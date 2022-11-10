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Гороскоп на неделю 14-20 ноября: Близнецам – ссоры, Львам – любовь, а Козерогам – неприятности

10 ноября 2022, 11:40

Астрологический прогноз на неделю сулит Рыбам денежные потери, а Ракам- комплименты

Гороскоп
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Каждый хочет заглянуть в будущее и узнать, какие события придется пережить в ближайшие дни. На эти вопросы поможет ответить гороскоп на неделю 14-20 ноября 2023 для всех знаков Зодиака.

Астрологический прогноз на неделю расскажет, представителям каких знаков предстоит столкнуться с трудностями, кому удастся найти любовь, а кто получит невиданную прибыль. Познакомиться с предсказаниями на текущую неделю можно в материале Гороскоп на неделю 7-13 ноября: Львам – испытания, Стрельцам – интриги, Водолеям – ссоры.

Гороскоп на неделю – Овен

Звездный прогноз обещает представителям этого знака очень непростой период. Гороскоп на неделю для Овна предостерегает от безответственного обращения с электроприборами и бытовой техникой. Для ремонта сломанного прибора лучше вызвать мастера, чтобы не усугубить ситуацию.

В середине недели Овны столкнуться с неприятностями, которые исходят от представителей закона. Стоит внимательнее относится к ситуации на дороге, если вы за рулем, чтобы не оштрафовали.

На следующей неделе Овнам не стоит даже отправляться в отпуск. Эта затея также не обернется ничем хорошим. Благоприятными будут дни в конце недели. На выходных можно смело оттянуться и отдохнуть.

Гороскоп на неделю – Телец

Грядущая неделя обещает не только радости, но и неприятности. Стоит избегать споров с любимым человеком, чтобы сохранить теплые отношения. Причиной спора может стать давняя неприятность, которая всплывет в памяти. Прошлое лучше не вспоминать.

Также гороскоп на неделю с 14 до 20 ноября для Тельца не обещает ничего хорошего в общении с друзьями. Лучше не высказываться с критикой в адрес близких, но и нельзя быть слишком скрытным и молчаливым. Это могут воспринять, как недоверие. Ничего хорошего Овнов не ждет в ночных клубах, а вот в выходные дни можно отправиться в путешествие, чтобы забыть о неприятностях и напряжении будней.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Начало недели обещает быть тревожным и дискомфортным. Все эти ощущения Близнецы будут испытывать без каких-либо оснований. Однако на эти предчувствия стоит обратить внимание и быть осторожнее.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября для Близнецов обещает не меньше трудностей и в последующие дни. Вторник и среда также пройдут в напряжении, а также к этому прибавятся трудности на работе. Очередная выгодная задача может оказаться авантюрой. Также звезды пророчат получение неприятных новостей ближе к концу недели. В пятницу нужно быть внимательными, чтобы не упустить важную деталь, которая станет ключом ко всем неприятностям.

Выходные пройдут относительно мирно и спокойно, лишь воскресенье обещает быть напряженным из-за желания родных выйти в лидеры.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября – Рак

У Раков на грядущей неделе появится желание изменить свою внешность. Этого делать не стоит. Стрижки, процедуры по уходу за собой, изменения образа принесут лишь разочарование.

В дальнейшем гороскоп на неделю для Раков будет благоприятный период. Вы будете получать комплименты и слышать теплые слова от родных и близких. Середина недели обещает быть напряженной. Времени не будет хватать на привычные задачи и обязанности по работе.

В конце недели стоит расслабиться и отдохнуть, чтобы восстановить силы. Благоприятные дни будут в субботу и воскресенье. В это время можно и нужно заняться собой.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября – Лев

У представителей этого знака начало недели будет очень удачным, они смогут решить давние спорные моменты, которые в результате принесут прибыль. Львам будут делать комплименты из-за внешности и особого настроения.

Середина недели будет спокойной. Гороскоп на неделю для Львов рекомендует выделить время и заняться уборкой, навести порядок в самых дальних ящиках. Также представителей этого знака ожидает важное поручение от начальства, с которым они отлично справятся.

Гороскоп на неделю – Дева

Капризная Дева на этой неделе не сможет перебирать свои буду и не буду. Придется делать то, что нужно. Стоит одеваться по погоде, питаться регулярно, чтобы сохранить здоровье. Кроме того, гороскоп на неделю 14-20 ноября для Дев обещает подарки. Их придется дарить вам. Волею случая вам удастся найти что-то очень оригинальное и незабываемое.

В середине недели Девам небо уготовило напряженку на работе. В этом направлении придется потрудиться в поте лица. Результат усилий не заставит себя долго ждать.

Конец недели пройдет спокойно, а в выходные можно будет расслабиться и погулять по осеннему парку с любимым человеком.

Гороскоп на неделю – Весы

Звезды обрекают Весов на небольшие финансовые затруднения или сложный выбор между желанием что-то купить для себя или вернуть долги. Лучше выбрать второй вариант. Также гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 обещает Весам риск заболеть. Избежать ухудшения здоровья можно, одеваясь по погоде и усилив меры профилактики. В эти дни лучше не заводить новые знакомства.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября – Скорпион

Представителям этого знака придется вернуться к делам, которыми они занимались ранее, поэтому нужно задуматься о качестве выполняемых задач, можно и нужно пересмотреть свой подход к выполнению обязанностей.

Кроме того, гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 обещает напряженную середину недели. Придется решать материальные вопросы, связанные с потерей дорогих вещей, поломками. Также лучше оставить на потом подарки для близких.

Гороскоп на неделю – Стрелец

У представителей этого знака начало недели выдастся очень легким и спокойным. Стрельцы быстро справятся со всеми делами. Далее придется пересматривать планы на будущее из-за их не реалистичности и объемности.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 для Стрельца предупреждает о возможных неприятностях в семье. Представители этого знака усомнятся в честности близких. К сожалению, не миновать ухудшения отношений и ссор.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представителям этого знака лучше забыть на неделю о грандиозных перестановках и перепланировках в квартире. Эти работы рискуют затянуться на очень длительный срок.

Середина недели в соответствии с гороскопом на неделю для Стрельцов ознаменуется гостями в вашем доме. Друзья и родные почему-то решат, что у вас нет других забот, как принимать их. Такие посиделки быстро утомят вас.

Конец недели не пройдет без риска с кем-то поссорится. Причиной могут стать личные отношения, поэтому о них не стоит говорить во всеуслышание.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября – Водолей

Водолеям светит бюрократическая работа. Им придется заниматься сбором документов. Если эта задача не горит, то ее можно отложить на потом иначе можно увязнуть в бюрократии и не решить проблему.

Середина недели обещает быть финансово сложной, поэтому лучше отказаться от одалживания денег друзьям. Для отказа лучше придумать причину заранее и найти мягкую форму для отказа, чтобы не испортить отношений. Гороскоп на неделю для Водолеев пророчит спокойные выходные. В эти дни можно прогуляться с родными и заняться спортом.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Звезды пророчат Рыбам напряженное начало недели. Тем, кто за рулем или работает со сложным оборудованием нужно быть предельно внимательными, чтобы не травмироваться. Путешествия и крупные приобретения лучше отложить на потом, так как есть риск потерять деньги.

Гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 для Рыб пророчит изменения на работе. Это может быть смена начальства или же передвижение по карьерной лестнице в худшую сторону. Главное спокойно реагировать на все происходящее, так как в ближайшем будущем вы вернет свое.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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