от дегустации экзотических блюд из-за риска получить несварение желудка.

Гороскоп на неделю – Водолей

Первая неделя года стартует с неприятностей и препятствий в делах. Преодолеть трудности можно, но только вам решать, как быстро. Гороскоп на неделю 2-8 января 2023 Водолеям советует помалкивать и не распространяться о своих планах, не стоит вести деловые переговоры. В конце недели Водолеи могут получить изменение планов. Также вы сможете найти ответы на вопросы, которые давно вас беспокоили.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представителям водного знака начало года сулит нервозность из-за неприятных слухов. Однако на это не стоит обращать внимание. Гороскоп на неделю Рыбам советует уделить время друзьям и поддержать праздничное настроение. Также неделя обещает достижение целей, но это будет не совсем честный путь. Конец недели обещает быть спокойным, но Рыбам придется помогать. В проблему нужно вникнуть и помочь ее решить. Выходные пройдут под аккомпанемент знаков внимания.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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