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Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023: Рыбам – творчество и медитации, а Близнецам – новая жизнь

9 февраля 2023, 00:10
Астропрогноз на неделю расскажет, кто из представителей знаков зодиака получить прибыль, а кто будет переживать и работать.
Гороскоп на неделю 13-19 февраля
Гороскоп на неделю 13-19 февраля / ua.depositphotos.com

Следующая неделя пройдет под знаком убывающей Луны. Это негативно сказывается на жизненной энергии людей. Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023 года для всех знаков зодиака даст рекомендации, в каком направлении лучше двигаться, чтобы получить позитивный результат в самых важных делах и начинаниях.

Гороскоп на неделю – Овен

Представители огненного знака в начале недели получат неожиданную новость, от которой вскипят все эмоции. Важно сдержать себя, выдохнуть и принимать решения в спокойном состоянии. Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023 Овнам советует в середине недели обратить вопрос на свое здоровье. Лучше заняться спортом или прогуляться на свежем воздухе. Неделя закончится на положительной ноте, а выходные лучше провести с родными.

Гороскоп на неделю – Телец

Представители земного знака начнут период спокойно, не предвидится никаких значительных изменений. Гороскоп на неделю Тельцам советует заняться делами, которые были отложены на потом. В середине недели придется активно поработать, а затем можно побаловать себя и отдохнуть. К концу недели Тельцы могут получить ссору из-за непонимания и накопившейся усталости. На выходных лучше посвятить время семье и не поддаваться на провокации.

Гороскоп на неделю – Близнецы

С понедельника можно и нужно начинать новую жизнь. Особенно это актуально, если есть грандиозные планы и благоприятное время для их реализации. Гороскоп на неделю Близнецам советует начать обучение или посетить семинары, лекции. В середине недели нужно выделить время для себя – процедуры красоты, поход в парикмахерскую. Также нельзя забывать о здоровье и ограничить употребление вредной пищи. В конце периода можно со спокойной совестью уединиться и навести порядок в своих мыслях.

Гороскоп на неделю – Рак

Представителям водного знака с самого начала недели будет сопутствовать удача. Они смогут свернуть горы с понедельника и выполнить все поставленные задачи. Гороскоп на неделю Ракам советует не геройствовать, чтобы сохранить запас сил до конца череды рабочих дней. В середине недели предстоит серьезный разговор с коллегами. В этот период нужно сдержать эмоции, чтобы не испортить отношения. На выходных Раков ожидает хорошее настроение и полная свобода выбора занятий.

Гороскоп на неделю – Лев

Представители этого знака напланировали гору дел, но звезды решили, что эта неделя – не лучшее время для новых проектов. Гороскоп на неделю Львам советует вернуться к вопросам, решение которых откладывалось на неопределенное время. В середине недели можно заняться своими делами дома и даже встретиться с друзьями, но не стоит забывать про работу иначе будут проблемы. Конец недели можно смело уделить себе и домашним заботам, почитать книгу, прогуляться.

Гороскоп на неделю – Дева

Представителям этого знака придется столкнуться с новостями в самом начале недели. Дальнейшие действия гороскоп на неделю Девам рекомендует планировать исходя из полученной информации. В середине недели нужно будет оказать помощь близким, а также появится время для получения новых знаний, используйте его. К концу недели звезды обещают встречу с друзьями, а на выходных будут царствовать спокойствие и меланхолия.

Гороскоп на неделю – Весы

Для представителей этого знака неделя начнется с эмоций, которых будут требовать окружающие. Гороскоп на неделю Весам рекомендует задействовать дипломатичность и такт, чтобы выйти из ситуации с гордо поднятой головой. В середине периода будет загружена работой и важными делами, а в конце можно посвятить время себе и своему здоровью.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Понедельник пройдет под влиянием хорошего настроения и бодрости духа. Благодаря этому удастся выполнить множество задач. Также стоит ожидать приятного сюрприза от близких. Гороскоп на неделю 13-19 февраля Весам советует замедлить темп, чтобы сохранить силы до пятницы. В конце череды рабочих дней Весы получат приятную новость, а также смогут улучшить свое финансовое положение.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Рабочие дни для представителей огненного знака начнутся с учебы. Наступает благоприятный период для поглощения информации, которым грех не воспользоваться. Гороскоп на неделю Стрельцам советует обходить стороной людей, которые пытаются втянуть в ссору или конфликт. Такие встречи лучше заменить встречами с друзьями и креативом в работе и личной жизни.

Гороскоп на неделю – Козерог

В начале недели представители земного знака предстанут перед сложным выбором. Решение будет иметь долгосрочные последствия, поэтому его нужно принять спокойно и взвешенно. Гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023 Козерогам советует оказать помощь родственникам, которые могут высказать такие просьбы. В середине недели возможна смена работы и получение новых предложений, которые пойдут только на пользу. Конец недели и выходные пройдут более спокойно

Гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели представители воздушного знака должны будут проявить новаторский подход к делу. Это поможет выйти на новый уровень и преодолеть сложности. Середина недели пройдет под знаком мелких ссор. Гороскоп на неделю Водолеям не рекомендует лезть на рожон в спорах с родными. Также в период 13-19 февраля можно смело начинать процедуры похудения. Это будет благоприятный период для ухода за кожей.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Представители этого знака будут переживать и плакать из-за неприятностей, но стоит помнить, что ни одна мелочь не стоит таких эмоций. Гороскоп на неделю Рыбам советует заняться собой и развеяться. Для этого отлично подойдут занятия спортом, можно смело переходить на здоровое питание. Середина и конец недели пройдут спокойно – близкие порадуют сюрпризами. Также стоит погрузиться в творчество.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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