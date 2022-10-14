Гороскоп на неделю 17-23 октября 2022: Тельцам - расходы, Козерогам - зависть, Львам - идиллия

Гороскоп на неделю 17-23 октября - чего ждать всем знакам зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков зодиака стоит проявить терпение и не конфликтовать с другими людьми, а у кого в семье будет царить гармония и финансовое благополучие.

О том, каким станет второй месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

Овны потратят деньги на образование, детей, инвестиции в рискованные сферы, развлечения и любовные связи. Ваше самочувствие будет в порядке, уверенность в себе также не уменьшится.

В середине недели вы будете уверенно контролировать своих врагов и расходы. Вы получите удовольствие от путешествия. Овны могут показать себя хорошим стратегом. Советы супруга помогут заработать больше прибыли. Партнеры также будут довольны вами.

В семье - хорошие отношения, в супружеской жизни будет царить счастье.

Гороскоп на неделю – Телец

Появится возможность уехать в родные места, но вы не будете счастливы из-за каких-то психологических проблем. Настроение будет меняться из плюса в минус и наоборот.

Звезды советуют не брать новую работу, а также избегать поездок и набраться терпения. В середине недели есть вероятность, что вы потратите больше денег, чем раньше.

Это благоприятное время для инвестиций в азартные игры, лотереи, фондовый рынок. Однако не совершайте никаких незаконных действий.

Гороскоп на неделю – Близнецы

В начале недели социальная активность будет на высоком уровне. Эффективность работы повысится благодаря улучшению отношений с другими людьми.В целом, неделя будет благоприятной для финансового состояния.

Близнецы могут испытывать психическое напряжение и стресс, причиной тому станет вопрос семейного имущества. В оставшуюся часть недели появятся новые возможности для самообразования, развития лучших эмоциональных отношений, лучших способов развлечения и инвестиций.

Гороскоп на неделю – Рак

Если Раки проявят мягкость, то смогут получить помощь. Ваша работоспособность повысится при моральной поддержке членов семьи. Кроме того, вы будете зарабатывать престиж, участвуя в общественной деятельности.

В конце недели Раки проявят интерес к решению вопросов, связанных с недвижимостью. Это подходящее время для ремонта дома или автомобиля.

Гороскоп на неделю – Лев

В семье у Львов будет царить настоящая идиллия. Все ваши силы будут направлены на поддержание процветания, прогресса и единства.

В накоплении денег в середине недели вам поможет поддержка родных. Львы могут найти подработку.

Со среды настроение Львов может резко испортиться. Из-за этого возникнут некоторые проблемы. Не рекомендуется вступать в конфликты и споры, иначе ваш душевный покой может быть нарушен.

Большую часть выходных вы проведете со своими близкими. Они одарят Львов любовью.

Гороскоп на неделю – Дева

Звезды советуют Девам сохранять спокойствие и не конфликтовать с людьми. Ваша уверенность в себе будет на высоте.

На работе и в семье вы будете всеобщим любимцем. В конце недели в доме будет царить атмосфера любви, счастья, мира, гармонии и финансового благополучия. Между всеми членами семьи будет единство.

Гороскоп на неделю – Весы

В начале недели Весы будут ощущать некоторую нехватку денег. Вам предложит помощь кто-то из членов семьи. Возможны финансовые потери. Не теряйте терпения и будьте уверены в том, что все со временем наладится.

В конце недели Весы будут ощущать вялость, усталость, физическую слабость и недостаток энергии. Вам придется приложить больше усилий, чем когда-либо, чтобы выйти из этой утомительной и разочаровывающей ситуации.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Руководитель оценит вашу работу. Прибыль вырастет. Ждите хороших новостей, связанных с продвижением по службе.

В конце недели нежелательно заниматься важными делами. Кроме того, это время также неблагоприятно для начала новой работы.

Ваши расходы могут выйти из-под контроля. Некоторые поездки могут быть утомительными и привести к потере здоровья и денег. Не расстраивайтесь, старайтесь работать терпеливо и уверенно.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Ситуация на работе может улучшиться в начале недели, но эта неделя неблагоприятна для здоровья и психического состояния. В это время рекомендуется действовать уверенно, не проявляя агрессии.

Если есть возможность, хорошо бы отложить работу на некоторое время. Стоит побеспокоиться о здоровье вашего супруга. Ситуация может улучшиться, если вы отправитесь на отдых. Это путешествие избавит вас от стресса, а также может принести гармонию в супружескую жизнь.

Ваше благосостояние и доход резко возрастут благодаря вашему усердию на работе в конце недели.

Гороскоп на неделю – Козерог

В начале недели ждите новость о чем-то, что вас разочарует, но хорошее настроение вернется благодаря прибыли. Козерогам будет сопутствовать удача.

Из-за положения планет эта неделя особенно благоприятна для того, чтобы позаботиться о здоровье.

Вы получите особое признание в решении сложных вопросов на работе. Это даст вам уважение руководителя. Но вам могут начать завидовать коллеги, поэтому держите свои планы в тайне.

Гороскоп на неделю – Водолей

В семье все хорошо, но вам как будто чего-то не хватает. Если возможно, старайтесь не допускать недоразумений с мужем или женой.

В середине недели Водолеи могут почувствовать недомогание. Вам помогут дыхательные упражнения и медитация. Остальные дни недели будут благоприятны для здоровья родителей, друзей и родственников.

Вы можете отправиться в путешествие, чтобы немного развеяться.

Гороскоп на неделю – Рыбы

В начале недели Рыбы могут потратить деньги на решение проблем со здоровьем или выплату долгов. Внезапно ваши расходы могут возрасти, но в то же время увеличатся и доходы. Рыбам будет сопутствовать удача, есть шанс выиграть в лотерею.

В середине недели Рыбы почувствуют неуверенность в своих действиях и решениях, но на помощь придет супруг.

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