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Гороскоп на неделю 17-23 апреля 2023: Рыбам – выгорание, Ракам – много работы

Елизавета Бельмас
13 апреля 2023, 15:27 обновлено 13 апреля, 15:50
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Гороскоп на неделю поможет понять, как правильно поступать и на что стоит обращать особенное внимание.
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Гороскоп на завтра 13 апреля 2023 / коллаж фото ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому необходим отдых и обнуление, а кому работать усердно и без перерыва.

Гороскоп на неделю – Овен

Все планы Овна на новую неделю – будут разрушены. Виноваты в этом будут не только Овны. Однако не стоит расстраиваться, позже станет ясно, что всё и всегда происходит к лучшему. Также в это время могут начать тревожить комплексы, которые засели в вас ещё с юности. Сейчас самое время с ними бороться.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам звезды на новой неделе обеспечат чудесное настроение. Таким оно будет потому, что все усилия, которые Вы прикладывали в своей жизни и разных ее аспектах ранее – дадут ошеломительный результат. Также стоит вспомнить о себе и своем физическом здоровье.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

У Близнецов наступит состояние полного удовлетворения своими действиями, однако человек такое существо, которому всегда хочется больше. Ненасытность может привести к новым проблемам и стать их причиной. Не стоит браться за всё сразу, лучше выставить приоритеты.

Гороскоп на неделю – Рак

Новая неделя для Раков станет неделей труда. Придется приложить максимум усилий мозга для того, чтобы найти путь к свои целям. То же самое понадобится и в отношениях. Особенно – стараться быть сдержанным в разговорах с близкими и любимым человеком.

Гороскоп на неделю – Лев

Львы столкнуться с возможностью поменять свою сферу деятельности. Хорошо будет тем, кто сразу возьмется за дело и начнет учиться, однако еще лучше будет тем, кто будет уважать интересы других и сможет пойти на уступки в общении. Такое общение откроет наилучший исход событий.

Гороскоп на неделю – Дева

К сожалению, в новой неделе Девы станут жертвами своего прошлого и воспоминаний о нем. В прошлом было так много комплексов и неудач, что это всё снова сможет испортить настроение. Однако нужно как можно скорее понять, что или кто вас вернул в прошлое и убрать это из своей жизни.

Гороскоп на неделю – Весы

Для Весов новая неделя станет примечательной из-за борьбы с конкурентами. Скорее всего вас будет ожидать удивление от бескомпромисности и корысти, которыми обладают люди. Нужно быть готовыми к тому, что борьба будет довольно трудной и затяжной.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам вскоре будут завидовать все. Этот знак посетит необычайное жизнелюбие и энергия, которая даст силы на новые победы. Победы, конечно, не на руку неприятелям. Однако испортить настроение могут незавершенные старые дела, стоит набраться терпения и просто довести дело до конца.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам нужно понять, что сейчас ни в коем случае нельзя спешить и стараться обогнать время. Лучше попробовать уделить время самообразованию и поездкам в интересные места. Однако готовиться к ним нужно тщательно, иначе можно угодить в неприятную ситуацию.

Гороскоп на неделю – Козерог

Для того, чтобы решить все финансовые вопросы – Козерогам необходимо сполна воспользоваться этой неделей. Несмотря на то, что всё будет идти нелегко – не останавливайтесь, все получится. Также достаточно успешно можно войти в новый роман и получить его красивое продолжение.

Гороскоп на неделю – Водолей

Воспоминания – худший враг для Водолеев. На грядущей неделе они смогут так затянуть, что выбраться из этого болота будет довольно трудно. К сожалению, уютной и приятной неделя не будет. Работайте над собой, чтобы перестать тревожиться о том, что уже давно прошло.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы, скорее всего, ощутят полное выгорание. Им не захочется брать на себя ни большие ни маленькие задачи. В эту неделю необходимо полностью обнулиться и, желательно, испытать радость приятного общения. Неделя будет непростой, однако она скоро пройдет и наступит новая.

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