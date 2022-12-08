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Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

8 декабря 2022, 01:30
Астрологический прогноз на неделю расскажет, как преодолеть трудности каждому из знаков Зодиака.
Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022
Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 / ua.depositphotos.com

Вся следующая неделя пройдет под влияние убывающей Луны. Небесное светило будет диктовать свои правила, поэтому не стоит начинать проекты, дела, приступать к новой работе. Лучше идти по уже проторенной дорожке. Даже мелкий ремонт может перерасти в вяло текущий процесс. Даже эксперименты на кухне, процесс похудения и другие дела стоит отложить до более благоприятного периода. Энтузиазм быстро угаснет, а потом будет тяжело вернуться к этим делам.

Мы предлагаем узнать. Что приготовил гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на неделю – Овен

Представители этого знака должны будут уделить внимание собственному здоровью. В начале недели придется провести профилактику, чтобы ее конец не встретить в постели. Также важно исключить все раздражающие факторы, чтобы не отвлекаться от работы. Гороскоп на неделю для Овнов рекомендует изменить график работы или же уйти на удаленный режим. Середина и конец недели пройдут в рабочей суете. Овнам придется нести ответственность за чужие ошибки и внимательно выполнять рабочие задачи. После всего этого в выходные можно и нужно отдохнуть, и расслабиться.

Гороскоп на неделю – Телец

С самого начала недели лучше не ставить глобальных целей и не начинать их достигать. Нужно сконцентрироваться на мелкой рутине. Также нужно воспользоваться шансом и разрулить старые обиды, которые давно мучали. В середине недели работа пойдет на лад, но мысли будут о еде. Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 Тельцам рекомендует пойти на поводу и приготовить шедевр. Конец недели ознаменуется ярким общением и положительными эмоциями.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Неделя начнется с переоценки своих собственных сил. Вам будет казаться, что вы можете все и даже больше, но реальность окажется, куда жестче, а Близнецы могут получить множество проблем. Ситуация изменится к середине недели – появится желание творить. Творческий подъем поможет представителям этого знака добиться поставленных целей в работе, а также достичь успеха в личной жизни. Конец недели будет насыщен событиями на работе и дома. В выходные можно попробовать что-то приготовить, но не стоит ходить за покупками.

Гороскоп на неделю – Рак

Представители этого знака начнут неделю под девизом "Еще немножко, еще чуть-чуть". Трудно будет делать все – рабочие вопросы будут идти со скрипом, также сложности возникнут дома. К этому добавятся проверки на работе. В середине недели ситуация изменится. Гороскоп на неделю для Раков советует углубиться в работу тем, кто трудится в сфере услуг. Вас ждет успех. Конец недели пройдет в острой нехватке времени. Раки будут везде опаздывать. В эти дни нужно быть осторожными на дороге.

Гороскоп на неделю – Лев

Неделя начнется с проблем и трудностей. Опасности не минуют Львов, поэтому гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 советует быть осторожными на дорогах. Особенно внимательными нужно быть с деньгами, велика вероятность аферы. Также начало недели будет травмоопасным. При этом нельзя забывать о работе. В середине недели придется понервничать на работе. Времени снова будет не хватать. Конец недели будет относительно спокойным и позволит Львам отдохнуть.

Гороскоп на неделю – Дева

Представители этого знака начнут неделю со странностей на работе. Странные просьбы и запросы клиентов будут сыпаться, как из рога изобилия. Чтобы достигнуть понимания нужно будет договариваться. Не обойдется без сюрпризов, которые утомят Дев. Гороскоп на неделю для Дев советует провести следующие дни, занимаясь творчеством и другими приятными занятиями. Конец недели пройдет в сомнениях в своих способностях. Это быстро пройдет. Также нужно будет решить проблемы в личной жизни. Может встать вопрос о разрыве отношений.

Гороскоп на неделю – Весы

Представители этого знака будут страдать рассеянностью в начале недели. Мысли будут разлетаться и разбегаться. Стоит быть внимательнее, чтобы не пропустить важные события. Если вы будете действовать по плану, то первые дни недели пройдут гладко. Весам можно заняться ремонтом или творчеством, чтобы получить удовольствие от работы и укрепить уверенность в своих силах. Также придется разгребать чужие ошибки и нести ответственность. Конец недели будет непростым. Гороскоп на неделю 12-18 декабря Весам обещает переутомление и даже болезненность. Не обойдут стороной ссоры и конфликты на ровном месте.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Представители этого знака так же будут страдать рассеянностью, появятся неудачи и ошибки. Однако ситуация быстро меняется. В следующие дни Скорпионы получат результат от своих прошлых усилий – вас отметит начальство. К середине недели гороскоп для Скорпионов обещает удачные покупки. Вам удастся сэкономить и заполучить нужную вещь. К концу недели ситуация изменится и появится ощущение, что кто-то хочет обмануть или плетет интриги. Работа снова выйдет из-под контроля.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Начало недели обещает быть странным. Придется все по несколько раз перепроверять, чтобы не забыть и не пропустить что-то важное. Также Стрельцов ожидают незапланированные расходы, которые заставят уйти в долги. Гороскоп на неделю для Стрельцов обещает хорошие новости к середине периода. Они улучшат настроение и самочувствие. Конец недели ознаменуется поломками техники, что повлечет новые расходы. Чтобы сохранить самообладание достаточно переключиться на физический труд, а потом хорошо отдохнуть.

Гороскоп на неделю – Козерог

Представителям этого знака придется беречь здоровье, но не стоит забывать о работе. Козерогам нужно будет получить похвалу от начальства, это станет целью, которой они добьются. Представители этого знака проявятся себя и покажут все свои способности. Проблемы со здоровьем останутся, поэтому стоит теплее одеваться. В середине гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 Козерогам советует отправиться за покупками. Удастся купить важные вещи по сниженным ценам. Конец недели ознаменуется ссорами, которые возникнут на пустом месте. Однако ситуация меняется, и вы быстро вернете покой.

Гороскоп на неделю – Водолей

Неделя принесет желание заняться спасением мира, но вот о работе забывать не стоит. Рутинные дела остаются не сделанными. Гороскоп на неделю для Водолеев обещает работу не только за себя, но и за других. Вам придется разбирать чужие ошибки и выполнять чужие задачи. В середине недели появятся новые задачи, о которых Водолеи забыли. В конце недели появится человек, который будет источать агрессию и раздражение, что выбьет вас из колеи. Однако в выходные ситуация изменится к лучшему и стабильность вернется.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Вера в себя будет важной составляющей. Нельзя опускать руки из-за трудностей, чуть позже ситуация прояснится. Также стоит быть внимательнее на работе. Лучше перепроверить выполненные действия, чем потом жалеть. Гороскоп на неделю для Рыб советует прислушаться к окружающим. Не всегда приятно слышать правду, но нужно выйти из зоны комфорта, чтобы изменить себя и добиться успехов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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