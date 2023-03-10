Гороскоп на неделю 13-19 марта 2023: Овнам – успех, Ракам – решение проблемы

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому ожидать баланса, а кому тяжелых размышлений о жизни.
Гороскоп на неделю – Овен
Для Овнов грядущая неделя будет успешной. С самого первого дня дела пойдут настолько быстро, что превысят ожидаемый план. Наибольшей помощью в решении трудных и затяжных проблем станут старые знакомые.
Гороскоп на неделю – Телец
Ближе к середине недели Тельцы снова ощутят прилив энергии и вдохновение, однако начало недели не сможет порадовать представителей этого знака. Вся неделя в чем-то будет и успешной – например, удастся заработать немалую сумму денег.
Гороскоп на неделю – Близнецы
Главной задачей Близнецов в новой неделе станет контроль над ошибками. Очень важно не допустить оплошность в том, над чем вы работаете уже достаточно давно. Во второй половине недели будет возможность расслабиться и отдохнуть.
Гороскоп на неделю – Рак
Несмотря на недовольство Раков, новая неделя принесет возможность изменить реальность и начать наслаждаться жизнью даже при условии большого количества хлопот. Грядущая неделя принесет возможности увеличить доходы.
Гороскоп на неделю – Лев
Справиться с принятием важного решения и получением позитивного настроения Львам поможет дельный совет со стороны. В этой неделе не стоит активно действовать и предпринимать меры, всё должно решаться естественно.
Гороскоп на неделю – Дева
Девам повезло – они будут всё чаще и чаще ощущать стабильность и гармонию. Помимо этого – в личной жизни случатся долгожданные перемены. Всё, что будет происходить – неотменно поднимет настроение и сделает жизнь лучше.
Гороскоп на неделю – Весы
Весам звезды подарят покой. Каждый день будет наполнен полной уверенностью в отношении себя и своих действий в работе. Однако в личной жизни, скорее всего – Весов ждут перемены. Возможно, эти перемены – не к лучшему.
Гороскоп на неделю – Скорпион
Скорпионам нужно всю неделю быть особенно осторожными. Привычные действия могут привести к фатальным ошибкам, которые негативно повлияют на жизнь представителей этого знака. Убытки и ненастья могут прийти внезапно и неожиданно.
Гороскоп на неделю – Стрелец
Главное достижение Стрельцов – они умеют адаптироваться в хаосе. То качество делает их сильнее остальных, и помогает не сходить с дистанции в самых разных обстоятельствах, а значит – продолжать работать, что бы не случилось.
Гороскоп на неделю – Козерог
Козерогов Вселенная порадует стабильностью. Несмотря на то, что не будет ошеломительных взлетов – не будет и болезненных падений. Эту неделю можно смело посвятить себе, спорту и творчеству, а также новым хобби.
Гороскоп на неделю – Водолей
У Водолеев случится последняя капля перед желанием всё глобально изменить. Это желание назревало уже очень давно, однако его время настанет именно сейчас. Не стоит сильно погружаться в эмоции и действовать неразумно – лучше контролировать свои эмоции.
Гороскоп на неделю – Рыбы
Рыбы всю неделю будут просто спокойно жить без особых потрясений. Приятные новости придут на работе и порадуют повышением финансового положения. Вторая половина недели не ждет важных решений – их лучше пока отложить.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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