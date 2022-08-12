Гороскоп на неделю 15-21 августа: Ракам – деньги, Львам – ревность, Скорпионам – счастье в любви

Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому обязательно нужно довести начатое до конца, кто сможет встретить свою любовь, а кому не взваливать на свои плечи слишком многое.

О том, кто из представителей зодиакального круга сможет добиться успеха и укрепить свое финансовое положение в первом месяце осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны не будут жаловаться на недостаток энергии. Жизненных сил хватает на все, благоприятно доводить начатое до конца и браться за новые проекты. Новые начинания будут успешными, однако не стоит торопиться принимая важные решения. Вы сможете блеснуть лидерскими качествами и продемонстрировав сильные стороны, заработать очки в глазах руководства. Ваши идеи вызывают интерес, а к мнению прислушиваются. Отношения с близкими людьми складываются наилучшим образом. Не исключены мелкие разногласия со своей второй половинкой, но вам быстро удается найти компромисс.

Гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя принесет Тельцам как трудности, так и победы. Вы полны энергии и энтузиазма и легко преодолеваете затруднения на пути к достижению желаемого. Тревога и волнение могут охватить вас, однако не стоит зацикливаться на негативе и позволять этим чувствам взять над собой верх. Не стоит давать обещаний и, прежде чем начинать новое дело, рассчитайте собственнгые силы и возможности. В отношениях со своей второй половинкой не стоит провоцировать конфликтов и выводить любимых на эмоции. Это может иметь весьма непредсказуемый конец.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Ваши решительность и целеустремленность становятся теми качествами, которые помогут достичь успеха на этой неделе. Однако не стоит Близнецам забывать об осторожности, прежде чем принимать важное решение стоит хорошо обдумать последствия. Ваши идеи и планы находят положительный отклик коллег и начальства. Больших профессиональных успехов можно достичь работая в команде. Вы легко находите общий язык с окружающими, стоит использовать этот момент для налаживания деловых связей. Свободных представителей знака ожидаете встреча, которая может изменить жизнь.

Гороскоп на неделю – Рак

Ракам на этой неделе не занимать уверенности в собственных силах. Ваши предыдущие достижение могут подстегивать вас к новым свершениям. Вы заряжаете окружающих своей энергией. Грамотно делегируя обязанности можно достичь наилучших результатов. Не стоит взваливать на свои плечи слишком многое. Ваши обаяние и харизма позволят успешно провести переговоры и заключить выгодные сделки. Не исключены денежные поступления, премии и ценные подарки. Свободные Раки в центре внимания противоположного пола – лучшее время для флирта и романтики.

Гороскоп на неделю – Лев

Залог успеха Львов на этой неделе способность сохранять самообладание и спокойствие в любой ситуации. Не поддаваясь панике и тревоге, и проявив смекалку, вы сможете найти выход из любой затруднительной ситуации. Окружающие на этой неделе склонны вас больше критиковать, чем хвалить, однако стоит прислушаться к их словам. Возможно, нужно что-то изменить, чтобы дела пошли лучше. Отношения с любимым человеком могут омрачиться ревностью второй половинки. Поговорите по душам с любимым человеком и уделите ему больше внимания. Старшим родственникам может понадобиться ваша помощь.

Гороскоп на неделю – Дева

Звезды сулят Девам успех как и в профессиональной, так и в личной жизни. Ваше обаяние и привлекательность на максимуме и это позволяет заводить интересные знакомства, которые не только приятные, но и полезные. Не исключено предложение руки и сердца или начало совместного проживания с партнером – в личной жизни могут произойти хорошие перемены. Вы сможете наладить отношения с людьми и забыть старые обиды. Вы особенно искусны в разрешении любых неловких ситуаций, которые возникают. Когда дело доходит до споров между коллегами, вы идеальный посредник и даже в переговорах будете стоять на своем. Принимая важные решения прислушивайтесь к подсказкам интуиции.

Гороскоп на неделю – Весы

Раздражительность и приступы гнева могут посещать Весов на этой неделе чаще обычного. Любая мелочь может вывести из себя и выбивать из колеи. Самоконтроль должен стать вашей суперсилой, иначе в таком ритме сложно будет сконцентрироваться на текущих обязанностях и достичь желаемых результатов. Могут возникать спорные ситуации и в этом случае свое мнение нужно доносить объективно и взвешенно, не переходя на повышенные тона. Отношения с партнером тоже не порадуют спокойствием. Причиной перепалок может стать недоверие и подозрительность. Вы склонны вспоминать о былых прегрешениях партнера и это никак не способствует восстановлению мира в семье. Вы оба сидите на пороховой бочке.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Эта неделе принесет в жизнь Скорпионов приятные изменения. Они могут коснуться профессиональной сферы, где самые амбициозные могут подняться на ступеньку выше в карьере. Новая должность позволит укрепить финансовое положение. На этой неделе вы сможете позволить себе отправиться за покупками и побаловать себя долгожданными приобретениями. Вложите немного энергии в свою личную жизнь и приложите усилия, чтобы быть счастливыми в отношениях. В семейной жизни будьте готовы идти на компромисс и проявлять гибкость. У свободных представителей знака появляется шанс встретить человека, с которым захочется связать свою судьбу.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе эмоциональная несдержанность Стрельцов может обернуться серьезными проблемами. Вы можете обидеть близкого человека или вступив в спор с начальством, ослабить свои профессиональные позиции. В каждой неловкой ситуации стоит искать решение, которое удовлетворило бы все стороны. Прежде чем делать какие-либо дикие предположения или обвинения; если вы хотите поддерживать хорошие рабочие отношения с другими, хорошенько подумайте над последствиями. Кто готов вас поддержать, так это родные люди. Отношения с близкими складываются наилучшим образом, в непростых ситуациях они готовы прийти на помощь.

Гороскоп на неделю – Козерог

Ваш энтузиазм, с которым вы беретесь выполнять самые сложные задачи, способен привести к желаемым карьерным вершинам. Амбиционные Козероги, и т, кто не привык сидеть сложа руки смогут добиться больших успехов. Ваша неиссякаемая энергия и вместе с тем тактичность делают вас незаменимым коллегой и сотрудником. Не будут Козероги пасти задних и на любовном фронте. Вы готовы впустить в жизнь любовь, романтику и страсть и эта неделя может преподнести вам невероятный сюрприз. Те, кто в отношениях, проведут незабываемое время со своими любимыми.

Гороскоп на неделю – Водолей

Вы способны быть чрезвычайно продуктивным и добиваться успеха во всем, что делаете. Однако будьте осторожны и не реагируйте чрезмерно, если чувствуете угрозу; вы склонны реагировать вспыльчиво или даже бесчувственно. Сдерживайте себя, если вам противостоят, и воздерживайтесь от создания врагов или от искушения намеренно провоцировать других, такое поведение очень непродуктивно и может вызвать у вас нежелательные проблемы. Время от времени делайте шаг назад и используйте свою энергию как целенаправленно, так и вдумчиво! В личных отношениях стоит притормозить и отдать инициативу другой стороне. Позвольте партнеру удивить вас.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит откладывать дела на потом. Пришло время заглянуть в долгий ящик и достать оттуда парочку обязанностей. Если у вас нет "хвостов" можно смело браться за новые начинания, звезды на вашей стороне, можно достичь успеха в любом деле. Не за горами изменения, которые развернут жизнь на 360 градусов. Вас ждут новые знакомства и интересные встречи. Рыбы в центре внимания противоположного пола. Отношения, которые начнутся в этот период, будут иметь серьезное продолжение.

Читайте также: