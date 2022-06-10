Гороскоп на неделю 13-19 июня: Девам – расставание, Весам – враги, Водолеям – личное счастье

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Гороскоп на неделю расскажет, кто из знаков зодиака может вызвать зависть соперников, кого ждут размолвки с партнером и вспышки ревности, а кто сможет заручиться поддержкой влиятельных людей.

О том, какие сюрпризы приготовил представителям зодиакального круга первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны поймут, что тратят много энергии на ненужные дела, распыляясь на мелочи. Направив жизненную силу в правильное русло, можно достичь больших успехов. Для этого нужно правильно расставить приоритеты сконцентрироваться на важном. В личных отношениях представителям знака стоит умерить пыл и не торопить события. Не каждый может выдержать или справиться с таким страстным подходом. Будьте внимательны к своему здоровью и прислушивайтесь к сигналам организма. Опасайтесь травм.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе вы вдохновляете других своими идеями и планами, ваш хладнокровный, спокойный и собранный подход покоряет людей, и у них мало причин отказываться от ваших предложений. Предложения, которые вы выдвигаете на работе, также находят положительный отклик, и коллеги, с которыми раньше было трудно иметь дело, готовы их выслушать. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы разработать новые стратегии, которые вы сможете реализовать в будущем. Они обеспечат вам основу для преодоления любых трудных времен, которые могут ожидать вас впереди.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе внимание Близнецов будет сфокусировано на укреплении деловых связей. Ваше обаяние привлекает людей и помогает заручиться поддержкой важных союзников и влиятельных людей. Вы с легкостью заводите новые знакомства и покоряете людей своим образом мыслей. Если вы одиноки, вы готовы к новому роману или если вы находитесь в отношениях, вы будете готовы к приятным временам со своим возлюбленным. Не стесняйтесь попробовать то, что вы всегда хотели попробовать, это поможет укрепить вашу связь и вернуть искру.

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Гороскоп на неделю – Рак

Не самая легкая неделя для представителей знака стихии воды. Вам придется побороться с трудностями на пути к достижению поставленных целей. Вы чаще обычного можете испытывать чувство тревоги и волнения. Но необходимо сохранять спокойствие и действовать хладнокровно. Убедитесь, что вы держите себя в руках и избегаете без необходимости показывать свое неудовольствие тем, о ком вы должны заботиться больше всего. Практикуйте больше сдержанности и будьте более осторожны в том, как вы относитесь к другим. Вас легко могут спровоцировать другие. Сдерживайтесь, не давайте ответных мер и не вовлекайтесь в ненужные споры с коллегами. В глубине души вы точно знаете, чего хотите и планируете достичь для себя. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и делайте свою работу как можно лучше.

Гороскоп на неделю – Лев

Полностью контролируя все аспекты своей жизни, вы можете количественно определить, сколько усилий требуется для выполнения различных задач. Расслабленно и с уравновешенным подходом вы приступаете к работе и успешно выполняете даже самые сложные задачи. Другие обращаются к вам за советом и мнением по вопросам, которые их волнуют, и вы помогаете людям найти выход из сложившейся ситуации и подсказать правильное решение. Некоторые люди могут завидовать вашему уровню энергии и уверенности в себе. У вас достаточно энергии, чтобы заниматься своими проектами, нет предела вашей целеустремленности и трудолюбию, что будет замечено вашим начальством или людьми, на которых вы хотите произвести впечатление. В личной жизни у Львов намечаются приятные перемены. Вы притягательны для противоположного пола, отношения, которые начнутся на этой неделе, будут чувственными и полны неожиданных поворотов.

Гороскоп на неделю – Дева

Мыслите масштабно, направляйте свою энергию продуктивно и смотрите, как многого вы сможете достичь за короткий промежуток времени. Избегайте долгих споров, которые могут привести к разочарованию и гневу на тех, кто создает препятствия на вашем пути. Ваша самоуверенность может сыграть с вами плохую шутку. Вы не сможете оценить свои возможности правильно и взвалите на плечи непосильных груз обязанностей. Вам трудно контролировать свою раздражительность в отношениях с партнером, похоже, вы готовы использовать любую возможность, чтобы поспорить с ним. Для человека, который любит вас, ваше поведение неприятно. Вы должны попытаться любыми мыслимыми способами контролировать свой гнев и быть более открытыми для возможного компромисса. В противном случае вполне вероятно, что ваши отношения могут оказаться под серьезной угрозой.

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Гороскоп на неделю – Весы

Независимо от того, как вы себя чувствуете, сведите к минимуму любые спонтанные эмоциональные всплески. Такое импульсивное поведение может настроить против вас людей, вы рискуете нажить врагов. Лучше вообще не допускать возникновения проблем или конфликтов! Отдохните в свободной от стресса среде, подальше от людей, которые могут вызывать у вас неприязнь. Как только вы отвлечетесь, вам будет намного легче вести себя хладнокровно и контролировать ситуацию. Ваши отношения также находятся под некоторым давлением. Вы, кажется, только ищете любого повода, для ссоры. Усугубить ситуацию могут уколы ревности и недоверия к своей второй половинке.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионы должны завести полезную привычку экономить свою энергию. Вы излишне склонны растрачивать любые имеющиеся у вас резервы на упрямое и вспыльчивое поведение и заставляете себя работать по пустякам. Сделайте паузу, чтобы подумать и переосмыслить, что действительно важно для вас, а что нет! Вы обнаружите, что иногда необходимо сделать шаг назад, чтобы еще больше продвинуть свою точку зрения. Вы руководствуетесь своими амбициями, и, к сожалению, это может заставить вас не обращать внимания на то, что могут чувствовать ваши коллеги. Тщательно взгляните на то, как вы себя ведете. Вам лучше слезть со своей высокой лошади, прежде чем вы обнаружите, что вас отталкивают другие.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе Стрельцы полны решимости и энтузиазма. Вы находитесь в удачном положении и можете использовать весь свой потенциал. Вам нужно обратить внимание на то, как ваше поведение влияет на других. Вы выигрываете, будучи сильнее и увереннее, чем обычно, другие могут найти ваш энтузиазм довольно назойливым, но вы вряд ли будете уделять слишком много внимания их желаниям, поскольку вы продвигаетесь вперед со своими собственными идеями. В личной жизни у представителей знака все так же складывается наилучшим образом. Вы сможете укрепить существующие отношения или возродить давние отношения.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Хотя вы чувствуете себя сильнее, чем обычно, и легко можете противостоять любым проблемам, с которыми вы сталкиваетесь, вы чувствуете себя на грани, когда несколько человек бросают вам вызов и обращаются с различными просьбами. Желательно проявлять сдержанность, если вы ввязываетесь в спор, и не поддаваться своей способности самоутвердиться, а стремиться к компромиссу. В противном случае вы можете быть вынуждены либо отступить, либо нажить себе врагов. Не стоит во что бы то ни стало стоять на своем и демонстрировать крайнее упрямство, это может сыграть против вас. Если вы сталкиваетесь с проблемами в отношениях, скорее всего, виноваты вы сами. Пока вы продолжаете испытывать терпение своего партнера, вы не получите мира и гармонии, которых так хотите.

Гороскоп на неделю – Водолей

Вы осторожны и проявляете настойчивость при решении проблем. Ваша повышенная жизненная сила и уверенность в себе оказывают положительное влияние на всех, кого вы встречаете. Вы можете выполнять любые новые задачи как в одиночку, так и в составе команды. Ваши идеи находят положительный отклик в коллективе. Используйте это влияние для достижения своих желаний, оставайтесь непоколебимыми, верными своим целям, и они, скорее всего, будут встречены одобрением тех людей в вашей жизни, которые наиболее важны для вас. На этой неделе нужно больше уделить времени своей второй половинке. Проведите вместе выходные и займитесь чем-то необычным. Свободным Водолеям выпадет шанс встретить свое счастье и чтобы не его не упустить нужно проявить больше инициативы.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам помогут достичь успеха решительность и целеустремленность. В решении важных вопросов попробуйте нестандартный подход, не бойтесь экспериментировать. Покажите, на что вы способны, и максимально используйте возможности по мере их появления. Будьте бдительны, ваши конкуренты могут присвоить себе ваши усилия. Честное отношение к своим интересам и интересам возлюбленного вызовет взаимное уважение; особенно если вы живете в длительных отношениях, вы можете идти на необходимые компромиссы, которые выдержат испытание временем.

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