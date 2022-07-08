Гороскоп на неделю 11-17 июля: Ракам – деньги, Девам – признание, Скорпионам – зависть

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Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака расскажет, кому из знаков стоит ожидать предложения руки и сердца, кто должен следить за словами, а кому нужно опасаться за свою репутацию.

О том, кто станет везунчиком по гороскопу в средине лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

В этом периоде перед Овнам открываются перспективы профессионального роста. Хватайтесь за любую возможность продемонстрировать свои навыки и сильные стороны. Вы можете убедительно излагать и формулировать свою точку зрения в любой ситуации. Постарайтесь решить как можно больше нерешенных вопросов и не откладывать их в долгий ящик. Ваш авторитет среди коллег растет, они ценят креативность ваших идей. Вы должны использовать это время для продвижения важных для вас проектов.

Гороскоп на неделю – Телец

Удачная неделя для Тельцов. Вы сможете реализовать свои идеи и достичь желаемого в важной для вас сфере. Вы энергичны и не боитесь дополнительной работы. Такой энтузиазм находит положительный отклик начальства. Ваша инициатива может принести карьерное повышение и увеличение дохода. Важно воспользоваться своей избыточной энергией и применить ее максимально полезным образом и воплотить свои идеи в жизнь — как на работе, так и в личной жизни. В личной жизни Тельцов накаляются страсти. Такая импульсивность и несдержанность может привести к ссорам с любимыми.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам все чаще придется обращаться к опыту и знаниям, накопленными ранее. Это помогает вам эффективно решать возникающие проблемы и преодолевать трудности. Ваши идеи находят положительный отклик окружающих, начальство одобряет ваши предложения. Ваша работа помогает обрести уверенность в себе. На этой неделе лучше работать над меньшим количеством задач, так вы быстрее добьетесь нужных результатов. В личных отношениях не стоит проявлять напористость, она может раздражать вашу вторую половинку. Чувственный мягкий подход поможет получить желаемое.

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Гороскоп на неделю – Рак

Раки на этой неделе сохраняют оптимизм и бодрость духа. Вы наполнены энергией, которая помогает справиться даже с самыми сложными задачами. Благоприятный период для новых начинаний. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Подготовьтесь к тому, что вскоре произойдет что-то хорошее. Вы даже можете чувствовать себя ошеломленным таким количеством возможностей, которые появляются на вашем пути. Воспользуйтесь этим важным этапом и максимально используйте его. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе самоуверенность Львов может сыграть с ними плохую шутку. С одной стороны это она подстегивает вас совершенствовать свои профессиональные навыки, а с другой, упорно доказывая свою правоту, вы можете ввязаться в споры, которые могут подпортить вашу репутацию. Правило, которому нужно следовать; дважды подумать, прежде чем действовать, и делать шаг за шагом с особой осторожностью. Не позволяйте себя так легко спровоцировать, тщательно обдумывайте ситуацию, прежде чем окончательно принять решение. Придерживаясь четкого плана можно достичь больших успехов. В отношениях с любимыми поиск компромисса поможет избежать серьезных ссор и разногласий.

Гороскоп на неделю – Дева

Девы достигнут успехов в профессиональной деятельности. Удача улыбнется напористым и инициативным представителям знака, которые не боятся брать на себя ответственность. Представится возможность заняться интересным делом и максимально проявить свои сильные стороны. Очень скоро вы сможете насладиться плодами своих трудов, вас ждет признание. Этот период идеальный для новых знакомств, романтических свиданий и встреч с друзьями. Свободные Девы могут влюбиться с первого взгляда. Отношения, которые начнутся в этом периоде, могут перерасти в красивую историю любви.

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Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весы могут обнаружить в себе скрытые ресурсы энергии. Вам не придется обращаться за помощью к окружающим, у вас будет достаточно сил, чтобы выполнить все поставленные задачи. Не стоит тратить время на споры с окружающими, вы сможете доказать свою правоту только с помощью действий. Задачи, которые ждут вас впереди, не могут быть легко решены вашей обычной рутиной. Дополнительные усилия будут утомительными, и это одна из причин, по которой вы будете чувствовать себя довольно обидчивыми и слегка раздражительными. Тем не менее, сохраняйте хладнокровие, это ваш ключ к успеху. Напряженная ситуация на работе може негативным образом сказаться на ваших отношениях с партнером. Не стоит срывать свое плохое настроение на близких людях, ваша несдержанность может стать причиной ссор.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе терпение Скорпионов то и дело будет подвергаться серьезным испытаниям. Может показаться, что окружающие словно провоцируют вас на конфликт. Смотрите в оба, зависть соперников и конкурентов их интриги за вашей спиной могут быть губительными для репутации. Не позволяйте себя скомпрометировать и в любой ситуации сохраняйте хладнокровие. Держите эмоции под контролем и вы сможете выйти победителем из конкурентной битвы. В отношениях с близкими, будьте более деликатными, любое неосторожное слово может обидеть дорогого человека.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе коллективная работа поможет Стрельцам достичь наилучших результатов. Энергии и сил хватает, чтобы не только справиться со своими обязанностями, но и помочь коллегам в решении важных вопросов. Критика может задевать вас, однако подумайте, возможно, в ней есть рациональное зерно. Возможно проанализировав, вы сможете наметить план, который улучшит результаты вашей деятельности. Не стоит ввязываться в споры и во что бы то ни стало отстаивать свою точку зрения. Отношения с партнером порадуют, чтобы укрепить свою связь, оправляйтесь в небольшое путешествие и проводите больше времени вместе.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Ваша богатая энергия вместе с уверенностью в себе и самообладанием, которые вы демонстрируете, значительно повышают вероятность успеха как в профессиональном, так и в личном плане. Вы вовлекаете людей в приятную беседу, которая помогает им увидеть вашу точку зрения. Используйте новообретенный энтузиазм, чтобы возродить интерес к людям или проектам, которыми вы долгое время пренебрегали. Принимая важные решения стоит полагаться на интуицию. В личной жизни возможны приятные перемены. Не исключено, что ваши отношения выйдут на новый уровень – не за горами предложение руки и сердца или начало совместной жизни.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеи могут быть особо несдержанными. Не стоит пытаться достичь своего агрессивными методами, окружающие охотно вам помогут если напор поменять на деликатность. Не стоить торопиться, спешка может сыграть с вами плохую шутку. Рационально оценивайте свои силы и возможности, иначе рискуете взвалить на свои плечи непосильный груз. Отношения с партнером может омрачить ревность второй половинки. Если вы не даете повода, то проводите больше времени с любимым человеком, окружая его заботой и вниманием.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Ваши динамические методы значительно помогают продвигать любой проект, за который вы беретесь. Уровень эффективности и внимательности, которые вы проявляете, укрепляет ваше положение на рабочем месте и позволяет удовлетворительно дипломатически разрешать любые текущие споры. Ваше серьезное отношение к работе отмечает начальство, не исключено повышение по карьерной лестнице или солидная премия. Максимально используйте доверие, которым вы обладаете, проявляя внимание к своим друзьям и тем, о ком вы больше всего заботитесь, дайте им знать, как вы цените то, что они для вас делают, и насколько важна их поддержка, которую они оказывают.

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