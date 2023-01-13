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Гороскоп на неделю 16-22 января 2023: Овнам – творчество, Ракам – напряженность, Рыбам – риск

13 января 2023, 18:00
Астрологический прогноз на следующую неделю расскажет, какие планы реализуются, а что лучше отложить на будущее.
Гороскоп на неделю 16-22 января 2023
Гороскоп на неделю 16-22 января 2023 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Неделя начнется под влиянием последней лунной четверти. Гороскоп на неделю 16-22 января 2023 года для всех знаков Зодиака обещает, что это будет способствовать избавлению от проблем и подготовке к новому этапу жизни. 16 января, понедельник – 23 лунные сутки, а 21 января – новолуние, открывающее новый цикл фаз Луны. На выходных нужно будет строить планы, но их воплощение лучше отложить на потом.

Гороскоп на неделю – Овен

Неделя будет благоприятным периодом для творческой реализации. Можно смело публиковать стихи, показывать результаты любого хобби. Все воспримется публикой отлично. Гороскоп на неделю Овнам советует изменить свою внешность – сходить в парикмахерскую, в массажный салон. Также неделя принесет изменения на любовном фронте. Успех ожидается в карьере и бизнесе, усилия принесут свои плоды.

Гороскоп на неделю – Телец

Представителям этого знака предстоит пройти через эмоциональные качели. Их будет бросать из крайности в крайность от усталости и огромного количества дел, неуверенности в своих силах. Гороскоп на неделю 16-22 января 2023 Тельцам рекомендует не сидеть и не ждать хорошей погоды, а действовать. Вам удастся переломить ситуацию и установить прочные деловые связи, а также добиться успеха.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Вам понадобиться дополнительный день для отдыха. Это желание нужно реализовать, взяв еще один выходной. Гороскоп на неделю Близнецам советует побыть в одиночестве, помедитировать, так как уже ближайшие дни будут напряженными из-за большого количества работы. Усилия будут вознаграждены прибылью.

Гороскоп на неделю – Рак

Неделя начнется с напряженности из-за неприятностей на работе. Сделки придется отложить из-за возможного ущерба или потерь. Также гороскоп на неделю Ракам обещает спокойные отношения с любимыми. Тут все сложится хорошо и волнений не предвидится. В течение этой недели возможно получение наград, вознаграждений за проделанную ранее работу.

Гороскоп на неделю – Лев

Для представителей этого знака неделя начнется с необходимости порадовать себя и поддержать. Можно смело отправляться в кафе на кофе с пирожным, на прогулку. При этом гороскоп на неделю 16-22 января 2023 рекомендует отказаться от споров и конфликтов, чтобы сохранить отношения с коллегами и родными. Также не стоит забывать о делах. У Львов хватит энергии на решение самых сложных рабочих задач.

Гороскоп на неделю – Дева

Для представителей этого знака неделя начнется с чашечки кофе и вкусного десерта. Не стоит суетиться, гороскоп на неделю Девам советует зарядиться энергией и использовать это время, так как в ближайшие дни понадобятся силы для решения большого количества рабочих задач. На вас свалятся, как мелкие дела, так и крупные задачи, о которых нельзя забывать. Появится риск быть обманутыми, поэтому нужно внимательно изучать все предложения.

Гороскоп на неделю – Весы

На грядущей неделе представителей этого знака ожидают деловые поездки, решения множества задач. Однако гороскоп на неделю Весам советует не расслабляться, так как звезды могут сорвать планы – деловые встречи могут не состояться. Это вызовет некоторое напряжение. Позже ситуация изменится к лучшему. Дома будет все гладко, если Весы уделят время родным.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Представителям этого знака в начале недели стоит быть терпимее в общении с окружающими, сохранять спокойствие. Однако не стоит забывать о необходимости расслабиться и вознаградить себя за работу. Гороскоп на неделю Скорпионам обещает быстрое решение всех рабочих вопросов и задач. После этого можно наградить себя. Также не стоит игнорировать информацию, которая вам приходит. Она сыграет важную роль.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Неделю лучше начать с энергичной работы, которая позволит выполнить запланированные дела раньше срока. Гороскоп на неделю Стрельцам обещает благоприятный период для воплощения всех планов. Эту возможность упустить нельзя, поэтому стоит быстро и энергично решить все поставленные задачи. Позже вы сможете отдохнуть и расслабиться. Также нельзя забывать о здоровье и нужно обратиться за помощью, если она нужна.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представителям этого знака предстоит держать себя в руках и не ввязываться в непонятные игры и интриги. Гороскоп на неделю 16-22 января Козерогам обещает благоприятный период для построения планов и для их реализации или для начала работы в данном направлении. Также представители земного знака проявят свои экстрасенсорные способности и смогут выйти из сложной ситуации.

Гороскоп на неделю – Водолей

Для представителей этого знака неделя начнется с оптимистичного настроя, который нужно поддерживать в течение всей недели. Гороскоп на неделю Водолеям советует не верить в негативные слухи, меньше смотреть новости и не доверять слухам. Также нужно сконцентрироваться на работе и выполнить все запланированные задачи. У водолеев к концу недели появится время и желание заняться спортом, нужно удовлетворить его. Прогулки, плавание и пробежки укрепят здоровье.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представителям водного знака придется терпеливо работать с ежедневными задачами, выполнять рутину, которая уже давно ждет своей очереди. В середине недели появится хорошая возможность реализовать задуманное и даже рискнуть для этого. Гороскоп на неделю Рыбам советует действовать, чтобы в конце выпить шампанское за победу. Конец недели будет приятным – встречи с родными и друзьями подарят яркие воспоминания о праздниках.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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