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Гороскоп на неделю 15-21 мая 2023: Рыбам – ссоры, Овнам – долгожданное благополучие

Елизавета Бельмас
11 мая 2023, 20:13 обновлено 11 мая, 20:24
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Гороскоп на неделю поможет понять, как правильно поступать и что стоит изменить в своей жизни.
Гороскоп на неделю 15-21 мая 2023
Гороскоп на неделю 15-21 мая 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому необходимо уделить время близким, а кому быть особо осторожным физически, чтобы не травмироваться.

Гороскоп на неделю – Овен

Благополучная неделя ожидает Овна. Несмотря на то, что больших достижений не предвидится - каждый день будет стабильным и спокойным. Это время лучше всего потратить на обучение новому и получение нового опыта.

Гороскоп на неделю – Телец

В жизни Тельцов на новой неделе возникнут новые проблемы, они коснутся финансов, личной жизни и карьеры. Вот только справиться со всем придется самостоятельно и помощи со стороны лучше не ожидать. Этот опыт поможет вам стать опытнее и сильнее.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам необходимо подготовиться к серьезным переменам. Возможно, поменяется работа или даже постоянное место жительства. Также стоит быть особенно осторожным и ответственным в отношении своего самочувствия и здоровья.

Гороскоп на неделю – Рак

Для Раков новая неделя будет наполненной и вдохновляющей. Её стоит провести с родными и близкими людьми. Появится много возможностей отправиться в поездки и на экскурсии. Также не исключено, что придется отправиться в командировку по работе.

Гороскоп на неделю – Лев

Новая неделя принесет Львам проверку для принципов и устойчивых взглядов на жизнь. Очень важно быть осторожным, чтобы не получить внезапную травму. Также стоит быть особенно внимательным к людям вокруг, возможно, вы найдете единомышленников.

Гороскоп на неделю – Дева

Девы ощутят с какой скоростью может меняться их настроение в отношениях с любимым человеком. Равнодушие будет резко меняться на страсть, а ненависть на нежность. Однако в любых обстоятельствах стоит держать себя в руках и не сжигать мосты.

Гороскоп на неделю – Весы

Новая неделя подарит Весам много возможностей для осуществления давних желаний, особенно – в карьере. Хорошие предложения будут ждать даже руководителей больших компаний. Главное – быть внимательным к деталям всех предложений.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионы ощутят чувство, которого не было очень давно. Они будут проводить всё время в переписках, разговорах и мыслях о любимом человеке. Также очень навязчивым будет желание отдыха и отпуска, стоит дать себе время перевести дыхание.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы будут наполнены энергией и смогут легко распределять её между домом и работой. Для людей, у которых есть семья – эта неделя будет наполнена событиями и мероприятиями, среди которых будет место и развлечениям.

Гороскоп на неделю – Козерог

Для того, чтобы получить поощрение руководства на работе, Козерогам необходимо на протяжении новой недели быть ответственным в работе. Нужно заниматься только теми задачами, в результате которых вы уверенны.

Гороскоп на неделю – Водолей

Для Водолеев новая неделя станет неделей чистоты. Поубирать захочется не только в офисе и дома, но и в голове. Желание изменить пространство вокруг сподвигнет на перестановку и даже ремонт. Идите на поводу сердца и поступайте так, как хочет душа.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыб ожидает неприятная история и ссора, если они не станут более бдительными и дипломатичными. Вполне возможно столкновение с нечестными людьми, которое может сильно разочаровать, расстроить и выбить из колеи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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