УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

16 апреля 2022, 02:03

Кому из знаков стоит опасаться за свою репутацию, а кто сможет укрепить свое финансовое положение.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на следующую неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков зодиака стоит позаботиться о здоровье, кому – проводить больше времени с детьми, а кто должен настраиваться на большие перемены.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет укрепить финансовое положение, а кто сможет достичь гармонии в семейной жизни.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Солнце будет находиться в вашем знаке и это придаст уверенности в себе и зарядит позитивной энергией. Вы не будете жаловаться на здоровье и озаботитесь физическим состоянием ваших домочадцев. В профессиональной деятельности Овнов может ожидать продвижение по службе или прибавка к зарплате. Для достижения лучших результатов вам нужно будет обратиться за поддержкой или советом к старшим. Будьте осторожны с инвестициями, можно понести убытки.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцов ждет напряженная неделя, которая может принести много стресса и переживаний. В такой обстановке могут сдать нервы, поэтому стоит поменьше взваливать на свои плечи и побольше проводить времени с родными и близкими. Ваши доходы могут вырасти, однако за ними последуют непредвиденные траты. Придется включать режим экономии, чтобы сберечь бюджет. Вы склонны принимать важные решения в порыве эмоций и это может обернуться проблемами. Следите за документами и ценными вещами, чтобы избежать потерь.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Тревоги и волнения будут охватывать Близнецов на этой неделе, однако важно сохранять бодрость духа, чтобы противостоять трудностям. Удачно будет складываться решение финансовых вопросов, не исключено, что вам удастся найти дополнительный источник заработка. В этом периоде лучше доводить начатое до конца и не откладывать дела в долгий ящик. В отношениях с родственниками и близкими людьми наступил момент, когда можно обсудить любые острые вопросы и достичь компромисса.

Читайте такжеУникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля

Гороскоп на неделю – Рак

Эта неделя может стать периодом жизненных перемен для Раков. Однако они будут внезапными и подготовиться к ним не будет возможности. Водителям нужно быть внимательными на дороге, чтобы избежать штрафов. На ваши плечи может лечь решение чужих проблем. Проводите больше времени с родными людьми, оказывая им необходимую поддержку.

Гороскоп на неделю – Лев

Львы смогут добиться успехов в профессиональной деятельности. Ваши идеи оценит начальство. Ваше финансовое положение окрепнет и порадует стабильностью. На этой неделе получиться разрешить все возможные разногласия в семье и прийти к компромиссу в важных вопросах. В этот период вы получите множество возможностей, которые позволят хорошо провести время.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Дев могут дать непредвиденные расходы, поэтому стоит позаботиться о своей "подушке безопасности", чтобы чувствовать себя увереннее. Благоприятный период для решения домашних дел и бытовых проблем, которые вы могли откладывать до последнего. Во второй половине недели звезды рекомендуют ограничить общение с окружающими, ваш эмоциональный фон нестабильный, а приступы раздражительности могут привести к конфликтам и разногласиям.

Читайте такжеФинансовый гороскоп на неделю 18-24 апреля: Овнам – счастливый случай, Девам – неприятности

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе вы сможете в значительной степени укрепить свое финансовое положение, и, как следствие, вы также можете принять решение о финансовой помощи члену вашей семьи. Закрепив достижения, достигнутые на этой неделе, и начав что-то новое, вы увидите, что принимаете правильные решения, подготавливая прочную основу и стратегию на будущее. Для этого вы можете воспользоваться помощью своего начальства. Стоит уделить особое внимание своему здоровью и, по возможности, избегать приема пищи вне дома.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе есть вероятность, что вы можете получить хорошую прибыль от своих прошлых инвестиций. Это может помочь вам осуществить вашу мечту о крупной покупке. На этой неделе дети дома заставят вас гордиться своими достижениями. В такой ситуации вместо того, чтобы скрывать свои чувства, постарайтесь выразить их. Не исключены разногласия с коллегами. Ваша несдержанность может стоить долгожданного повышения и репутации.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Если на этой неделе вы занимаетесь бизнесом, связанным с иностранными делами, вы, вероятно, добьетесь огромного успеха в установлении связей со многими новыми источниками и получении от них экономической выгоды. Для этого вам нужно будет принять правильную стратегию, будучи готовым с самого начала. Могут напомнить о себе хронические заболевания, связанные с горлом. Не стоит употреблять холодную пищу и напитки, чтоб уберечься от недугов.

Читайте такжеДень ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

Гороскоп на неделю – Козерог

Из-за юридических вопросов на этой неделе вы остаетесь напряженными как физически, так и морально. Это будет постоянно беспокоить вас, из-за чего вы также не сможете нормально спать. Козероги могут получить внезапную выгоду от семьи или наследственного имущества своих супругов. Следовательно, правильно используйте многие возможности в этот период. Если вы занимаетесь семейным бизнесом, на этой неделе вы можете получить благоприятные результаты. В дополнение к этому, если вы недавно начали бизнес со своей семьей, вам следует избегать вложений за один раз и делать более одного вложения с умом и вдумчивостью.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе на рабочем месте в вас будет заметен дух соперничества. По этой причине вы будете стремиться выполнить все свои задачи из первых рук. Но избыток работы может оказаться утомительным для вас. Следите за ценными вещами и документами, повышается вероятность потерь. Новые знакомства окажутся полезными и в будущем помогут укрепить финансовую стабильность. Все свое свободное время проводите в кругу родных, уделяя больше внимания детям.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам представится шанс укрепить свое материальное положение. На этой неделе ваши враги не смогут навредить вам, даже приложив все усилия. Из-за того, что Сатурн находится в одиннадцатом доме по отношению к вашему лунному знаку, это повысит ваш моральный дух на рабочем месте, и вы останетесь на пути к успеху благодаря своему упорному труду и целеустремленности. Вы также преуспеете в преодолении всех проблем.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Реклама
Популярное
Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - АрестовичУкраина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - Арестович Месть Путина, или Как задержали МедведчукаМесть Путина, или Как задержали Медведчука Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем ИлларионовымВойна в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыКонец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА Гры
Поддержите Главред

Последние новости

02:35

"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

02:03

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

01:30

Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за МедведчукаВидео

Реклама
00:29

Арестович назвал новую главную цель России в войне с УкраинойВидео

00:27

"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – ЗеленскийВидео

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

Реклама
21:17

В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

Реклама
17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

17:32

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

17:21

26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плануВидео

16:58

"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить КиевВидео

16:52

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее началамнение

16:51

Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

16:49

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертвВидео

16:40

ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантамФотоВидео

16:20

Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находкуВидео

16:10

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять