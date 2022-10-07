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Гороскоп на неделю 10-16 октября: Тельцы поймают удачу за хвост, а Львам лучше держать рот на замке

7 октября 2022, 05:33

Что приготовили звезды на неделю - прогноз для всех знаков зодиака.

Гороскоп
Гороскоп на неделю 10-16 октября - чего ждать всем знакам зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков зодиака нужно взять отдых и расслабиться, а кому стоит рискнуть и сделать шаг навстречу своей цели.

О том, каким станет второй месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

Это неделя избавления от всего ненужного. Избавьтесь и стряхните с себя то, что не имеет смысла и не способствует тому, чтобы вы достигли своих целей.

Гороскоп на неделю – Телец

Если вы будете слишком сильно сомневаться, то можете упустить шанс, чтобы получить желаемое. Рискните, удача на вашей стороне.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Ваше настроение на этой неделе изменится из минуса в плюс. Всплеск энергии будет настолько сильным, что все задуманное удастся воплотить в жизнь.

Гороскоп на неделю – Рак

Минувшие недели были нестабильными. В вашей жизни могло появиться что-то новое. Не бойтесь перемен - они приведут вас к лучшей жизни.

Гороскоп на неделю – Лев

Если не знаешь, что сказать, лучше просто промолчать. Пусть ваши действия говорят громче слов. Вместо этого покажите человеку, что вы чувствуете.

Гороскоп на неделю – Дева

Вы взяли на себя слишком много обязательств. Пришло время взять паузу и немного передохнуть. Запланируйте отдых, расслабьтесь, насладитесь моментом. Это поможет понять, чего вы на самом деле хотите.

Гороскоп на неделю – Весы

Нет ничего, что сделало бы вас счастливее на этой неделе, чем просто быть самим собой и заниматься своими делами. Вашей независимостью можно восхищаться, а не стыдиться.

Гороскоп на неделю – Скорпион

В вашей жизни есть ситуация, которая похожа на тонущий корабль. Это тянет вас вниз и вытягивает из вас всю энергию. Вам стоит освободиться и пойти дальше.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Вы очень хорошо умеете поощрять и поддерживать чужие мечты, но на этой неделе стоит сосредоточиться на себе. Вложите всю энергию в реализацию своих целей.

Гороскоп на неделю – Козерог

Не торопите события, всему свое время. Помните: то, что предназначено именно для вас, не пройдет мимо, поэтому не бойтесь что-то упустить.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе вам действительно нужно простое человеческое общение. Вы хотите чувствовать себя в безопасности и быть услышанными. Обратитесь к тому, кому доверяете, и просто поговорите по душам.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Иногда то, чего вы хотите, это не то, что вам нужно. Может быть трудно отпустить это, но знайте, что Вселенная всегда дает вам то, что послужит вашему высшему благу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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