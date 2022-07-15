Гороскоп на неделю 18-24 июля: Тельцам – враги, Скорпионам – старые обиды, Водолеям - деньги

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Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков стоит опасаться зависти соперников, кто должен быть внимательным к мелочам, а кого ждет период любви и романтики.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет любимчиками фортуны в последнем месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны просто ходячие батарейки. Прилив жизненной энергии позволит преодолеть затруднения и решить важные вопросы. Покажите, на что вы способны, и максимально используйте возможности по мере их появления. Заявите о своих идеях и обязательно найдутся люди, которые готовы их поддержать. Благоприятны проведение деловых переговоров, вы сможете заключить выгодные сделки. Однако не расслабляйтесь, ваш успех может вызывать зависть соперников. Смотрите в оба, их козни могут ударить по вашей репутации. В личной жизни возможны приятные перемены. Свободные представители знака смогут встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцы на этой неделе смогут проявить свой профессионализм и сильные стороны даже в самых сложных ситуациях. Однако ваша самоуверенность и амбициозность может обернуться против вас. Вы зациклены на работе и такая бесчувственность может испортить отношения с близкими. Такое положение вещей может не понравится коллегам, не стоит наживать себе врагов из недавних союзников. Действуйте тактично и вы сможете добиться больших успехов. В личных отношениях вы склонны перетягивать всю инициативу на себя. Сбавьте обороты и позвольте партнеру проявить себя.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Удачный период ожидает Близнецов. Вы сможете решить наболевшие проблемы и найти выход из затруднительной ситуации. Хорошая неделя для того, чтобы довести до конца начатое, и заняться делами, которые откладывали в долгий ящик. Новые начинания увенчаются успехом, звезды на вашей стороне. Подготовьтесь к тому, что вскоре произойдет что-то хорошее. Вы даже можете чувствовать себя ошеломленным таким количеством возможностей, которые появляются на вашем пути. Стоит быть внимательными к мелочам, чтобы не упустить важных сигналов. Свободные Близнецы могут встретить человека, который заставит сердце биться чаще. Однако не стоит торопить события.

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Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе фокус внимания Раков будет сосредоточен на карьере. Времени лениться у вас не будет. Обязанностей прибавится, однако энергии хватит на то, чтобы справиться с поставленными задачами. Вы осторожны и рассудительны, не спешите принимать решения. Такой подход помогает избежать ошибок и приводит к успешному результату. Вы не только эффективно и решительно завершаете свои обычные проекты; вы выполняете еще больше задач и показываете, насколько вы способны и надежны. В личных отношениях настало время выпустить свои желания на волю и попробовать то, о чем долго мечтали. Отправляйтесь в небольшое путешествие со своей второй половинкой, оно принесет массу положительных эмоций.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе уверенность Львов в собственных силах повышается и вы легко можете противостоять любым проблемам. Однако на ваши плечи может упасть груз решения чужих проблем. Это может вызывать раздражение. В любом случае нужно сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. В возникающих разногласиях не стоит стремиться во что бы то ни стало доказать свою правоту, попытайтесь найти компромисс, который устроит всех. Ваше упрямство может иметь неблагоприятные последствия. Прислушивайтесь к голосу интуиции, она подскажет, кто достоин доверия, а от кого стоит держаться подальше. Уделите больше внимания любимым, приходя домой оставляйте работу за порогом и окружайте партнера заботой.

Гороскоп на неделю – Дева

Ваша повышенная энергия и выносливость позволяют вам работать эффективно и с определенным уровнем находчивости и компетентности. Вам не нужно слишком сильно настаивать, чтобы получить то, что вы хотите. Небольшие изменения необходимы для реализации некоторых ваших новых идей и разработки стратегий, которые повлияют на то, как вы сможете улучшить свою жизнь. Вы в полной мере осознаете свои амбиции и более чем способны быстро принять решение о них. Смелый подход также приносит пользу вашим отношениям, активно улучшая вашу любовную жизнь. Одинокие тоже не должны удивляться растущему интересу; вы можете очаровать любого, кого встретишь. Новые знакомства могут перерасти в романтическое увлечение.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весам не стоит взваливать на свои плечи непосильный груз обязанностей. Прежде чем соглашаться на что-то, оцените свои силы и возможности. Всегда стремиться проявить себя — это ненужная трата энергии; неразумно рисковать своим благополучием ради других - ошибка. Излишняя активность и инициатива на этой неделе могут принести больше вреда, чем пользы. Поэтому стоит сбавить обороты и занять позицию наблюдателя. Если рабочая нагрузка вызывает сильное напряжение, возьмите пару дней отдыха и восстановите силы. В отношениях может царить напряжение, не исключены ссоры и разногласия. Вы должны попытаться любыми мыслимыми способами контролировать свой гнев и быть более открытыми для возможного компромисса. В противном случае вполне вероятно, что ваши отношения могут оказаться под серьезной угрозой.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам сложно найти общий язык с окружающими. Вам кажется, что люди слишком многого от вас требуют и эти запросы вызывают раздражение. Близкие люди могут припомнить вам старые обиды и попросить прощения – это самый лучший выход, который поможет наладить отношения. Примите тот факт, что это время испытаний, когда можно решить определенные проблемы, а если вы не можете, не слишком беспокойтесь об этом. Делайте в свободное время то, что поднимает вам настроение и помогает расслабиться. В отношениях с партнером возможно напряжение, вы только и ждете момента, чтобы устроить скандал. Однако сохраняйте спокойствие и не переходите на повышенные тона, иначе последствия будут непредсказуемыми.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Ваш активный подход к решению проблем на этой неделе впечатляет, у вас хватает выносливости, чтобы справиться с любой задачей. Не боясь, вы берете на себя больше обязательств, даже если у вас уже достаточно дел. Вы подходите к делу довольно неструктурированно и пытаетесь сделать слишком много дел одновременно. Убедитесь, что вы не тратите время на несущественные детали и не выходите из себя в процессе. Будьте готовы идти на компромиссы в отношениях; если вы этого не сделаете, могут возникать серьезные разногласия. Обратите внимание на сигналы, которые посылает вам ваше тело.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Как в профессиональном, так и в личном плане вы празднуете успехи, которые, что неудивительно, придают дополнительный импульс и повышают вашу уверенность в себе. Уделите столь необходимое внимание, особенно тем людям вокруг вас, которым повезло меньше. Помогите тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, благие дела вернутся сторицей. В личной жизни пришло время для романтики и флирта, отправляйтесь на свидания, они принесут вам немало приятных моментов. В вашей паре царит гармония и взаимопонимание, это помогает укрепить отношения.

Гороскоп на неделю – Водолей

Вы сталкиваетесь с рядом проблем и чувствуете, что должны все время проявлять себя. Это довольно утомительно и нервирует, вы чаще обычного раздражаетесь по пустякам. Убедитесь, что вы держите себя в руках и избегаете без необходимости показывать свое неудовольствие тем, о ком вы должны заботиться больше всего. Практикуйте больше сдержанности и будьте более осторожны в словах и поступках. Не исключены денежные поступления, которые помогут совершить долгожданную покупку или отправиться в путешествие. Если есть возможность планируйте отпуск. Вы отлично проведете время с семьей.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Эффективность и внимательность, с которой вы ведете себя на работе, заслуживает особой похвалы и может помочь вам продвинуться по карьерной лестнице. Гордитесь и убедитесь, что самые важные люди знают о ваших достижениях. Однако не стоит полностью зацикливаться на работе, соблюдайте правильный баланс, чтобы избежать выгорания.Вы должны проводить как можно больше времени со своим возлюбленным, человеком, который вам дорог больше всего. Если вы живете один, у вас есть отличный шанс изменить это сейчас. Просто будь немного смелым!

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