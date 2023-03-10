УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Гороскоп на неделю 13-19 марта 2023: Овнам – успех, Ракам – решение проблемы

10 марта 2023, 15:40
Гороскоп на неделю поможет понять, как лучше прожить неделю, чтобы не совершить фатальных ошибок.
Гороскоп на завтра 23 февраля 2023
Гороскоп на неделю 13-19 марта 2023

Астрологический прогноз на неделю подскажет, кому ожидать баланса, а кому тяжелых размышлений о жизни.

Гороскоп на неделю – Овен

Для Овнов грядущая неделя будет успешной. С самого первого дня дела пойдут настолько быстро, что превысят ожидаемый план. Наибольшей помощью в решении трудных и затяжных проблем станут старые знакомые.

Гороскоп на неделю – Телец

Ближе к середине недели Тельцы снова ощутят прилив энергии и вдохновение, однако начало недели не сможет порадовать представителей этого знака. Вся неделя в чем-то будет и успешной – например, удастся заработать немалую сумму денег.

видео дня

Гороскоп на неделю – Близнецы

Главной задачей Близнецов в новой неделе станет контроль над ошибками. Очень важно не допустить оплошность в том, над чем вы работаете уже достаточно давно. Во второй половине недели будет возможность расслабиться и отдохнуть.

Гороскоп на неделю – Рак

Несмотря на недовольство Раков, новая неделя принесет возможность изменить реальность и начать наслаждаться жизнью даже при условии большого количества хлопот. Грядущая неделя принесет возможности увеличить доходы.

Гороскоп на неделю – Лев

Справиться с принятием важного решения и получением позитивного настроения Львам поможет дельный совет со стороны. В этой неделе не стоит активно действовать и предпринимать меры, всё должно решаться естественно.

Гороскоп на неделю – Дева

Девам повезло – они будут всё чаще и чаще ощущать стабильность и гармонию. Помимо этого – в личной жизни случатся долгожданные перемены. Всё, что будет происходить – неотменно поднимет настроение и сделает жизнь лучше.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам звезды подарят покой. Каждый день будет наполнен полной уверенностью в отношении себя и своих действий в работе. Однако в личной жизни, скорее всего – Весов ждут перемены. Возможно, эти перемены – не к лучшему.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам нужно всю неделю быть особенно осторожными. Привычные действия могут привести к фатальным ошибкам, которые негативно повлияют на жизнь представителей этого знака. Убытки и ненастья могут прийти внезапно и неожиданно.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Главное достижение Стрельцов – они умеют адаптироваться в хаосе. То качество делает их сильнее остальных, и помогает не сходить с дистанции в самых разных обстоятельствах, а значит – продолжать работать, что бы не случилось.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козерогов Вселенная порадует стабильностью. Несмотря на то, что не будет ошеломительных взлетов – не будет и болезненных падений. Эту неделю можно смело посвятить себе, спорту и творчеству, а также новым хобби.

Гороскоп на неделю – Водолей

У Водолеев случится последняя капля перед желанием всё глобально изменить. Это желание назревало уже очень давно, однако его время настанет именно сейчас. Не стоит сильно погружаться в эмоции и действовать неразумно – лучше контролировать свои эмоции.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы всю неделю будут просто спокойно жить без особых потрясений. Приятные новости придут на работе и порадуют повышением финансового положения. Вторая половина недели не ждет важных решений – их лучше пока отложить.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:05

Российского комика-иноагента депортировали из Индонезии

15:40

Гороскоп на неделю 13-19 марта 2023: Овнам – успех, Ракам – решение проблемыВидео

15:35

Обещанные США и Германией ЗРК "Patriot" не спасут Украину от российских ракет - экспертВидео

14:57

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

14:56

Комбинированный ракетный удар РФ по Украине: эксперт выдвинул неожиданную версию

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:46

"Украина должна бить по заводам РФ": эксперт сказал, как остановить ракетные удары по УкраинеВидео

14:16

Авиационный эксперт пояснил, надолго ли у врагов хватит ракет "С-300" для обстрела Украины

13:41

РФ перешла в наступление: в Минобороны назвали стратегические цели оккупантов

13:36

"Путин клянчит у Украины почетную ничью": он потерял контроль и уже имеет другую цель – ПионтковскийВидео

Реклама
13:04

Комаров в Колумбии испытал на себе главный способ колумбийцев разбогатетьВидео

13:00

Украине нужны собственные "Шахеды", без ударов по заводам в РФ ракеты не закончатся - РоманенкоЭксклюзив

12:50

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

12:36

В Грузии парламент "убил" законопроект об "иноагентах", который вызвал массовые протестыВидео

12:25

Как погладить тюль без утюга: 3 простых способа, которые сэкономят вам много времени

12:25

Гороскоп на завтра 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

12:13

Новая индексация: кому из украинцев повысят пенсии летомВидео

12:04

ВСУ измотают оккупантов в Бахмуте и пойдут в контрнаступление через 2 месяца - ОП

11:49

Всеобщая мобилизация: адвокат пояснил, при каких условиях студентов будут призывать в ВСУВидео

11:30

РФ не может часто бить ракетами по Украине: в британской разведке назвали причину

10:52

"Не считаем себя одним народом с грузинами": Симоньян побредила о ракетном ударе по ТбилисиВидео

Реклама
10:33

Русский получил по лицу: футболист Шахтера надавал затрещин провокатору из РФ

10:10

ВСУ пойдут в контрнаступление до конца апреля, все территории будут освобождать в 5-6 этапов – экспертВидео

09:53

"Попробовал бы ему шейные позвонки скрутить": Зибров очень жестко высказался о ПутинеВидео

09:20

Гороскоп на сегодня 10 марта 2023: Рыбам – реализация желаний, Тельцам – непростые задачиВидео

09:15

За один удар потратили месячный запас ракет: в ГУР рассказали о дефиците в армии РФ

09:10

Украина уже могла получить первую систему ПВО Patriot – Financial Times

09:01

Фейгин рассказал, как и за что могут ликвидировать Кадырова с ПригожинымВидео

08:38

ВСУ контратаковали в Бахмуте и ударили из HIMARS по технике ЧВК "Вагнера" - ISW

08:20

Молдова может спать спокойномнение

08:16

В бою с оккупантами погиб известный видеограф из Кривого Рога

08:07

США и союзники заморозили более 58 млрд долларов российских олигарховВидео

07:30

Впервые в истории: Си Цзиньпина в третий раз избрали главой КитаяВидео

07:05

Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до летаВидео

06:48

Массовый ракетный удар РФ провальный: Россия устроила атаку лишь для успокоения россиян – ISWВидео

06:20

Когда ВСУ нанесут сокрушительный удармнение

03:05

"Лукашенко не боится, что его снесут": оппозиционер назвал истинный страх белорусского диктатораВидео

02:35

Тайная мечта Рубенса: Alyona Alyona похвасталась сдобным бюстом в изящном белье

02:30

Вуаль и кружево: дочь Моники Белуччи восхитила новым фото на обложке

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, насколько сильно опасны будут для Украины ракетные удары РФВидео

00:51

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:10

"С военной точки зрения, все логично": Жданов рассказал, как РФ хотела разозлить украинцевВидео

09 марта, четверг
23:41

В одно мгновение потеряла самых родных: дочь погибших супругов на Львовщине рассказала детали трагедииВидео

23:36

Отношения с РФ могут измениться: Орбан удивил новым заявлением - BloombergВидео

23:29

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

22:37

Отставка правительства и досрочные выборы: в Грузии демонстранты требуют смены властиВидео

22:36

Системы Patriot не смогут защитить Украину от крылатых ракет и дронов: в США назвали причинуВидео

22:35

"Я уже закрыл для себя Украину": скандальный российский певец показал неожиданное фото

21:59

"Оккупанты способны достигать успехов": следующие месяцы на фронте будут решающими - ЦРУВидео

21:47

Ракетный обстрел Украины: РФ за раз выпустила свой месячный запас - разведкаВидео

21:43

59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом - Дженнифер Энистон обескуражена

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять